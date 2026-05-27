Marathon: Cinematic-Trailer stimmt auf Night Marsh ein

Bungies Extraction-Shooter Marathon startet am 2. Juni in Season 2: NIGHTFALL. Darauf, was Spieler erwartet, liefert jetzt der neu veröffentlichte Season 2 Cinematic Trailer einen kleinen Vorgeschmack.
Zu sehen ist eine Runner-Crew, der allem Anschein nach auch ein Runner mit der neuen Sentinel-Shell angehört. Gemeinsam betreten sie die neue Karte Night Marsh, eine Nachtversion von Dire Marsh.
Die örtlichen Truppen der UESC befinden sich in höchster Alarmbereitschaft und in der düsteren Dunkelheit scheint eine weitere tödliche Bedrohung zu lauern:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Erinnert ein wenig an die Flood, netter Trailer.
Dieses Trailer allein kostet wohl mehr als das Spiel in 30 Tagen an Umsatz generiert.😅
Wenn ein Trailer spannender gemacht ist als das komplette Spiel🤣🤣🤣
Der Trailer gefällt mir ganz gut .
Dennoch kann ich mit dem Grafikstil usw weniger anfangen.
Mal schauen wie die Spielerzahlen in Season 2 sind.
Dire Marsh ist für mich die beste Map. Im Dunklen Setting sicher ganz cool.
Kuhler Trailer! ^^
Die sollten vielleicht nicht so viel Geld in die Trailer stecken 😅
Werde in Season 2 sicher nochmal reinschauen.