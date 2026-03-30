Marathon: Deutliche Abwärtsspirale – Neue Spielerzahlen sorgen für Alarm bei Bungie

Die Entwicklung rund um Marathon zeigt nach dem Launch eine spürbare Veränderung bei den Spielerzahlen. Während der Titel zum Veröffentlichungszeitpunkt noch einen All-Time-Peak von 88.337 Spielern erreichen konnte, haben sich die aktuellen Werte deutlich nach unten bewegt.
In den jüngsten Auswertungen liegt der 24-Stunden-Peak bei 41.975 Spielern.
Bereits zuvor war ein rückläufiger Trend erkennbar, da der Peak am 21. März noch bei 56.663 Spielern lag. Eine Woche zuvor, am Sonntag, den 15. März, wurden noch 62.830 gleichzeitige Spieler verzeichnet.
Die kontinuierlich sinkenden Werte deuten auf eine abnehmende Aktivität innerhalb eines vergleichsweise kurzen Zeitraums hin.
Im Vergleich zu anderen Titeln, die nach ihrer Veröffentlichung eine stabile oder sogar steigende Spielerbasis aufbauen konnten, zeigt sich bei Marathon aktuell eine gegenläufige Entwicklung. Spiele wie etwa Crimson Desert oder Resident Evil Requiem konnten nach ihrem jeweiligen Start weiterhin neue Spieler hinzugewinnen und ihre Nutzerzahlen stabilisieren oder sogar ausbauen.
Für Bungie bleibt damit die Herausforderung, den aktuellen Trend zu stabilisieren. Mögliche zukünftige Updates oder Erweiterungen könnten eine Rolle dabei spielen, die Spielerbasis langfristig zu halten oder erneut auszubauen. Konkrete Maßnahmen oder Inhalte wurden in diesem Zusammenhang bislang nicht offiziell detailliert.
Ob es gelingt, die Entwicklung zu drehen und neue Impulse für das Spiel zu setzen, wird sich in den kommenden Monaten zeigen, insbesondere im Hinblick auf mögliche Inhaltsupdates und Support nach dem Launch.
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Das Problem ist das 88.000 viel zu wenig waren zum Release. 🤷
So eingebrochen sind die Spielerzahlen eigentlich nicht.
Also 50% ist wie ich finde doch schon ein harter Fall.
Kennst du da Statistiken zu, wie es im Durchschnitt bei den großen Multiplayer-Shootern ist? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass 50% Verlust gegenüber dem Release absolut im Rahmen ist. Manche mögen es halt nicht, manche finden nicht die Zeit… da sind 50% doch nicht viel in meiner Wahrnehmung. Kommt natürlich auf den Anfangswert an… 50% von 100 Spielern ist was anderes als 50% von 1,2 Mio Spielern^^
Es braucht Vergleichswerte, um da irgendwas sinnvolles sagen zu können.
Ja, es könnte natürlich besser sein.
Nur halb so so viele Spieler gleichzeitig online bedeutet jetzt nicht das man die hälfte an Spieler verloren hat.
Zum release war man vielleicht 4 Stunden online am Tag, jetzt nur mehr 2 Stunden am Tag.
Laut ChatGPT ist ein Rückgang um 70 bis 90% der Spieler innerhalb der ersten 30 Tage branchenüblich
Auch so niedrige Spielerzahlen zum Start? Also die Basis für den Rückgang …
Bis auf wenige Ausnahmen kommt das schon hin.
Meist hängen da dann aber keine 850 Mitarbeiter dran, die finanziert werden müssen.
Das muss man sich mal vorstellen. Es tobt ein Kampf im Internet (Twitter z.B.) zwischen Leuten, die das spielen und geil finden und Leuten, die denen die Steamcharts vorlegen und gebetsmühlenartig von der Abschaltung des Spiels delirieren.
Derweil haben sich mir mittlerweile drei meiner Homies angeschlossen, einer davon schon etwas länger und genauso begeistert und zwei ganz frisch, noch nicht ganz so begeistert wie wir, aber das kommt 100 pro noch. Außerdem hab ich einen Kumpel von meinem Bruder „überzeugt“, von dem hab ich aber leider noch kein Feedback bekommen.
Streng genommmen müsste ich eigentlich schon Provision von Bungie bekommen.🤑
„All-Time-Peak von 88.337 Spielern“ …lol. Am Wochenende (Quelle: Neues Youtube-Video von Mintz Blitz) hat wohl ein Streamer mit Streamer-Buddys HALO INFINITE gespielt und da für 70.000 Spieler gesorgt. Als die mit Spielen aufgehört haben, sind die Zahlen wohl aber auch direkt wieder so stark gefallen, wie sie wegen des Streams gestiegen waren.
Ist mir relativ egal, wie viele es jetzt total spielen oder wie erfolgreich das Spiel insgesamt ist.
Hauptsache es wird nicht eingestellt und es bleiben genug Leute da, um nicht ewig auf ein Match zu warten. Davon ist das Spiel jetzt aber auch noch ein gutes Stück entfernt.
Multiplayer-Spiele mit kleiner Playerbase? Ist doch eigentlich kein Problem, solange es sich etwas lohnt.
Das ist es ja, ob dir das Spiel gefällt oder nicht ist egal…
Wenn der Großteil der Spieler weiterzieht, wie es bei diesem Spiel auch nicht anders zu erwarten war, steckt ein Publisher da irgendwann kein Geld mehr rein. Keine Spieler->keine Geld->kein Support->tot
Davon ist Marathon zwar noch etwas entfernt aber ich sehe da über 2026 hinaus eher schwarz
Wird das Game in den nächsten 6-12 Monaten nicht durch ein Wunder oder etwas ähnliches die Spielerzahlen DEUTLICH steigern, wird die Axt von Sony kreisen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Die momentanen spekulierten Verkaufszahlen decken nicht mal ein Viertel der spekulierten Entwicklungskosten + Marketing. Gleichzeitig werden die Mikrotransaktionen der aktuellen Spielerzahlen wohl kaum den Betrieb finanzieren.
Schaut man sich die Charts an, spiralen die Zahlen ja schon klar nach unten. In den sozialen Medien ist das Game eh schon ein Running Gag (Concord 3 Legacy). Wenn es einmal den „Dead Game Vibe“ hat, wird es schwer das zu brechen. Naja, Totgesagte leben manchmal länger, aber drauf wetten würde ich nicht.
Wenn das jetzt schon so fällt, wird sich das auch nicht mehr so lange halten.
Bungie ist cooked und zusätzlich noch cocked
Wenn man dann mal überlegt was da noch von Sony kommt ….
Wie heißt das eine Game Fairgame ??
Und dann kommt noch Horizon the Gethering ….
Noch 2 weiter Dead on arrival Games…..
Being dem Fairgame$ Teil glaube ich weniger das da noch was kommt. Gab bereits Gerüchte diesbezüglich
War vorauszusehen .
Es ist zwar kein Concord 2.0 geworden , aber trotzdem ein Flop .
Wenn Sony weiterhin GaaS / Live Service Strategie verfolgt wird auch ein Wolverine oder Soros nichts mehr retten können .
Sony sollte seine verbliebenen Studios endlich wieder so arbeiten lassen wie sie es vor diesem Strategie Wechsel war.
Ryan hat Sony eine Idee eingeimpft die sie bisher nur Zeit und Geld gekostet hat , aber kaum Erfolge hervorgebracht hat .
Wenn man die kosten für Sony hernimmt, stimmt es ist kein Concord.
Es ist noch viel viel schlimmer.