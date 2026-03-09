Marathon: Einfach zu hart: Bungie plant erste große Abschwächung

Bungie hat die frühen Patch Notes für das erste große Marathon-Update veröffentlicht, das diese Woche erscheinen soll. Alle angekündigten Änderungen zielen darauf ab, das extrem harte Extraction‑Shooter‑Erlebnis spürbar zu entschärfen.
Besonders ins Auge fallen die erhöhte Anzahl an Med Cabinets und Munitionskisten auf der Perimeter‑Map sowie mehr Startmunition in den kostenlosen Sponsored Kits.
Ein Spiel, das viele sofort bestraft
Marathon gilt seit Release als gnadenlos. Munition geht schnell aus, die KI‑Gegner sind tödlich präzise, und ein einziger Fehler kann das Ende eines Runs bedeuten.
Da man beim Tod sämtliche Ausrüstung verliert – sowohl Loot als auch mitgebrachte Items – fühlt sich das Spiel für viele wie ein permanenter Überlebenskampf an.
Die Lernkurve ist steil, und die Strafe für Fehler hoch.
Die ersten Patch‑Änderungen im Überblick
- Die Distanz, ab der Navigationspunkte sichtbar werden, steigt von 10 auf 20 Meter.
- Auf der Perimeter‑Map können künftig mehr Med Cabinets und Munitionskisten spawnen.
- Die kostenlosen Sponsored Kits (MIDA, CyberAcme, Arachne) starten mit deutlich mehr Munition.
Community gespalten: Erleichterung oder Verrat am Konzept?
Die Reaktionen fallen heftig aus. Ein Teil der Community begrüßt die Änderungen als dringend notwendig, weil das Spiel sich aktuell „unnötig frustrierend“ anfühlt. Andere warnen, dass Bungie damit den Kern des Spiels verwässert: den ultraschweren Extraction‑Loop, der nur durch langsames Power‑Climbing und hohe Risiken funktioniert.
Die Sorge: Bungie könnte Marathon zu sehr für Gelegenheitsspieler öffnen – und damit das verlieren, was es einzigartig macht.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Haben die Heulsusen wieder gewonnen?
Bin auch gerade etwas überrascht von dieser Entscheidung 😳
Also ich bin wirklich ne ziemliche Niete aber zu hart finde ich das wirklich nicht 🤔
Hab schon selten Bock mich der Freizeit durch zu beißen… aber das Geheule überall ist wirklich erschreckend mittlerweile.
Panik-Modus wurde aktiviert. 😬
Mehr Munition, Heilung und eine höhere Distanz für Nav Punkte finde ich ok.
Die Bots sind von der Schwierigkeit aber gut.
Bitte nicht, ich finde das Balancing soooo on point, dann doch lieber ne extra Map für Heulsusen. Vorschlag für den Namen der Map: Tears of the casuals.
Okay das ist jetzt eine krasse Kehrtwende .
Es hötte schon gereicht wenn man einfach mehr Munition zum Start einer Runde hätte und entsprechend mehr Muni finden kann auf den Maps .
Das hätte das Spiel fairer gemacht ohne das Spiel abschwächen zu müssen.
Wenn der der Schwierigkeitsgrad der KI dazu gehört ist es eben so .
Da hätte es bessere Wege gegeben um das Spiel Erlebnis zu verbessern.
Z.b auch die Loot Mechanik zu deferenzieren damit jeder in der Gruppe Loot bekommen kann statt das einer sich alles schnappen kann usw.