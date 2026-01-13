Marathon: Closed‑Test‑Clip zeigt puren Survival‑Druck

Bungie zeigt einen neuen Clip aus seinem kommenden Extraction-Shooter Marathon. Darin zu sehen ist ein Squad, das den Begriff Überleben bis an die Grenze ausreizt, während der letzte Exfil‑Beacon des Matches unaufhaltsam heruntertickt.

Die Crew stemmt sich gegen den Druck, hält die Stellung und versucht, die letzten Sekunden zu überstehen, bevor das Fenster zur Rettung endgültig schließt.

Der Clip fängt die rohe Intensität eines Moments ein, in dem jeder Treffer zählt und jede Entscheidung das Match kippen kann. Mit angespannten Bewegungen und sichtbarer Entschlossenheit kämpft sich das Team durch die finale Phase, während die Exfil‑Anzeige erbarmungslos Richtung Null läuft.

Die Szene zeigt, wie eng es im Testbuild bereits zugeht und wie stark das Survival‑Feeling im aktuellen Entwicklungsstand ausgeprägt ist.

Stretching the meaning of survival, this crew grits their teeth as the final exfil beacon of the match ticks down. Clip from December Closed Test pic.twitter.com/VT6PsYmK6o — Marathon (@MarathonTheGame) January 12, 2026