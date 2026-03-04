Marathon: Bungie zeigt Musikvideo und erklärt das Season-Modell

Bungies neuer Survival‑Extraction‑Shooter Marathon steht unmittelbar vor dem Release. Am 5. März um 19:00 Uhr erscheint der Titel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam – inklusive vollständigem Cross‑Play und Cross‑Save. Damit können Spieler plattformübergreifend gemeinsam antreten und ihren Fortschritt frei mitnehmen.
Musikvideo „In Death We’ve Just Begun“ gibt Einblick ins Marathon‑Universum
Parallel zum Launch veröffentlichte Bungie ein originelles Musikvideo, das direkt im Marathon-Universum angesiedelt ist und den gefährlichen Alltag eines Runners auf Tau Ceti IV zeigt.
Der Kurzfilm stammt von Harmony Korine und Sam Goldwater und enthält neue Musik von Ryan Lott (Son Lux) sowie Gesang und Text von Poppy. Das Stück wurde von Chris Tabron gemischt und von Dave Kutch gemastert.
So funktionieren die Seasons in Marathon
Bungie gibt außerdem in einem Blog-Post einen ersten Ausblick auf das saisonale Modell des Spiels. Die dreimonatigen Seasons sollen sich stetig weiterentwickeln und enthalten:
- neue Spielinhalte
- neue Ausrüstung
- fortlaufende Story‑Updates
- Veränderungen an Zonen und Schauplätzen
- Fortschritts‑ und Systemanpassungen
Erweiterungen im klassischen Sinne soll es nicht geben – stattdessen wird Marathon kontinuierlich über Seasons weiterentwickelt. Bungie beschreibt dieses Modell als Grundlage für langfristigen Support und eine dynamische Spielwelt, die sich mit jeder Season spürbar verändert.
Dreimonatige Seasons sind schon sehr lange, erstmal sehen, ob sie die drei Monate überstehen.
Der Release morgen wird definitiv ausschlaggebend dafür sein , wie es weitergehen wird.
Ankündigen können sie viel , aber ob es am Ende auch umgesetzt werden kann entscheiden die Spieler und Käufer
Also Highguard hat drei Concords geschafft, Marathon geb ich den Bungie/Sony Bonus, das macht bestimmt so fünf Concords.
Dann schaffen die nicht eine Season 😭.
Finde 3 Monate in Ordnung, natürlich werden die 48 Stunden am Stück Zocker, immer sofort alles und immer MEHR UND MEHR wollen, gibt aber auch nen haufen Leute die arbeiten und/oder parallel anderes zocken.
Wird scheitern wie highguard
Deswegen der Songtitel, noch einmal scheitern aber dann geht es richtig los 😅
Muß man mal abwarten wie das mit den Seasons funktioniert…liest sich alles zumindest alles ganz gut. Auch mit dem endgame etc.
Videos und Trailer können sie auf jeden Fall. Das hier ist schon ziemlich geil…
Erstmal abwarten wie der Release morgen und das erste Reiease Wochenende verlaufen wird.
Dann wird man wissen wo Marathon und Bungie stehen werden.
Ob das alles überhaupt umgesetzt werden kann wird dann darüber entscheiden
Mal abwarten, das Marathon so erfolgreich wird Helldivers 2 oder Arc raiders glaube ich nicht.
Irgendwie auch komisch das man Marathon am einen Donnerstag und nicht am Wochenende veröffentlicht wird.
Wünsche den Spiel viel Erfolg auch wenn es mir persönlich optisch nicht gefällt