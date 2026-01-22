Marathon: Destiny 2 installierte sich nach Marathon‑Vorbestellung – Bungie fixt kuriosen Bug

Ein ungewöhnlicher Fehler hat in den letzten Stunden für Verwirrung gesorgt: Spieler, die Marathon vorbestellten, berichteten plötzlich, dass Destiny 2 automatisch mit der Installation begann – völlig ohne Aufforderung.

Bungie hat nun bestätigt, dass der Fehler identifiziert und behoben wurde. Laut den Entwicklern handelte es sich um ein Konfigurationsproblem im Backend, das fälschlicherweise Destiny 2 als „benötigte Zusatzinstallation“ markierte, sobald Marathon gekauft oder vorbestellt wurde.

Was war passiert?

Nach der Marathon‑Vorbestellung startete Destiny 2 automatisch den Download

Der Fehler trat plattformübergreifend bei mehreren Nutzern auf

Bungie reagierte schnell und spielte einen Fix ein

Der Vorfall sorgte in der Community für einige Lacher – und für genervte Spieler, die plötzlich 100+ GB Download vor sich hatten.

Bungie versichert, dass der Fehler nicht erneut auftreten sollte. Marathon bleibt weiterhin für den 05. März 2026 geplant, während Destiny 2 unabhängig davon läuft.