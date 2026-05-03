Marathon: Ex-Square-Enix-Manager kritisiert Sony wegen fehlendem Marketing-Support

Der ehemalige Square-Enix-Manager Jacob Navok hat sich kritisch zur aktuellen Vermarktung von Marathon geäußert und dabei insbesondere den angeblich geringen Marketingeinsatz von Sony hinterfragt, der seiner Meinung nach auf fehlendes Vertrauen in das Projekt hindeuten könnte.
Navok verweist darauf, dass Sony über umfangreiche digitale Werbeflächen auf PlayStation-Systemen verfüge, diese jedoch offenbar nicht ausreichend für Marathon nutze. Dies werfe laut seiner Einschätzung Fragen zur internen Erwartungshaltung gegenüber dem Titel auf.
In seiner Analyse betont er zudem, dass Games-as-a-Service-Titel stark von Marketing- und Nutzerakquise-Kampagnen abhängig seien, da organisches Wachstum in diesem Segment kaum ausreiche, um langfristig Spielerzahlen zu stabilisieren.
Bungies Shooter ist am 5. März 2026 erschienen und erreichte zum Launch laut Angaben rund 88.000 gleichzeitige Spieler auf Steam, bevor die Zahlen im Anschluss deutlich zurückgingen.
Eine offizielle Stellungnahme von Sony oder Bungie zu den Aussagen liegt bislang nicht vor.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Eine offizielle Stellungnahme von Sony oder Bungie zu den Aussagen liegt bislang nicht vor.“
Da wird auch nichts kommen.
Wer erwartet von Sony ein „Ja. Wir haben fälschlicherweise zu wenig Werbung gemacht“? Also ich nicht
Da glaubt selbst Sony nicht an das Spiel. War schon eine teure Fehlinvestition. Eine von vielen dieses Jahr.
Bei den Spielerzahlen würde ich die laufenden Ausgaben auch so weit wie möglich senken und den Tod des Spiels abwarten.
Das Game ist nicht gut. Was bringt da Werbung
80% Zufriedenheit bei Steam. Also alles andere als schlecht
Bei Twitch waren die erste Woche gefühlt 90% der Streamer bezahlte #MarathonPartner und das ist ja Werbung…das Spiel hat sich aber scheinbar einfach nicht verfangen. Diese Werbeflächen und Installationen in Innenstädten sind doch am Ende mehr Fanboy Service die sich das Spiel oder ne Konsole eh gekauft hätten.
Denke auch nicht, dass mehr Werbung was gebracht hätte.
Warum sollte man bei solch einem Spiel Geld für Werbung zum Fenster heraus hauen?