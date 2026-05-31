Marathon: Destiny 2 überholt Marathon deutlich auf Steam – dreifache Spielerzahlen erreicht

Destiny 2 verzeichnet aktuell deutlich höhere Spielerzahlen auf Steam als Marathon. Die Vergleichswerte zeigen eine klare Differenz zwischen beiden Titeln im Live-Betrieb.
Zum Zeitpunkt der Auswertung liegt Destiny 2 (Release: 06. September 2017) bei 21.304 aktiven Spielern. Der 24-Stunden-Peak beträgt 25.831 Spieler.
Marathon (Release 05. März 2026) kommt im selben Zeitraum auf 7.004 aktive Spieler. Der 24-Stunden-Höchstwert liegt bei 11.321 Spielern.
Damit erreicht Destiny 2 etwa die dreifache Spielerzahl von Marathon im direkten Vergleich der aktuellen Steam-Daten. Auch beim Tagespeak fällt der Abstand deutlich aus.
35 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja OK spiele beides nicht 😅
Wenn es nichts anderes zu berichten gibt, müssen die Spielerzahlen von Marathon für Klicks herhalten. Irgendwie peinlich
und?
meist geht es ja dabei recht Sachlich zur gange.
Und ein wenig Schadenfreude gehört dazu.
Also warum sollte man das dann nicht mit nehmen ?
Die Seite muss sich ja auch schließlich finanzieren.
Außerdem gab es heute 18 News….