Marathon: Bungie zieht harte Linie: Cheater werden dauerhaft gebannt

Der kommende Extraction‑Shooter setzt auf ein komplett neu entwickeltes Sicherheits‑ und Servermodell – wer betrügt, verliert den Zugang endgültig.

Bungie hat in einem ausführlichen Artikel dargelegt, wie das Studio das Spielerlebnis im kommenden Extraction‑Shooter Marathon schützen will.

Zentrales Element ist eine kompromisslose Anti‑Cheat‑Strategie: Spieler, die beim Cheaten erwischt werden oder Cheats entwickeln, werden dauerhaft gesperrt, ohne Möglichkeit auf eine zweite Chance. Ein Beschwerdesystem soll Fehlentscheidungen prüfen.

Technisch setzt Marathon auf vollständig autoritative, dedizierte Server, die Bewegungen, Treffer, Aktionen und Inventar kontrollieren. Ungültige Client‑Aktionen werden verworfen, wodurch Exploits wie Teleportation, unendliche Munition oder Schadensmanipulation verhindert werden sollen.

Ergänzend nutzt Bungie ein neues Netzwerkmodell mit Client‑Side Prediction, Rewind‑Systemen und redundanter Datenübertragung, um Trefferberechnung und Reaktionszeit stabil zu halten.

Ein serverseitiges Fog‑of‑War‑System begrenzt die Informationen, die Clients über die Karte erhalten, was Wallhacks und ESP‑Cheats erschweren soll. Zusätzlich kommen BattlEye sowie eigens entwickelte Sicherheitskomponenten im Benutzer‑ und Kernelmodus zum Einsatz.

Bungies Backend analysiert kontinuierlich Telemetriedaten, um ungewöhnliche Muster zu erkennen und Verstöße auch nachträglich zu sanktionieren. Bei Verbindungsabbrüchen können Spieler in laufende Runs zurückkehren; bei serverseitigen Fehlern wird Startausrüstung ersetzt.

Das Studio betont, dass Sicherheitsmaßnahmen ein fortlaufender Prozess sind und Marathon kontinuierlich überwacht und weiterentwickelt wird, um ein faires Spielerlebnis zu gewährleisten.