Marathon: Destiny 2 überholt Marathon deutlich auf Steam – dreifache Spielerzahlen erreicht

Destiny 2 erreicht aktuell auf Steam rund dreimal so viele Spieler wie Marathon und setzt sich klar ab.

Destiny 2 verzeichnet aktuell deutlich höhere Spielerzahlen auf Steam als Marathon. Die Vergleichswerte zeigen eine klare Differenz zwischen beiden Titeln im Live-Betrieb.

Zum Zeitpunkt der Auswertung liegt Destiny 2 (Release: 06. September 2017) bei 21.304 aktiven Spielern. Der 24-Stunden-Peak beträgt 25.831 Spieler.

Marathon (Release 05. März 2026) kommt im selben Zeitraum auf 7.004 aktive Spieler. Der 24-Stunden-Höchstwert liegt bei 11.321 Spielern.

Damit erreicht Destiny 2 etwa die dreifache Spielerzahl von Marathon im direkten Vergleich der aktuellen Steam-Daten. Auch beim Tagespeak fällt der Abstand deutlich aus.