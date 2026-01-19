Marathon: Bungie zeigt spektakuläres Unboxing der Collector’s Edition

Bungie gewährt einen ausführlichen Blick auf die Marathon Collector’s Edition, die in Zusammenarbeit mit PureArts entstanden ist.
Das neue Video zeigt das komplette Unboxing und rückt die aufwendig gestaltete Thief Runner Shell Statue im Maßstab 1:6 in den Mittelpunkt. Jede Ebene der Verpackung ist Teil eines inszenierten Ablaufs, der den sogenannten Shell Weaving-Prozess von Sekiguchi Genetics nachstellt.
Beim Öffnen entfaltet sich eine kleine Szene aus der Welt von Tau Ceti IV. Die Thief Shell steht über den Gewässern der Dire Marsh Region, wo sie einen rivalisierenden Runner ausgeschaltet hat. Die Figur ist so gestaltet, dass sie diesen Moment festhält, während Thief ihre Umgebung beobachtet und auf das nächste Ziel wartet.
Die Collector’s Edition soll Spielern einen physischen Zugang zur Atmosphäre des Spiels bieten und verbindet das Unboxing mit erzählerischen Elementen. Neben der Statue enthält das Paket weitere Sammlerstücke, die das Universum von Marathon greifbarer machen.
Die Edition ist ab sofort im Bungie Store erhältlich und richtet sich an Fans, die das neue Marathon-Projekt nicht nur digital, sondern auch als hochwertiges Sammlerstück erleben möchten.
Mal schauen ob das Spiel länger als zwei Wochen überlebt
Nee, die ziehen das schon durch, tippe mal auf ein Ergebnis wie bei Ubisofts Piraten Spiel.
Kein schlechtes Spiel, aber kaum jemand will es haben, weil keiner es auch jemals wollte.
Ich bin schockiert darüber, dass in der Headliner nicht das Wort „Schockiert“ gefallen ist.
😂
Selbst die Figur sieht hässlich aus, die tun wirklich alles damit niemand das Spiel will😅
Also ein so cooler Karton und dann so ne Figur… Warum?
200€ und nicht mal das Spiel dabei. Ist doch echt ein Witz die Edition.
Ne, brauche ich definitiv nicht.
Wer sowas braucht, ich sicherlich nicht.
Sieht schon ganz cool aus, aber für sowas hab ich keinen Platz in der Bude.