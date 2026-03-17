Marathon: Duo Modus startet Donnerstag als Testlauf

Marathon wagt den nächsten Schritt und testet einen Duo-Modus unter realen Bedingungen. Hinter verschlossenen Türen vorbereitet, wird das Feature nun überraschend für die Community freigegeben – allerdings mit klar definierten Rahmenbedingungen.

Game Director Joe Ziegler bestätigte, dass der Testlauf am 18. März um 18:00 Uhr deutscher Zeit startet. Statt eines vollwertigen Releases handelt es sich bewusst um ein experimentelles Feature, das vor allem Erkenntnisse über Spielbalance und Dynamik liefern soll.

Zugriff erhalten ausschließlich Spieler, die sich vorab als Zweierteam zusammenschließen – ein automatisches Matchmaking für Einzelspieler ist nicht vorgesehen.

Zum Start ist der neue Modus ausschließlich auf der Karte „Perimeter“ verfügbar. Auch bei der Umsetzung zeigt sich der provisorische Charakter: Der Zugang erfolgt über eine separate Auswahloption im Menü, die noch nicht dem finalen Design entspricht. Zudem weist Ziegler darauf hin, dass während der Testphase kleinere technische Unsauberkeiten auftreten können.

Geplant ist eine Laufzeit von rund zwei Wochen, wobei Anpassungen jederzeit möglich sind. Je nach Verlauf könnte der Test früher beendet oder sogar verlängert werden. Wichtig dabei: Teams treffen ausschließlich auf andere Duos, um möglichst klare Daten über das Zusammenspiel in dieser Konstellation zu sammeln.

Hinter dem Experiment steckt ein klarer Gedanke. Noch bevor größere Ressourcen in die vollständige Integration eines Duo-Modus fließen, möchte das Entwicklerteam verstehen, wie sich kleinere Teams auf das Spielgefühl und die Balance von Marathon auswirken. Entsprechend wird auch betont, dass es sich nicht um die finale Version handelt, sondern um einen ersten Schritt mit offenem Ausgang.

Weitere Tests dieser Art sind bereits angedeutet. Die Entwicklung von Marathon bleibt damit sichtbar flexibel und datengetrieben – immer mit dem Ziel, neue Spielweisen frühzeitig unter realen Bedingungen zu erproben.