Marathon: Exakter Release-Termin durch Trailer vorzeitig geleakt

Ein Nutzer auf Reddit stieß überraschend auf einen bislang unbekannten Trailer samt Release-Termin für Marathon, der kurzzeitig auf der offiziellen Xbox‑Club‑Seite sichtbar war.

Das Video verschwand wenig später wieder, doch der Fund löste sofort Diskussionen aus, da die Veröffentlichung ursprünglich nur grob für März eingeordnet war.

Die Situation gewann zusätzlich an Gewicht, als der Trailer auch auf Twitter entfernt wurde – und zwar aufgrund von Copyright‑Ansprüchen. Dadurch entsteht ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Material authentisch gewesen sein dürfte.

Die im Clip genannte Veröffentlichung am 5. März 2026 rückt damit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und stellt den potenziellen launch des Spiels dar.