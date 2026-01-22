Marathon: Destiny 2 installierte sich nach Marathon‑Vorbestellung – Bungie fixt kuriosen Bug

Ein ungewöhnlicher Fehler hat in den letzten Stunden für Verwirrung gesorgt: Spieler, die Marathon vorbestellten, berichteten plötzlich, dass Destiny 2 automatisch mit der Installation begann – völlig ohne Aufforderung.
Bungie hat nun bestätigt, dass der Fehler identifiziert und behoben wurde. Laut den Entwicklern handelte es sich um ein Konfigurationsproblem im Backend, das fälschlicherweise Destiny 2 als „benötigte Zusatzinstallation“ markierte, sobald Marathon gekauft oder vorbestellt wurde.
Was war passiert?
- Nach der Marathon‑Vorbestellung startete Destiny 2 automatisch den Download
- Der Fehler trat plattformübergreifend bei mehreren Nutzern auf
- Bungie reagierte schnell und spielte einen Fix ein
Der Vorfall sorgte in der Community für einige Lacher – und für genervte Spieler, die plötzlich 100+ GB Download vor sich hatten.
Bungie versichert, dass der Fehler nicht erneut auftreten sollte. Marathon bleibt weiterhin für den 05. März 2026 geplant, während Destiny 2 unabhängig davon läuft.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Witzig 😅 Hoffentlich bleiben sie von solchen kleinen „Fehlerchen“ jetzt dann weitestgehend verschont ^^ Ich hab zwar keinen Bedarf an Marathon, aber um Bungie wär es schade.
Die meisten werden sicher wieder auf Destiny 2 ausweichen nach Marathon 😉.
Das fängt schon mal gut an.
Ein witziger Fehler auf jeden Fall.
😂 das nenne ich mal witzig da installiert sich gleich was zur Zeit Überbrückung bis zum Release 🤣
Fängt ja schon gut an : D