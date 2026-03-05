Marathon: ESRB-Einstufung für Xbox One und PlayStation 4 gesichtet

23 Autor: , in News / Marathon
Übersicht
Image: Bungie

Eine ESRB-Einstufung für Xbox One und PlayStation 4 lässt vermuten, dass Bungie seinen Extraction-Shooter Marathon auf die vorherige Konsolengeneration bringt.

Heute erscheint der Extraction-Shooter Marathon offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Doch eine neue Einstufung der ESRB sorgt für Irritationen.

Der veröffentlichte Eintrag listet zusätzlich PlayStation 4 und Xbox One als Plattformen. Diese Angabe fällt auf, da Bungie bislang keinerlei Hinweise auf Umsetzungen für die vorherige Konsolengeneration gegeben hat.

Die Erwähnung könnte auf bislang nicht angekündigte Versionen hindeuten. Genauso denkbar ist jedoch, dass es sich um einen Fehler der ESRB handelt und die Angabe nicht dem tatsächlichen Veröffentlichungsplan entspricht.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Marathon

23 Kommentare Added

Mitdiskutieren
      • Senseo Mike 94760 XP Posting Machine Level 2 | 05.03.2026 - 15:44 Uhr
        Antwort auf Evilski

        Das 33k Modem hat bei Quake 3 Arena und Worms World Party einwandfrei funktioniert. Dann müsste das bei einem etwas abgespeckten Marathon doch auch klappen. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich den Telekom Splitter habe😁

        0
  2. buimui 455930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 05.03.2026 - 15:23 Uhr

    Das wäre wohl eine Möglichkeit mehr Spieler abzuholen. Aber ich glaube kaum das es technisch und grafisch ansprechend laufen wird.

    0

Hinterlasse eine Antwort