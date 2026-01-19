Marathon: Exakter Release-Termin durch Trailer vorzeitig geleakt

Ein Nutzer auf Reddit stieß überraschend auf einen bislang unbekannten Trailer samt Release-Termin für Marathon, der kurzzeitig auf der offiziellen Xbox‑Club‑Seite sichtbar war.
Das Video verschwand wenig später wieder, doch der Fund löste sofort Diskussionen aus, da die Veröffentlichung ursprünglich nur grob für März eingeordnet war.
Die Situation gewann zusätzlich an Gewicht, als der Trailer auch auf Twitter entfernt wurde – und zwar aufgrund von Copyright‑Ansprüchen. Dadurch entsteht ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Material authentisch gewesen sein dürfte.
Die im Clip genannte Veröffentlichung am 5. März 2026 rückt damit in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und stellt den potenziellen launch des Spiels dar.
Bin echt gespannt, wie es am Ende laufen wird für Marathon. Die Vollkatastrophe, die nach dem Gameplay Reveal zu befürchten war, wird es nach dem grafischen Update wohl doch nicht mehr werden. Der große Wurf wird ihnen aber dennoch nicht gelingen, denke ich. Der Artstyle ist weiterhin furchtbar mMn.
Concord 2.0 incoming. Wird spaßig…
Ausschließen kann man auch das nicht.😅
Ist aber relativ Kurzfristig. Bleibt ja kaum Zeit um wirklich Werbung für zu machen.
Ich wünsche es den Entwicklern nicht aber irgendwie habe ich das Gefühl daß es kein großer Erfolg wird. Artstyle und Gameplay finde ich ich persönlich gar nicht ansprechend. Aber ja, kann mich auch irren.
Glaube nicht das für 40,- da viele scharf drauf sind.
Wird sicher f2p werden mit kurzem Peak und dann in der Versenkung verschwinden.
Sehr genialer Artstyle! Gefällt mir richtig gut! Schade das es ein reines PvP Spiel wird.
Ne, ist ja leider ein PvPPvE
PvPve
Uuuuh…freu mich langsam echt drauf. Glaube mittlerweile fast das im Fahrtwasser vor Arc Raiders gut funktionieren kann.
Hab eigentlich noch auf ne Beta vor Release gehofft.
Ist und wird niemals meins werden .
Allein die ganzen Skandale rund um das Game haben es für mich komplett verdaut dazu noch der artstyle der ja am Ende noch nicht einmal vom Studio selbst kam , sondern von einer Künstlerin „geklaut“ wurde macht die Sache eig. Noch schlimmer . Es zeigt das hier wenig Aufwand betrieben werden sollte um maximalen Profit raus zu schlagen.
Bungie war mal ein Parade Beispiel für Kreativität , mittlerweile unter Sony aber eher zur Mittelmäßigkeit und Faulheit verkommen.
Es werden sicher massenweise Gamer der Veröffentlichung entgegenfiebern 😉.
Na dann hoffentlich mit nem guten start.
Habs vorbestellt JUHUUUUUUU🔥🔥🔥🔥🔥
Oh geht jetzt schon? Yeah! 😀
Hoffe dennoch noch auf ne Beta.