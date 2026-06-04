Marathon: Deluxe Edition sorgt wegen unklarer Inhalte für Rückerstattungen

Wer die Marathon Deluxe Edition während der Open Play Week zum reduzierten Preis gekauft hat, sollte die Produktbeschreibung noch einmal prüfen. Mehrere Spieler weisen darauf hin, dass der Kauf offenbar nur die enthaltenen Boni freischaltet.
Betroffen sind Spieler, die während der Open Play Week die Deluxe Edition zu einem reduzierten Preis von rund 14 US-Dollar erworben haben, nachdem sie zuvor die Testversion beziehungsweise den Trial-Zugang aktiviert hatten.
Nach Berichten aus der Community wurde die Beschreibung der Deluxe Edition inzwischen ergänzt.
Demnach sollen Käufe der Deluxe Edition während der Open Play Week lediglich die enthaltenen DLC-Zusatzinhalte freischalten und nicht automatisch das eigentliche Spiel enthalten. Somit ist die Deluxe Edition nach der Open Play Week unbrauchbar, weil das Hauptspiel fehlt.
Entsprechend wird betroffenen Spielern empfohlen, sich an den jeweiligen Store-Support zu wenden und gegebenenfalls eine Rückerstattung zu beantragen.
Eine offizielle Stellungnahme von Bungie zu den Berichten liegt bislang nicht vor.
Ebenso ist derzeit unklar, ob es sich um einen Fehler in der ursprünglichen Produktbeschreibung, ein Missverständnis oder eine nachträgliche Anpassung der Store-Informationen handelt.
Bis zu einer offiziellen Klarstellung sollten Käufer die aktuelle Produktbeschreibung der Deluxe Edition genau prüfen und bei Unklarheiten den Kundensupport der jeweiligen Plattform kontaktieren. Ansonsten fordert eine Rückerstattung an.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich gehe mal davon aus das man bei Bungie nicht zu Ende gedacht hatte und nicht wusste das man mit der Free week die Deluxe Edition (upgrade) im Shop anders verlinken muss….
Ja sowas ist schon ein paar mal passiert. Da denkt man, das komplette spiel gekauft zu haben, dabei war es nur irgendein upgrade.
Sie nehmen aber auch wirklich jeden Napf mit 😅
It’s not a Trick. Die Knete muss echt knapp sein …
Welche Knete ?
Sony zahlt doch aktuell nur noch drauf statt etwas einzunehmen xD
Das wird garantiert Leute bei Matathon halten wenn die free Week vorbei ist 😆👍
Das dürfte bei Bungie auch nochmal ordentlich für Minus sorgen.
Bungie reitet sich immer weiter rein .
Ein Upgrade ohne das Hauptspiel muss klar gekennzeichnet werden.
Hat Forza Horizon 6 doch auch super hinbekommen .
Bungie muss wirklich extrem am arsch sein , wenn sie jetzt schon zu solchen Tricks greifen müssen
Bei Bungie läuft auch nichts mehr rund, das grenzt an einen Totalausfall.
Ist irgendwie schon traurig mit anzusehen wie sich dieses einst großartige Studio öffentlich selbst zerlegt.
Aber ist das nicht bei allen ehemaligen großen/beleibten Studios mittlerweile so?
Entweder es wurde von der modern audience übernommen (z.B. BioWare) oder man hat ganz oben jemanden sitzen der nur aufs Geld schaut und spart wo er kann und betreibt Missmanagement wie Bungie halt.
Leider ja. Bei vielen sind die ehemaligen kreativen Köpfe auch einfach verschwunden und das merkt man. Die neuen Entwickler scheitern dann oft an überhöhten Erwartungen oder einfach an der Legacy.
Oh man da kann man nur mit den Kopf schütteln .