Marathon: Bungie zeigt Musikvideo und erklärt das Season-Modell

Bungie veröffentlicht Marathon am 5. März um 19:00 Uhr, zeigt das offizielle Musikvideo und verrät erste Infos zu den Seasons.

Bungies neuer Survival‑Extraction‑Shooter Marathon steht unmittelbar vor dem Release. Am 5. März um 19:00 Uhr erscheint der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam – inklusive vollständigem Cross‑Play und Cross‑Save. Damit können Spieler plattformübergreifend gemeinsam antreten und ihren Fortschritt frei mitnehmen.

Musikvideo „In Death We’ve Just Begun“ gibt Einblick ins Marathon‑Universum

Parallel zum Launch veröffentlichte Bungie ein originelles Musikvideo, das direkt im Marathon-Universum angesiedelt ist und den gefährlichen Alltag eines Runners auf Tau Ceti IV zeigt.

Der Kurzfilm stammt von Harmony Korine und Sam Goldwater und enthält neue Musik von Ryan Lott (Son Lux) sowie Gesang und Text von Poppy. Das Stück wurde von Chris Tabron gemischt und von Dave Kutch gemastert.

So funktionieren die Seasons in Marathon

Bungie gibt außerdem in einem Blog-Post einen ersten Ausblick auf das saisonale Modell des Spiels. Die dreimonatigen Seasons sollen sich stetig weiterentwickeln und enthalten:

neue Spielinhalte

neue Ausrüstung

fortlaufende Story‑Updates

Veränderungen an Zonen und Schauplätzen

Fortschritts‑ und Systemanpassungen

Erweiterungen im klassischen Sinne soll es nicht geben – stattdessen wird Marathon kontinuierlich über Seasons weiterentwickelt. Bungie beschreibt dieses Modell als Grundlage für langfristigen Support und eine dynamische Spielwelt, die sich mit jeder Season spürbar verändert.