Marathon: Entwickler mit neuen Einblicken zur Musik des Shooters

Im neuen Video zeigt Bungie die Klangwelt von Marathon und kündigt die EP sowie den vollständigen Soundtrack an.

Bungie hat ein neues Video mit dem Titel „Entwickler Einblick Die Musik von Marathon“ veröffentlicht. Darin widmet sich das Studio der akustischen Gestaltung seines kommenden PvPvE Survival Extraction Shooters Marathon.

Die Musik verbindet moderne elektronische Elemente mit menschlichen Performances und soll eine eigenständige Atmosphäre schaffen, die das Spielgefühl prägt.

Parallel zum Video veröffentlicht Bungie eine erste Original Soundtrack EP, die ab sofort auf allen großen Streaming Plattformen verfügbar ist. Sie umfasst vier Tracks:

Rhythm of Writhing Constellations (2:25)

Focused Erasures and Sub Routine Resets (1:22)

We Stole a Moon (2:02)

Code Race [Extended] (9:34)

Der vollständige Soundtrack erscheint am 6. März ebenfalls auf allen gängigen Plattformen.

Bungie erinnert zudem an den bevorstehenden Marathon Server Slam, der vom 26. Februar bis zum 2. März stattfindet. Spieler können das Spiel während dieser offenen Testphase auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam ausprobieren. Der Server Slam beginnt am 26. Februar um 19 Uhr und endet am 2. März um 19 Uhr.

In Marathon übernehmen die Spieler die Rolle biokybernetischer Runner, die eine verschollene Kolonie auf Tau Ceti IV erkunden. Dabei treffen sie auf feindliche Sicherheitskräfte, rivalisierende Runner und unberechenbare Gefahren. Der Titel erscheint am 5. März in einer Standard und Deluxe Edition für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam und unterstützt vollständiges Cross Play sowie Cross Save.