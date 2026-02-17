Marathon: Bungie zeigt neuen Gameplay-Trailer Death Awaits

Bungie hat einen neuen Gameplay-Trailer zu Marathon veröffentlicht, der den Titel Death Awaits trägt und einen frischen Blick auf das Survival Extraction Konzept des Shooters wirft.

Der Trailer zeigt, wie Spieler die verlorene Kolonie Tau Ceti IV durchsuchen, Ressourcen bergen und sich gegen feindliche Runner sowie die UESC behaupten müssen.

Der Release von Marathon ist für den 5. März 2026 angesetzt. Schon vorher können Spieler jedoch selbst Hand anlegen: Der große Server Slam findet vom 26. Februar 2026 bis 2. März 2026 statt.

Dieses offene Preview Wochenende ist weltweit verfügbar und unterstützt Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S – inklusive Cross Play und Cross Save.