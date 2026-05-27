Marathon: Cinematic-Trailer stimmt auf Night Marsh ein

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Image: Bungie

Ein düsterer Cinematic-Trailer stimmt auf die kommende Season 2: NIGHTFALL des Extraction-Shooters Marathon ein.

Bungies Extraction-Shooter Marathon startet am 2. Juni in Season 2: NIGHTFALL. Darauf, was Spieler erwartet, liefert jetzt der neu veröffentlichte Season 2 Cinematic Trailer einen kleinen Vorgeschmack.

Zu sehen ist eine Runner-Crew, der allem Anschein nach auch ein Runner mit der neuen Sentinel-Shell angehört. Gemeinsam betreten sie die neue Karte Night Marsh, eine Nachtversion von Dire Marsh.

Die örtlichen Truppen der UESC befinden sich in höchster Alarmbereitschaft und in der düsteren Dunkelheit scheint eine weitere tödliche Bedrohung zu lauern:

Quelle
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9 Kommentare Added

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  2. shadow moses 486510 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 27.05.2026 - 07:17 Uhr

    Dieses Trailer allein kostet wohl mehr als das Spiel in 30 Tagen an Umsatz generiert.😅

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  3. Robilein 1272810 XP Xboxdynasty Legend Platin | 27.05.2026 - 07:41 Uhr

    Wenn ein Trailer spannender gemacht ist als das komplette Spiel🤣🤣🤣

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  4. aleXdeluXe86 68820 XP Romper Domper Stomper | 27.05.2026 - 07:49 Uhr

    Der Trailer gefällt mir ganz gut .
    Dennoch kann ich mit dem Grafikstil usw weniger anfangen.

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  6. karambaa 23640 XP Nasenbohrer Level 2 | 27.05.2026 - 08:03 Uhr

    Dire Marsh ist für mich die beste Map. Im Dunklen Setting sicher ganz cool.

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  8. de Maja 343935 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.05.2026 - 08:27 Uhr

    Die sollten vielleicht nicht so viel Geld in die Trailer stecken 😅

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