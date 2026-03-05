Marathon: ESRB-Einstufung für Xbox One und PlayStation 4 gesichtet

Eine ESRB-Einstufung für Xbox One und PlayStation 4 lässt vermuten, dass Bungie seinen Extraction-Shooter Marathon auf die vorherige Konsolengeneration bringt.

Heute erscheint der Extraction-Shooter Marathon offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Doch eine neue Einstufung der ESRB sorgt für Irritationen.

Der veröffentlichte Eintrag listet zusätzlich PlayStation 4 und Xbox One als Plattformen. Diese Angabe fällt auf, da Bungie bislang keinerlei Hinweise auf Umsetzungen für die vorherige Konsolengeneration gegeben hat.

Die Erwähnung könnte auf bislang nicht angekündigte Versionen hindeuten. Genauso denkbar ist jedoch, dass es sich um einen Fehler der ESRB handelt und die Angabe nicht dem tatsächlichen Veröffentlichungsplan entspricht.