Marathon: Ex-Bungie-Mitarbeiterin sorgt mit Destiny 3-Aussage für Kritik

Die Diskussionen rund um Marathon reißen nicht ab.
Nun hat sich die ehemalige Bungie-Community-Managerin Liana Ruppert zu den anhaltenden Vergleichen mit Destiny 2 geäußert und damit erneut für Debatten innerhalb der Community gesorgt.
Ruppert erklärte, dass viele Spieler aus ihrer Sicht Äpfel mit Birnen vergleichen würden, wenn sie die Spielerzahlen von Destiny 2 als Maßstab für den Erfolg von Marathon heranziehen.
Bei Marathon handele es sich um einen Extraction-Shooter, der eine deutlich kleinere Zielgruppe anspreche und eher mit Titeln wie Escape from Tarkov vergleichbar sei.
Besonders kontrovers wurde jedoch eine weitere Aussage aufgenommen. Ruppert vertrat die Ansicht, dass die Unterstützung von Marathon derzeit der einzige Weg sei, um Bungies zukünftige Projekte voranzubringen. In diesem Zusammenhang erwähnte sie auch die Möglichkeit eines potenziellen Destiny 3.
Innerhalb der Destiny-Community stießen diese Aussagen allerdings auf Widerstand.
Zahlreiche Spieler kritisierten die Vorstellung, ein Spiel kaufen oder aktiv unterstützen zu sollen, nur damit ein Studio künftig andere Projekte entwickeln könne. In sozialen Netzwerken und Foren wurde argumentiert, dass ein Spiel aus eigener Qualität und Attraktivität heraus überzeugen müsse und nicht als Voraussetzung für eine mögliche Fortsetzung einer anderen Reihe dienen sollte.
Zu beachten ist dabei, dass Ruppert nicht mehr bei Bungie tätig ist und ihre Aussagen keine offizielle Position des Studios darstellen.
Bungie selbst hat sich bislang weder zu den Kommentaren noch zu möglichen langfristigen Plänen rund um ein Destiny 3 geäußert.
Die Reaktionen zeigen jedoch, wie sensibel die Community derzeit auf das Thema Marathon reagiert und wie eng viele Spieler die Zukunft der Marke Destiny mit dem Erfolg oder Misserfolg des neuen Shooters verknüpfen.
Die Debatte wird zusätzlich durch aktuelle Steam-Zahlen angeheizt.
Während Marathon zuletzt einen 24-Stunden-Höchstwert von 14.891 gleichzeitig aktiven Spielern erreichte, lag der entsprechende Wert von Destiny 2 bei 133.557 Spielern.
Genau diesen Vergleich hatte Ruppert zuvor kritisiert und darauf hingewiesen, dass beide Titel unterschiedliche Genres und Zielgruppen bedienen. Dennoch hat Destiny 2 aus dem Jahr 2017 in den vergangenen Stunden deutlich mehr Spieler erreicht.
77 Kommentare AddedMitdiskutieren
Steam aktuell
Marathon 7000 Spieler
Escape from Tarkov 24000
Und eine weitere Ex Angestellte die glaubt es besser zu wissen.
Aussagen von einer „Managerin“ nehme ich eh nicht ernst .
Die sehen nur das was sie wollen.
Die Spieler haben entschieden , und Marathon größtenteils abgelehnt .
Da mit anzukommen , das die Spieler Marathon kaufen und spielen sollen nur um weitere Projekte möglich zu machen ist gelinde gesagt schon echt bescheuert .
Wir spielen was uns Spaß macht und interessiert .
Wir spielen nicht um Studios „voran zu bringen“ 🙄
Ich habe die Aussage eher neutral gewertet. Wenn mein aktuelles Spiel nicht gut läuft, hat das vermutlich Auswirkungen auf mögliche Folgeprojekte. Ist doch jetzt nicht so weltfremd.
Das nicht, aber zu verlangen das das was den Leuten nicht gefällt zu kaufen schon.
Ums hier nochmals zu wiederholen: wollten die Leute marathon? Nein. Haben sie es bekommen? Ja.
Wollten die Leute destiny 3? Ja. Haben sie es bekommen? Nein.
Und weil der Entwickler ihnen gesagt hat „mir doch egal was ihr wollt“ sollen sie jetzt das kaufen was sie nicht wollten um dann vielleicht, mit einer minimalen Chance, doch noch das zu bekommen was sie wollten? Spieler : „mir doch egal was ihr wollt“. Und das vollkommen zurecht.
Wenn du meinst du müsstest dein Geld ausm Fenster werfen bin ich weder daran Schuld das du nix zu futtern hast, noch hab ich dafür Sorge zu tragen das du was bekommst.
