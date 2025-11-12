Marathon: Erscheint bis spätestens März 2026

Trotz Turbulenzen hält Sony am Release-Fenster für Bungies Extraction-Shooter fest. Das Spiel soll bis Ende März 2026 veröffentlicht werden.

Bungies Marathon soll laut Sony weiterhin bis spätestens 31. März 2026 erscheinen. In einem aktuellen Finanzgespräch erklärte Sonys Finanzchefin Lin Tao, dass man „voll und ganz dem geplanten Release verpflichtet“ sei.

Laut Tao fand vom 22. bis 28. Oktober ein technischer Test mit rund 80.000 Spielern statt. Dabei wurden vor allem Gameplay und Spielerbindung geprüft. Derzeit werde die Performance ausgewertet, um „gegebenenfalls Korrekturen vorzunehmen“.

Der Shooter sollte ursprünglich im September 2025 erscheinen, wurde jedoch nach internen Problemen und Qualitätsbeschwerden verschoben. Berichte deuteten auf eine schwierige Stimmung im Studio hin, nachdem unter anderem gestohlene Art-Assets für Verzögerungen sorgten.

Bungie plant, im Herbst – voraussichtlich im November – ein neues Veröffentlichungsdatum bekanntzugeben. Nach aktuellem Stand ist ein Release Anfang 2026 am wahrscheinlichsten.