Marathon: Deutliche Abwärtsspirale – Neue Spielerzahlen sorgen für Alarm bei Bungie

Marathon verzeichnet nach starkem Start sinkende Spielerzahlen, während aktuelle Peaks deutlich unter den anfänglichen Werten liegen.

Die Entwicklung rund um Marathon zeigt nach dem Launch eine spürbare Veränderung bei den Spielerzahlen. Während der Titel zum Veröffentlichungszeitpunkt noch einen All-Time-Peak von 88.337 Spielern erreichen konnte, haben sich die aktuellen Werte deutlich nach unten bewegt.

In den jüngsten Auswertungen liegt der 24-Stunden-Peak bei 41.975 Spielern.

Bereits zuvor war ein rückläufiger Trend erkennbar, da der Peak am 21. März noch bei 56.663 Spielern lag. Eine Woche zuvor, am Sonntag, den 15. März, wurden noch 62.830 gleichzeitige Spieler verzeichnet.

Die kontinuierlich sinkenden Werte deuten auf eine abnehmende Aktivität innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums hin.

Im Vergleich zu anderen Titeln, die nach ihrer Veröffentlichung eine stabile oder sogar steigende Spielerbasis aufbauen konnten, zeigt sich bei Marathon aktuell eine gegenläufige Entwicklung. Spiele wie etwa Crimson Desert oder Resident Evil Requiem konnten nach ihrem jeweiligen Start weiterhin neue Spieler hinzugewinnen und ihre Nutzerzahlen stabilisieren oder sogar ausbauen.

Für Bungie bleibt damit die Herausforderung, den aktuellen Trend zu stabilisieren. Mögliche zukünftige Updates oder Erweiterungen könnten eine Rolle dabei spielen, die Spielerbasis langfristig zu halten oder erneut auszubauen. Konkrete Maßnahmen oder Inhalte wurden in diesem Zusammenhang bislang nicht offiziell detailliert.

Ob es gelingt, die Entwicklung zu drehen und neue Impulse für das Spiel zu setzen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Inhaltsupdates und Support nach dem Launch.