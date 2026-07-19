Marathon: Erhält erstmals einen PvE-Modus – Vault Breaker startet schon nächste Woche

Marathon erhält mit Vault Breaker erstmals einen experimentellen PvE-Modus und zahlreiche Gameplay-Verbesserungen im Mid-Season-Update.

Mit dem Mid-Season-Update 1.1.5 erhält Marathon am 21. Juli 2026 seine bislang größte Erweiterung seit dem Start. Im Mittelpunkt steht Vault Breaker, der erste experimentelle PvE-Modus des Extraction-Shooters. Gleichzeitig liefern die Entwickler umfangreiche Balance-Anpassungen, Verbesserungen am Fortschrittssystem sowie neue Belohnungen.

Vault Breaker führt Spieler in das Cryo Archive, wo sie sich allein, zu zweit oder im Dreierteam einer roguelite-inspirierten PvE-Herausforderung stellen. Der Modus ist unabhängig vom Runner-Level sofort spielbar und läuft zeitlich begrenzt vom 21. Juli bis zum 4. August.

Im Verlauf mehrerer Durchläufe gilt es, immer schwierigere Vaults zu meistern und dabei Vault Data zu sammeln. Die Event-Währung dient dazu, das exklusive Sponsored Kit aufzuwerten oder im neuen Vault Breaker Armory Waffen, Ausrüstung und weitere Gegenstände freizuschalten. Während des Events gefundene Ausrüstung kann allerdings nicht aus dem Modus extrahiert werden – ausgenommen sind Event-Währungen und entsprechende Belohnungen.

Neuer Fortschritt und exklusive Belohnungen

Mit dem Update erhält auch die Waffenkammer einen neuen Bereich für Vault Breaker. Dort lassen sich tägliche und wöchentliche Angebote sowie limitierte Prestige-Gegenstände erwerben. Zusätzlich warten vier exklusive Codex-Herausforderungen auf Spieler, die kosmetische Belohnungen wie Profil-Embleme, Hintergründe, einen Waffenstil und einen Waffenanhänger freischalten.

Das kostenlose Sponsored Kit bildet den Einstieg in den PvE-Modus. Es startet bewusst mit einer einfachen Ausrüstung und lässt sich über verschiedene Upgrade-Pfade an den eigenen Spielstil anpassen – etwa mit besseren Waffen, höherer Überlebensfähigkeit oder zusätzlichen Implantaten und Kernen.

Umfangreiche Balance-Anpassungen

Neben den neuen Inhalten arbeitet das Mid-Season-Update an zahlreichen Gameplay-Systemen. Die WSTR Combat Shotgun erhält wieder mehr Durchschlagskraft und kann Gegner auf kurze Distanz erneut mit zwei Treffern ausschalten. Gleichzeitig begrenzen die Entwickler ihre effektive Reichweite deutlich, um frühere Balance-Probleme nicht zurückkehren zu lassen.

Auch die D54 Battle Pistol wird abgeschwächt. Präzisionsschüsse verursachen künftig weniger Schaden auf große Distanz, wodurch ein zusätzlicher Feuerstoß notwendig wird, um Gegner auszuschalten.

Darüber hinaus begrenzt das Update die Anzahl bestimmter Granaten und Bubble Shields, die Spieler zu Beginn eines Einsatzes mitnehmen dürfen. Ziel ist es, übermäßigen Granateneinsatz einzudämmen und die Dominanz von Bubble Shields in Kämpfen zu reduzieren.

Weitere Verbesserungen

Zusätzlich überarbeiten die Entwickler die Implantat-Symbole für eine bessere Übersicht und führen die erste Version des Cradle Evolution Systems ein. Wer seinen Cradle vollständig ausgebaut hat, kann den Fortschritt künftig zurücksetzen, um einen zusätzlichen maximalen Energiepunkt sowie exklusive kosmetische Belohnungen freizuschalten.

Mit Vault Breaker möchte das Entwicklerteam erstmals umfangreiche Erfahrungen mit einem PvE-Spielmodus sammeln. Das Feedback der Community soll anschließend in die Entwicklung des vollständigen PvE-Modus einfließen, der für Season 3 geplant ist.