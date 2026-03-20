Marathon: Exklusive Endgame-Zone Kryo-Archiv öffnet heute

Heute wird die Marathon-Welt um eine neue Endgame-Zone erweitert: das Kryo-Archiv. Nach der Analyse von Terminals, Verfolgung von Koordinaten und gemeinsamer Lösung des neuesten ARGs (Alternate Reality Game) haben die Spieler nun das erste Tor zur UESC Marathon aufgestoßen.
Die Zone befindet sich an Bord der verlassenen UESC Marathon und bietet intensive PvPvE‑Kämpfe, Jagd auf Kryo-Kammern und riskante Extraktionen. Spieler treffen auf sechs Flügel voller Kryo-Kapseln, medizinischer Bereiche und Lagerräume sowie sieben Hochsicherheits-Kammern, in denen erstklassige Beute und einzigartige Waffen warten.
Voraussetzung für den Zugang ist Stufe 25, alle freigeschalteten Fraktionen und ein Loadout im Wert von mindestens 5.000 Credits.
Darüber hinaus gibt es einzigartige Kodex-Prämien für Fortschritte im Kryo-Archiv. Darunter befinden sich Skins für alle sechs Runner-Hüllen, der Vidmaster-Titel und weitere Belohnungen, die den Endgame-Spieler exklusive kosmetische Möglichkeiten bieten.
Parallel startet diesen Samstag der neue Ranglistenmodus in Marathon. Er testet die Überlebensfähigkeiten der Spieler und erlaubt es ihnen, ihre Position auf der Rangliste zu behaupten und zu beweisen, dass sie die besten Runner auf Tau Ceti IV sind. Der Modus bietet zwei Pools: Niedriges Risiko und hohes Risiko, die sich in Ausrüstungsanforderungen und Holotags unterscheiden.
Holotags sind zentral für den Fortschritt, legen Punkteziele fest, schalten Hochleistungskapazität frei und können sowohl von Gegnern erbeutet als auch während Matches gefunden oder gekauft werden. Ergänzende Mechaniken wie Tag-Chips, Beutelimits und crew-basierte Wertungen sorgen für strategische Tiefe in jedem Run.
Saison 1 des Ranglistenmodus belohnt Spieler mit Waffenstilen, Titeln, einem Destroyer-Runner-Hüllenstil und weiteren Belohnungen, basierend auf der höchsten während der Saison erreichten Stufe.
Weitere Details zum Punktesystem und zur geplanten Weiterentwicklung des Modus finden sich im offiziellen Blogbeitrag von Bungie.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
So damit ist das Spiel ja dann erstmal vollständig 😅
Jetzt muss sich zeigen ob man eine feste Community binden kann.
Das Spiel „scheint“ ja wirklich nicht schlecht zu sein.
Die die es Spielen finden es Klasse.
50.000 auf Steam schaut auch nicht so schlecht aus, ja wenn es kein AAA Budget hätte.
Ich bin echt gespannt wie SONY da jetzt mit weiter verfährt.
Das Studio wird auf jeden fall kleiner werden.
Ich hoffe mal das es auf eine Gesunder Größe geschrumpft wird so das Marathon noch akzeptable weiter geführt werden kann.
Wahrscheinlich auch besser das Bungie zusammen geschrumpft wird aber wird eh die falschen treffen, der Kreative Head bzw die Chefetage müsste mal zurecht gestutzt werden.
Glaube aber auch nicht das sich was ändern wird, die Zeiten von Oni, Myth,Halo und Destiny 1 sind definitiv vorbei, jetzt zählt wenig Inhalt Maximum Monetarisierung.
Das Problem bei bungie liegt ja nicht an seiner Größe selbst sondern der Einstellung der Leute.
Hauptsache sie füllen den cashhop. Hauptsache sie verkaufen dir die Sachen mehrmals. Und wenn sie dann selbst mal was testen, was sie bei Marathon mit dem 2er teams ja mittlerweile anscheinend auch auch die Spieler sbgewälzt haben, dann bekommen die nicht mal mit was für einen Müll sie verzapfen.
