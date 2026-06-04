Marathon: Deluxe Edition sorgt wegen unklarer Inhalte für Rückerstattungen

Marathon-Käufer berichten von Unklarheiten rund um die Deluxe Edition und nachträglich geänderten Beschreibungen.

Wer die Marathon Deluxe Edition während der Open Play Week zum reduzierten Preis gekauft hat, sollte die Produktbeschreibung noch einmal prüfen. Mehrere Spieler weisen darauf hin, dass der Kauf offenbar nur die enthaltenen Boni freischaltet.

Betroffen sind Spieler, die während der Open Play Week die Deluxe Edition zu einem reduzierten Preis von rund 14 US-Dollar erworben haben, nachdem sie zuvor die Testversion beziehungsweise den Trial-Zugang aktiviert hatten.

Nach Berichten aus der Community wurde die Beschreibung der Deluxe Edition inzwischen ergänzt.

Demnach sollen Käufe der Deluxe Edition während der Open Play Week lediglich die enthaltenen DLC-Zusatzinhalte freischalten und nicht automatisch das eigentliche Spiel enthalten. Somit ist die Deluxe Edition nach der Open Play Week unbrauchbar, weil das Hauptspiel fehlt.

Entsprechend wird betroffenen Spielern empfohlen, sich an den jeweiligen Store-Support zu wenden und gegebenenfalls eine Rückerstattung zu beantragen.

Eine offizielle Stellungnahme von Bungie zu den Berichten liegt bislang nicht vor.

Ebenso ist derzeit unklar, ob es sich um einen Fehler in der ursprünglichen Produktbeschreibung, ein Missverständnis oder eine nachträgliche Anpassung der Store-Informationen handelt.

Bis zu einer offiziellen Klarstellung sollten Käufer die aktuelle Produktbeschreibung der Deluxe Edition genau prüfen und bei Unklarheiten den Kundensupport der jeweiligen Plattform kontaktieren. Ansonsten fordert eine Rückerstattung an.