Marathon: Bungie zeigt spektakuläres Unboxing der Collector’s Edition

32 Autor: , in News / Marathon
Übersicht
Image: Bungie

Marathon Collector’s Edition enthüllt: Bungie zeigt spektakuläres Unboxing im neuen Video.

Bungie gewährt einen ausführlichen Blick auf die Marathon Collector’s Edition, die in Zusammenarbeit mit PureArts entstanden ist.

Das neue Video zeigt das komplette Unboxing und rückt die aufwendig gestaltete Thief Runner Shell Statue im Maßstab 1:6 in den Mittelpunkt. Jede Ebene der Verpackung ist Teil eines inszenierten Ablaufs, der den sogenannten Shell Weaving-Prozess von Sekiguchi Genetics nachstellt.

Beim Öffnen entfaltet sich eine kleine Szene aus der Welt von Tau Ceti IV. Die Thief Shell steht über den Gewässern der Dire Marsh Region, wo sie einen rivalisierenden Runner ausgeschaltet hat. Die Figur ist so gestaltet, dass sie diesen Moment festhält, während Thief ihre Umgebung beobachtet und auf das nächste Ziel wartet.

Die Collector’s Edition soll Spielern einen physischen Zugang zur Atmosphäre des Spiels bieten und verbindet das Unboxing mit erzählerischen Elementen. Neben der Statue enthält das Paket weitere Sammlerstücke, die das Universum von Marathon greifbarer machen.

Die Edition ist ab sofort im Bungie Store erhältlich und richtet sich an Fans, die das neue Marathon-Projekt nicht nur digital, sondern auch als hochwertiges Sammlerstück erleben möchten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Marathon

32 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Krawallier 154715 XP God-at-Arms Silber | 19.01.2026 - 20:40 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Nee, die ziehen das schon durch, tippe mal auf ein Ergebnis wie bei Ubisofts Piraten Spiel.

      Kein schlechtes Spiel, aber kaum jemand will es haben, weil keiner es auch jemals wollte.

      0
  2. Krawallier 154715 XP God-at-Arms Silber | 19.01.2026 - 20:39 Uhr

    Ich bin schockiert darüber, dass in der Headliner nicht das Wort „Schockiert“ gefallen ist.

    1
  3. de Maja 321215 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.01.2026 - 20:42 Uhr

    Selbst die Figur sieht hässlich aus, die tun wirklich alles damit niemand das Spiel will😅

    0
  4. Erra 7905 XP Beginner Level 4 | 19.01.2026 - 20:49 Uhr

    Also ein so cooler Karton und dann so ne Figur… Warum?

    0
  5. Robilein 1203330 XP Xboxdynasty Legend Platin | 19.01.2026 - 20:58 Uhr

    200€ und nicht mal das Spiel dabei. Ist doch echt ein Witz die Edition.

    0

Hinterlasse eine Antwort