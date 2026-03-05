Marathon: Bungies Shooter stürmt auf Steam an die Spitze der Charts

37 Autor: , in News / Marathon
Image: Bungie

Marathon von Bungie ist ab heute, dem 5. März 2026, weltweit auf Steam erhältlich und erreicht sofort die Top-Seller-Position.

Fans haben Grund zum Feiern: Marathon von Bungie ist seit dem 5. März 2026 weltweit auf Steam erhältlich und hat direkt die Spitze der Verkaufscharts erreicht.

Der Erfolg zeigt, dass die Mischung aus klassischem Shooter-Gameplay und modernisierten Features weltweit überzeugt.

In Marathon streift ihr die Ruinen nach wertvoller Beute ab – alleine oder mit eurer Crew. Doch Vorsicht: Jeder Schritt kann in ein schnelles PvP-Feuergefecht münden, bei dem präzises Schießen, knappe Ressourcen und strategische Planung über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Die Spieler exfiltrieren, um ihre saisonale Power zu steigern, kosmetische Gegenstände für Erfolge freizuschalten und stärkere Builds aus erbeuteter Ausrüstung zusammenzustellen. Jeder Run fordert euch heraus, erneut ins Abenteuer zu stürzen und noch wertvollere Ressourcen zu sichern.

