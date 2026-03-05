Marathon: ESRB-Einstufung für Xbox One und PlayStation 4 gesichtet

Heute erscheint der Extraction-Shooter Marathon offiziell für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Doch eine neue Einstufung der ESRB sorgt für Irritationen.
Der veröffentlichte Eintrag listet zusätzlich PlayStation 4 und Xbox One als Plattformen. Diese Angabe fällt auf, da Bungie bislang keinerlei Hinweise auf Umsetzungen für die vorherige Konsolengeneration gegeben hat.
Die Erwähnung könnte auf bislang nicht angekündigte Versionen hindeuten. Genauso denkbar ist jedoch, dass es sich um einen Fehler der ESRB handelt und die Angabe nicht dem tatsächlichen Veröffentlichungsplan entspricht.
Mit der Dreamcast kann man auch Online zocken.
Ich mein ja nur….😅
Geil, schön mit dem 33k Modem!
Das 33k Modem hat bei Quake 3 Arena und Worms World Party einwandfrei funktioniert. Dann müsste das bei einem etwas abgespeckten Marathon doch auch klappen. Ich weiß nur nicht mehr, wo ich den Telekom Splitter habe😁
Das wäre wohl eine Möglichkeit mehr Spieler abzuholen. Aber ich glaube kaum das es technisch und grafisch ansprechend laufen wird.
Ich finde, dass es ohnehin wie ein Lastgen Spiel aussieht.
Dann bitte auch für den N64
Das Game ist durch.
Leider ein DoA von Sony 💀
.. mal wieder.