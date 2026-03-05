Marathon: Details zu Seasons, Inhalten, Fortschrittssysteme und mehr

Marathon führt ein umfassendes Saisonmodell ein, das alle drei Monate neue Inhalte, Fortschrittssysteme und Herausforderungen bringt.

Marathon setzt auf ein saisonales Modell, bei dem jede Saison rund drei Monate dauert und das Spiel spürbar verändert.

Neue Inhalte, Gameplay‑Elemente und Balance‑Anpassungen sollen das Universum von Tau Ceti stetig weiterentwickeln.

Alle saisonalen Inhalte sind kostenlos, Erweiterungen oder DLCs werden nicht benötigt.

Saisonale Struktur: Neustart, aber kein Verlust von Identität

Jede Saison beginnt für alle Spieler mit einem kompletten Fortschrittsreset:

  • Ausrüstung
  • Auftragsfortschritt
  • Fraktionsfortschritt
  • Spielerstufen

Dauerhaft erhalten bleiben:

  • Kosmetische Items (verdient oder gekauft)
  • Titel
  • Kodex‑Fortschritt
  • Kontaktaufträge (Fraktionen müssen nicht erneut freigeschaltet werden)

Der Reset soll sicherstellen, dass Beute relevant bleibt, das Spiel gefährlich bleibt und Neueinsteiger jederzeit problemlos einsteigen können.

Saisonaler Fortschritt: Aufstieg durch Aufträge und Fraktionen

Während einer Saison:

  • Schaltet man Fraktionsupgrades frei
  • Erhöht die Power‑Untergrenze
  • Verbessert die Überlebensfähigkeiten
  • Erhält Zugang zu schwierigeren Zonen, Aufträgen und Runner‑Gegnern

Gegen Ende der Saison entsteht bewusst ein „Alles oder nichts“-Moment, da ein globaler Reset bevorsteht.

Saison 1: Der Tod ist der erste Schritt

Saison 1 bildet den Auftakt eines Stellvertreterkriegs um die Geheimnisse der verlorenen Kolonie New Cascadia.
Spieler erkunden Tau Ceti IV, stoßen auf das verlassene Raumschiff UESC Marathon und schalten gemeinsam die Endgame‑Zone Kryo‑Archiv frei.

Highlights von Saison 1:

  1. Zone: Kryo‑Archiv (Endgame, Rätsel, gefährliche Entitäten)
  • Ranglistenmodus in der zweiten Märzhälfte
  • Neue Events, Balance‑Updates, eine neue Waffe, neue Implantate
  • Umfangreicher Launch‑Content:
  • 6 Fraktionen
  • 6 Runner‑Hüllen
  • 3 Zonen (Außenposten ab Tag 2)
  • 28 Waffen + Mods, Kerne, Implantate
  • Kosmetika, Kodex‑Lore, Errungenschaften

Saison 2: Nightfall – die Welt reagiert

Ab Saison 2 wird sichtbar, wie die Aktionen der Spieler Tau Ceti verändern.
Die UESC verschärft ihre Sicherheitsmaßnahmen und bringt neue Bedrohungen ins Spiel.

Inhalte von Nightfall:

  • Nachtversion von Düstermoor mit härteren Gegnerwellen
  • Neue Runner‑Hülle
  • Neue Waffen, Mods, Kerne, Aufträge
  • Einführung des Systems „Wiege“:
    Spieler erhalten mehr Kontrolle über die statistischen Stärken und Schwächen ihrer Hüllen.

Blick nach vorn: Marathon wächst mit jeder Saison

Jede Saison bringt:

  • Neue Themen
  • Neue Gameplay‑Systeme
  • Neue Zonen, Items, Fraktionsupgrades
  • Anpassungen der Meta
  • Fortschreitende Story‑Entdeckungen rund um die 30.000 verschwundenen Kolonisten

Das Spiel soll sich innerhalb eines Jahres deutlich weiterentwickeln und immer neue Geheimnisse rund um Tau Ceti enthüllen.

  2. Falko99 11120 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 05.03.2026 - 17:43 Uhr

    Mega geil, dass die Community das Schiff Marathon mit dem übermächtigen Feind erst freispielen muss. Auch das sich die Maps mit Season zwei dann verändern werden.. alles mega spannend. Bin Day1 dabei. nach 400 stunden ist bei Arc die Luft raus, und Season 3 dort ist mega langweilig.

    0
  3. Katanameister 346620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 17:57 Uhr

    Positiv ist, dass man jede Saison neu startet und andere damit keine dauerhaften Vorteile haben.

    0

