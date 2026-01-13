Marathon: Closed‑Test‑Clip zeigt puren Survival‑Druck

Bungie zeigt einen neuen Clip aus seinem kommenden Extraction-Shooter Marathon. Darin zu sehen ist ein Squad, das den Begriff Überleben bis an die Grenze ausreizt, während der letzte Exfil‑Beacon des Matches unaufhaltsam heruntertickt.
Die Crew stemmt sich gegen den Druck, hält die Stellung und versucht, die letzten Sekunden zu überstehen, bevor das Fenster zur Rettung endgültig schließt.
Der Clip fängt die rohe Intensität eines Moments ein, in dem jeder Treffer zählt und jede Entscheidung das Match kippen kann. Mit angespannten Bewegungen und sichtbarer Entschlossenheit kämpft sich das Team durch die finale Phase, während die Exfil‑Anzeige erbarmungslos Richtung Null läuft.
Die Szene zeigt, wie eng es im Testbuild bereits zugeht und wie stark das Survival‑Feeling im aktuellen Entwicklungsstand ausgeprägt ist.
Stretching the meaning of survival, this crew grits their teeth as the final exfil beacon of the match ticks down.
Clip from December Closed Test pic.twitter.com/VT6PsYmK6o
— Marathon (@MarathonTheGame) January 12, 2026
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Angepasst wurds auf jeden Fall.
Es ist zwar nicht mein Genre, aber ich muss sagen, der Grafikstil gefällt mir sehr gut.
Jipp..
Überzeugt mich auch nicht.
Ich seh da nur nen normalen fight wie in jedem anderen PvP game auch nur das die Umgebung einfach total Scheiße ist und deswegen das ganze total unübersichtlich.
Was ist nur aus Bungie geworden?
In dem Spiel spricht mich einfach gar nichts an, obwohl ich schon regelmäßig Extraction Shooter spiele.
Hoffen wir mal, dass es nicht das Ende von Bungie ist, hätte gerne noch ein Destiny 3…
Das Gunplay sieht tatsächlich sehr gut und knackig aus
Haha die Messer Attacke mich brech weg.sieht nicht gut aus.zumindest nichts für mich
Diese explodierte Farbpalette, da bluten einem ja die Augen…