Bungie hat diese Aussage hier nicht getroffen, sondern eine ehemalige Managerin. Dass man laut ihr einfach Marathon kaufen soll, auch wenn es einem nicht gefällt, habe ich so nicht verstanden.
Bungie ist mit Marathon ein gewisses Risiko eingegangen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, ändert aber nichts am Gesamtbild.
Ob nun ehemalig oder aktuell, ob inoffiziell oder nicht.
Wenn ich Scheiße abliefere muss ich mit den Folgen leben. Und auch wenns ein paar fans zu geben scheint ist der Großteil der Spieler eben der Meinung das es Schieße ist.
Und die Aussage stammt von einer Person die eben genau jene Firmenpolitik getragen hat und verkörpert. Sagt eben auch sehr viel aus wie der Rest der Firma ist.
Siehe eben meine lange Antwort an dich an andere Stelle.
Und selbst wenn niemand es gesagt hätte bleibt es dabei das kein Käufer irgend etwas kaufen sollte nur weil ja zufällig es sein könnte das er irgendwann dann doch vielleicht mal bekommt was er haben will. Das bewirkt eher das Gegenteil.
Wenn du marathon kaufst dann zeigt das das man mit dem Spiel Geld verdient. Dann wird weiter in das Spiel investiert aber nicht in irgend ein anderes weil nämlich martahton die Kohle einbringt und kein theoretisches Destiny 3 was noch weit weit entfern wäre wenn man es überhaupt anfangen würde.
Oder willst dann ne Umfrage machen?
Warum haben sie dieses Spiel gekauft? Weil sie glauben wir machen destiny 3 oder weil sie das Spiel gut finden?
Wie Weltfremd muss man sein um sowas auch nur im Ansatz anzunehmen oder gar Verständnis für aufzubringen.
Die haben es verbockt. Wenn sies ändern wollen dann müssen die zusehen wie die das hinbekommen.
Genau meine Rede .
Von Spielern zu fordern etwas zu kaufen und zu spielen was ihnen nicht gefällt nur um weitere „Projekte“ möglich zu machen ist einfach nur eine sehr dumme Aussage .
Marathon wurde abgelehnt , Destiny eingestellt .
Jetzt soll Bungie sehen wie sie da wieder raus kommen.
Da rauskommen wird schwer bis unmöglich. Free Week hat nicht wirklich viel gebracht …
Das ist nicht wahr. Wenn du die Bewertungen ansehen würdest, wüsstest du das die „Spieler“ es nicht scheiße finden. Du gehörst nicht dazu mit deiner halben Stunde Spielzeit.
Sollen jetzt alle Entwickler nur noch das entwickeln was andere wollen? Lass doch gleich die Community entwickeln.
Also ich soll ein spiel unterstützen, dass seiner Aussage nach ein viel kleinere Zielgrube hat als Destiny nur damit ich davon einen dritten Teil bekommen soll?
🤪
Damit du damit vielleicht aus ihrer Gnade heraus etwas bekommst, was dir ggf. gefallen könnte. 🤣
Sieht echt erfolgversprechend aus die Taktik.
Warum werden hier dauernd EX Leute interviewed. Und Community Managerin hat sowieso keinen Plan was ihre Äußerungen belegen. Und Marathon mit Tarkov zu vergleichen kann erst Recht kein gutes Ende nehmen, da geht Marathon schneller unter als die Titanic, kein Vergleich. Und dann der Mist „man soll scheiss kaufen damit dann vielleicht irgendwann was gutes kommt“ Das zeigt die Haltung der Industrie. Kunden sollen jeden Mist kaufen und die Schnauze halten.
Jaja, dieses „unterstütze Spiel A, damit Spiel B kommt“ kennen wir alle noch von Titanfall.
„Wenn wir Apex nur fleißig unterstützen, bekommen wir Titanfall 3“.
Was ein Bullshit. Man hätte einfach nicht 100 neue Projekte starten sollen. Das Geld, das Destiny generiert, sollte auch für Destiny verwendet werden, stattdessen wurde es gefühlt für alles außer Destiny benutzt: Gummybears, Matter, Payback und Marathon. Und das sind nur die Projekte von denen man weiß.
Dann soll sie doch gleich mal ihre nächsten Monats Gehälter für Marathon ausgeben 😂😂😂 so ein paar tausend Kopien kann sie sich doch in die Bude legen 😂
Interessant, die meisten hier checken die Aussage überhaupt nicht. Niemand wird aufgefordert Marathon zu spielen. Und das bungies Zukunft an den Spiel hängt, was soll daran unnormal sein. Und jeder weiß das wenn es bungie irgendwann richtig gut geht, die Hoffnung bleibt das irgendwann doch ein destiny 3 kommt. Auch das ist normal.