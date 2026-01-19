Marathon: Bungie zeigt spektakuläres Unboxing der Collector’s Edition

Bungie gewährt einen ausführlichen Blick auf die Marathon Collector’s Edition, die in Zusammenarbeit mit PureArts entstanden ist.

Das neue Video zeigt das komplette Unboxing und rückt die aufwendig gestaltete Thief Runner Shell Statue im Maßstab 1:6 in den Mittelpunkt. Jede Ebene der Verpackung ist Teil eines inszenierten Ablaufs, der den sogenannten Shell Weaving-Prozess von Sekiguchi Genetics nachstellt.

Beim Öffnen entfaltet sich eine kleine Szene aus der Welt von Tau Ceti IV. Die Thief Shell steht über den Gewässern der Dire Marsh Region, wo sie einen rivalisierenden Runner ausgeschaltet hat. Die Figur ist so gestaltet, dass sie diesen Moment festhält, während Thief ihre Umgebung beobachtet und auf das nächste Ziel wartet.

Die Collector’s Edition soll Spielern einen physischen Zugang zur Atmosphäre des Spiels bieten und verbindet das Unboxing mit erzählerischen Elementen. Neben der Statue enthält das Paket weitere Sammlerstücke, die das Universum von Marathon greifbarer machen.

Die Edition ist ab sofort im Bungie Store erhältlich und richtet sich an Fans, die das neue Marathon-Projekt nicht nur digital, sondern auch als hochwertiges Sammlerstück erleben möchten.