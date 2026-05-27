Marathon: Cinematic-Trailer stimmt auf Night Marsh ein

Ein düsterer Cinematic-Trailer stimmt auf die kommende Season 2: NIGHTFALL des Extraction-Shooters Marathon ein.

Bungies Extraction-Shooter Marathon startet am 2. Juni in Season 2: NIGHTFALL. Darauf, was Spieler erwartet, liefert jetzt der neu veröffentlichte Season 2 Cinematic Trailer einen kleinen Vorgeschmack.

Zu sehen ist eine Runner-Crew, der allem Anschein nach auch ein Runner mit der neuen Sentinel-Shell angehört. Gemeinsam betreten sie die neue Karte Night Marsh, eine Nachtversion von Dire Marsh.

Die örtlichen Truppen der UESC befinden sich in höchster Alarmbereitschaft und in der düsteren Dunkelheit scheint eine weitere tödliche Bedrohung zu lauern: