Marathon: Erscheint bis spätestens März 2026

Trotz Turbulenzen hält Sony am Release-Fenster für Bungies Extraction-Shooter fest. Das Spiel soll bis Ende März 2026 veröffentlicht werden.

Bungies Marathon soll laut Sony weiterhin bis spätestens 31. März 2026 erscheinen. In einem aktuellen Finanzgespräch erklärte Sonys Finanzchefin Lin Tao, dass man „voll und ganz dem geplanten Release verpflichtet“ sei.

Laut Tao fand vom 22. bis 28. Oktober ein technischer Test mit rund 80.000 Spielern statt. Dabei wurden vor allem Gameplay und Spielerbindung geprüft. Derzeit werde die Performance ausgewertet, um „gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen“.

Der Shooter sollte ursprünglich im September 2025 erscheinen, wurde jedoch nach internen Problemen und Qualitätsbeschwerden verschoben. Berichte deuteten auf eine schwierige Stimmung im Studio hin, nachdem unter anderem gestohlene Art-Assets für Verzögerungen sorgten.

Bungie plant, im Herbst – voraussichtlich im November – ein neues Veröffentlichungsdatum bekanntzugeben. Nach aktuellem Stand ist ein Release Anfang 2026 am wahrscheinlichsten.

  1. APR ARTEMIS 2380 XP Beginner Level 1 | 12.11.2025 - 12:23 Uhr

    Ich habe keine Glaskugel und ich habe auch nicht studiert. Hab aber kein gutes Gefühl bei dem Spiel….

    0
  3. mAsTeR OuTi 88500 XP Untouchable Star 4 | 12.11.2025 - 12:41 Uhr

    Warum halt man an einem Spiel fest was absolut keine Chance mehr hat… unfassbar das es noch Thema ist. Flop mit mehrfacher Ansage.

    0
  4. DemonSlayer 17205 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 12.11.2025 - 12:45 Uhr

    Rip Bungie 💀 Danke dafür Sony.

    Und Marathon ist jetzt schon ein flop.
    Marathon wird DoA.

    1
    • DemonSlayer 17205 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 12.11.2025 - 12:47 Uhr
      Antwort auf DemonSlayer

      Sony weiß einfach nicht mehr wie man gute Spiele entwickelt. Die Zeiten sind seit Jahren vorbei…

      Jetzt zocken die Leute nur noch Xbox Spiele auf der PlayStation.

      3
  5. Hey Iceman 831765 XP Xboxdynasty All Star Gold | 12.11.2025 - 12:56 Uhr

    Na werden Sektkorken geknallt haben bei Bungie als GTA verschoben wurde 😅

    0

