Marathon: Ex-Square-Enix-Manager kritisiert Sony wegen fehlendem Marketing-Support

Marathon sorgt nach Release für Diskussionen über Marketing und Spielerzahlen.

Der ehemalige Square-Enix-Manager Jacob Navok hat sich kritisch zur aktuellen Vermarktung von Marathon geäußert und dabei insbesondere den angeblich geringen Marketingeinsatz von Sony hinterfragt, der seiner Meinung nach auf fehlendes Vertrauen in das Projekt hindeuten könnte.

Navok verweist darauf, dass Sony über umfangreiche digitale Werbeflächen auf PlayStation-Systemen verfüge, diese jedoch offenbar nicht ausreichend für Marathon nutze. Dies werfe laut seiner Einschätzung Fragen zur internen Erwartungshaltung gegenüber dem Titel auf.

In seiner Analyse betont er zudem, dass Games-as-a-Service-Titel stark von Marketing- und Nutzerakquise-Kampagnen abhängig seien, da organisches Wachstum in diesem Segment kaum ausreiche, um langfristig Spielerzahlen zu stabilisieren.

Bungies Shooter ist am 5. März 2026 erschienen und erreichte zum Launch laut Angaben rund 88.000 gleichzeitige Spieler auf Steam, bevor die Zahlen im Anschluss deutlich zurückgingen.

Eine offizielle Stellungnahme von Sony oder Bungie zu den Aussagen liegt bislang nicht vor.