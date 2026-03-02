Marathon: Bungie will euer Feedback zu UI-Design und mehr

Der Server Slam von Marathon hat Bungie eine Fülle an Rückmeldungen beschert, die das Studio nun öffentlich zusammenfasst. Das Team bedankt sich für die zahlreichen Eindrücke der Spieler, die während ihrer Läufe durch Tau Ceti beobachtet wurden.
Das Studio erklärt, man habe viel gelernt, jeden Stolperstein und jeden Glanzmoment verfolgt und die kommenden Tage dafür reserviert, all diese Hinweise auszuwerten.
Ein häufig geäußerter Wunsch betrifft die Steuerung. Viele Spieler möchten Tastenbelegungen vollständig löschen können, statt jede einzelne neu zuzuweisen.
Ebenso wurden zusätzliche Warteschlangenoptionen gefordert, besonders dedizierte Duo-Lobbys, die Bungie laut eigener Aussage bereits auf dem Zettel hat.
Marathon steht damit vor möglichen Anpassungen, die das Matchmaking flexibler gestalten könnten.
Weitere Kritikpunkte betreffen die Benutzeroberfläche. Marathon wurde von Teilen der Community als erstes Fontslop-Spiel bezeichnet, da Schriftgrößen, Abstände, Großschreibung und Hervorhebungen wild variieren.
Bungie betont, man wolle nach dem Launch weiter iterieren und sicherstellen, dass Spieler Kämpfe klar lesen, Ausrüstung effizient verwalten und Pings ohne störende Elemente erkennen können.
Man verweist darauf, dass die Übersicht im Gefecht essenziell sei und man das Feedback weiterhin sammeln werde.
Auch das Tempo zwischen den Begegnungen sorgt für Diskussionen. Einige Spieler wünschen sich längere Duelle und mehr Kontakt mit anderen Runnern, während andere mit dem aktuellen Rhythmus zufrieden sind. Bungie überprüft die Runner-Dichte auf fortgeschrittenen Karten und beobachtet genau, wie sich Perimeter und Dire Marsh insgesamt anfühlen.
Bekommen sie 😁
Das UI ist wirklich nicht gut und sollte zwingend angepasst werden. Aber dafür sind solche Beta-Tests ja auch da.
ich hab sogar ne Umfrage bei Amazon Panels dazu bekommen. lol^^
Alles auf den letzten Drücker, man hätte den Server Slam auch etwas früher bringen können.
Die Bewertungen und Kommentare zu Marathon im Microsoft Store sind alles andere als schön…
Finde ich klasse das sie so früh an so was denken.
Ich fasse mal kurz zusammen ohne irgendwelches Marketinggewäsch : kauft gefälligst unser frühe Beta zum Vollpreis von 40-60 Euro und wenn genug Spieler da sind überlegen wir uns mal ob wir das Spiel irgendwann mal fertig stellen.
Was ich bisher so gelesen habe , ist das der mit abstand größte Kritikpunkt, was das Spiel massiv in der Qualität nach unten drückt.
Wenn man z.B. lootet, weiß man garnicht was man da hat… alles überfrachtet usw…
So etwas erwartet man bei einem kleinen neuen Entwickler Studio ohne große Kompetenz, aber nicht bei Bungie…
Das ist einfach nur stümperhafte Arbeit …
Selbst bei denen erwarte ich sowas. Aber das ist eben bungie. „Du hast doch keine Ahnung, wir wissen viel besser was du willst“
Marathon sackt voll ab, sehe ich gerade.
Erinnert stark an das Vorgehen bei D2.
Stimmung ist nicht besonders positiv und es ist kein Hype vorhanden?
Dann wird sich mal eben um die Community gekümmert.
Mal fragen wo der Schuh denn so drückt.
Ändern tut sich aber nicht viel. Wie auch?
Der Entwicklungsstand vom Server Slam und die Release-Version werden sich nicht arg unterscheiden.
Anpassungen aufgrund des Feedbacks sieht man vielleicht in 6 Monaten als „wir hören auf Euch – unser größtes Update bisher“ – falls die Spielerzahl nicht ins Bodenlose fällt.
Für die Spieler kann man nur hoffen, dass irgendwann ein „Forsaken“ um die Ecke kommt.
Na hoffentlich vertragen sie das Echo 🤣