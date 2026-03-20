Marathon: Exklusive Endgame-Zone Kryo-Archiv öffnet heute

Die erste Endgame-Zone von Marathon, das Kryo-Archiv, eröffnet heute und bringt Spieler: hochriskante Kämpfe und neue Ranglisten-Herausforderungen.

Heute wird die Marathon-Welt um eine neue Endgame-Zone erweitert: das Kryo-Archiv. Nach der Analyse von Terminals, Verfolgung von Koordinaten und gemeinsamer Lösung des neuesten ARGs (Alternate Reality Game) haben die Spieler nun das erste Tor zur UESC Marathon aufgestoßen.

Die Zone befindet sich an Bord der verlassenen UESC Marathon und bietet intensive PvPvE‑Kämpfe, Jagd auf Kryo-Kammern und riskante Extraktionen. Spieler treffen auf sechs Flügel voller Kryo-Kapseln, medizinischer Bereiche und Lagerräume sowie sieben Hochsicherheits-Kammern, in denen erstklassige Beute und einzigartige Waffen warten.

Voraussetzung für den Zugang ist Stufe 25, alle freigeschalteten Fraktionen und ein Loadout im Wert von mindestens 5.000 Credits.

Darüber hinaus gibt es einzigartige Kodex-Prämien für Fortschritte im Kryo-Archiv. Darunter befinden sich Skins für alle sechs Runner-Hüllen, der Vidmaster-Titel und weitere Belohnungen, die den Endgame-Spieler exklusive kosmetische Möglichkeiten bieten.

Parallel startet diesen Samstag der neue Ranglistenmodus in Marathon. Er testet die Überlebensfähigkeiten der Spieler und erlaubt es ihnen, ihre Position auf der Rangliste zu behaupten und zu beweisen, dass sie die besten Runner auf Tau Ceti IV sind. Der Modus bietet zwei Pools: Niedriges Risiko und hohes Risiko, die sich in Ausrüstungsanforderungen und Holotags unterscheiden.

Holotags sind zentral für den Fortschritt, legen Punkteziele fest, schalten Hochleistungskapazität frei und können sowohl von Gegnern erbeutet als auch während Matches gefunden oder gekauft werden. Ergänzende Mechaniken wie Tag-Chips, Beutelimits und crew-basierte Wertungen sorgen für strategische Tiefe in jedem Run.

Saison 1 des Ranglistenmodus belohnt Spieler mit Waffenstilen, Titeln, einem Destroyer-Runner-Hüllenstil und weiteren Belohnungen, basierend auf der höchsten während der Saison erreichten Stufe.

Weitere Details zum Punktesystem und zur geplanten Weiterentwicklung des Modus finden sich im offiziellen Blogbeitrag von Bungie.