Ich verweise da mal ganz dezent auf das Artefakt in D2 als die bei der Einführung geschreiben haben das sie hunderte Stunden gespielt haben und das das PvP unendlich bereichern würde und ja total klasse war und nach nicht mal 60 Minuten idt den ersten Spieler schon aufgefallen das es der größte Müll ist und nur Vielzockern einen immensen Vorteil bietet aber im Endeffekt ein totales Ungleichgewicht hervor ruft.
Problem ist und bleibt bei denen das sie der Meinung sind das das was sie gut finden auch alle anderen gut finden müssen und selbst wenn alle anderen anderer meinung sind die nächste Handlung geprägt von „ihr habt doch alle ekiene ahnung, wir wissen es es besser“ ist mit dem selben Ergebnis wie vorher. Und eben 90% casshop weil der ja so viel wichtiger ist.
Man erinnere sich noch an Einführung des everversums welches ja eingeführt wurde um die Entwickler besser entlohnen (Entwickler? Guter Witz, die Bosse nur) und das man durch diese zusätzliche Einnahmen ja deutlich mehr content nachliefern könnte. Der einzige content der deutlich zugenommen hat war der cashhop.
Du darfst nicht vergessen das gerade mal 2 Wochen seit Release vergangen sind.
Das ist kein Maßstab das es angekommen ist.
Und wenn mans in relation setzt leider noch weniger.
Geht man von den angeblichen Zahlen aus dann sind 55% der Spieler auf dem PC während es bei destiny 2 unter 25% sein sollen. Gut, destiny ist f2p bis zu einem gewissen Grad.
Aber hochgerechnet bedeutet das dann eine. Peak von knapp 90k für Marathon wobei der von D2 aktuell dann so um die 40k liegt.
Und das D2 jetzt noch irgendwas in Richtung von erfolgreich ist will wohl niemand wirklich behaupten.
Aber so generell ist eben dir Sache mit den 2 Wochen noch kein Maßstab.
Die erste Hürde wird dieses wochende sein. Denn durch den RAID müssten die Spielerzahlen eigentlich nach oben gehen wieder. Ob die aber den 60k peak vom letzten Wochenende dann noch erreichen können während crimsom dessert immerhin frisch draußen ist muss sich da erst noch zeigen.
2. Schwelle sind die Zahlen nach 4-5 Wochen und dann nochmal die 3. wenn die neue season raus kommt.
Und da bleibe ich der Meinung das das nix war und nix wird.
Allein schon dieses Schweigen von bungie und Sony sagt eigentlich alles aus, sieht man mal von dem lachhafte accolades Trailer ab der nicht mal einer war und nur wieder irgend einen Eindruck erwecken sollte.
Jab.
Das Schweigen ist eigentlich mittlerweile immer ein Zeichen das es hinter den Kulissen gewaltig brodelt.
Denn normal kommt nach dem ersten Wochenende immer irgendeine Erfolgsmeldung wie gut das Spiel doch verkauft hat, bzw. neuerdings auch wie viele Spieler erreicht wurden.
Und ja ich stimme dir voll zu, was ich ja oben mit dem AAA Budget meine.
In Betracht der kosten, ist das aktuell halt ein riesen Flop.
Es sind 26.000 auf steam
Es geht um den letzten peak, nicht um Momentaufnahmen 🙂
„Welcome Runner“ 😱
Erinnert irgendwie schon an die raids aus destiny…
Werde es mir anschauen 😌
Mal sehen wohin sich die Spielerzahlen auf Steam dieses Wochenende bewegen werden.
Ich schätze mal, ich komm da dieses WE noch nicht rein. Oder ich muss die Taschen mit wertvollen Dingen füllen, die ich sonst nie mitnehmen würde.🤔
Ez going..level 66 😂