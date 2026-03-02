Marathon: Bungie will euer Feedback zu UI-Design und mehr

Bungie sammelt umfangreiches Feedback zu Marathon und kündigt erste Anpassungen an.

Der Server Slam von Marathon hat Bungie eine Fülle an Rückmeldungen beschert, die das Studio nun öffentlich zusammenfasst. Das Team bedankt sich für die zahlreichen Eindrücke der Spieler, die während ihrer Läufe durch Tau Ceti beobachtet wurden.

Das Studio erklärt, man habe viel gelernt, jeden Stolperstein und jeden Glanzmoment verfolgt und die kommenden Tage dafür reserviert, all diese Hinweise auszuwerten.

Ein häufig geäußerter Wunsch betrifft die Steuerung. Viele Spieler möchten Tastenbelegungen vollständig löschen können, statt jede einzelne neu zuzuweisen.

Ebenso wurden zusätzliche Warteschlangenoptionen gefordert, besonders dedizierte Duo-Lobbys, die Bungie laut eigener Aussage bereits auf dem Zettel hat.

Marathon steht damit vor möglichen Anpassungen, die das Matchmaking flexibler gestalten könnten.

Weitere Kritikpunkte betreffen die Benutzeroberfläche. Marathon wurde von Teilen der Community als erstes Fontslop-Spiel bezeichnet, da Schriftgrößen, Abstände, Großschreibung und Hervorhebungen wild variieren.

Bungie betont, man wolle nach dem Launch weiter iterieren und sicherstellen, dass Spieler Kämpfe klar lesen, Ausrüstung effizient verwalten und Pings ohne störende Elemente erkennen können.

Man verweist darauf, dass die Übersicht im Gefecht essenziell sei und man das Feedback weiterhin sammeln werde.

Auch das Tempo zwischen den Begegnungen sorgt für Diskussionen. Einige Spieler wünschen sich längere Duelle und mehr Kontakt mit anderen Runnern, während andere mit dem aktuellen Rhythmus zufrieden sind. Bungie überprüft die Runner-Dichte auf fortgeschrittenen Karten und beobachtet genau, wie sich Perimeter und Dire Marsh insgesamt anfühlen.