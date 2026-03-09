Marathon: Einfach zu hart: Bungie plant erste große Abschwächung

Marathon wird leichter: Bungie plant erste große Abschwächung – Fans streiten über die Folgen.

Bungie hat die frühen Patch Notes für das erste große Marathon-Update veröffentlicht, das diese Woche erscheinen soll. Alle angekündigten Änderungen zielen darauf ab, das extrem harte Extraction‑Shooter‑Erlebnis spürbar zu entschärfen.

Besonders ins Auge fallen die erhöhte Anzahl an Med Cabinets und Munitionskisten auf der Perimeter‑Map sowie mehr Startmunition in den kostenlosen Sponsored Kits.

Ein Spiel, das viele sofort bestraft

Marathon gilt seit Release als gnadenlos. Munition geht schnell aus, die KI‑Gegner sind tödlich präzise, und ein einziger Fehler kann das Ende eines Runs bedeuten.

Da man beim Tod sämtliche Ausrüstung verliert – sowohl Loot als auch mitgebrachte Items – fühlt sich das Spiel für viele wie ein permanenter Überlebenskampf an.

Die Lernkurve ist steil, und die Strafe für Fehler hoch.

Die ersten Patch‑Änderungen im Überblick

Die Distanz, ab der Navigationspunkte sichtbar werden, steigt von 10 auf 20 Meter.

Auf der Perimeter‑Map können künftig mehr Med Cabinets und Munitionskisten spawnen.

Die kostenlosen Sponsored Kits (MIDA, CyberAcme, Arachne) starten mit deutlich mehr Munition.

Community gespalten: Erleichterung oder Verrat am Konzept?

Die Reaktionen fallen heftig aus. Ein Teil der Community begrüßt die Änderungen als dringend notwendig, weil das Spiel sich aktuell „unnötig frustrierend“ anfühlt. Andere warnen, dass Bungie damit den Kern des Spiels verwässert: den ultraschweren Extraction‑Loop, der nur durch langsames Power‑Climbing und hohe Risiken funktioniert.

Die Sorge: Bungie könnte Marathon zu sehr für Gelegenheitsspieler öffnen – und damit das verlieren, was es einzigartig macht.