Marathon: Exklusive Waffentalismane für PlayStation Plus enthüllt

Bungie stellt neue PlayStation‑Plus‑Prämien für Marathon vor und setzt dabei auf drei markante Waffentalismane, die jeweils eine Hommage an große PlayStation‑Marken darstellen. Die Talismane greifen Stil, Stimmung und Symbolik ihrer Vorbilder auf und bieten Spielern eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Ausrüstung zu personalisieren.

Die drei PlayStation‑Plus‑Waffentalismane im Überblick

Helldivers 2 – Für die Freiheit

Death Stranding 2 – Kampfgitarre

Ghost of Yōtei – Onryō

Diese exklusiven Gegenstände können von PlayStation‑Plus‑Abonnenten ab dem 5. März, also zum Launch von Marathon, über die Seite „Exklusive Pakete mit PlayStation Plus“ eingelöst werden.

Spieler auf Xbox und Steam müssen sich noch etwas gedulden: Bungie kündigt an, dass Informationen zu entsprechenden Waffentalismanen für diese Plattformen in Kürze folgen.

Marathon erweitert damit sein kosmetisches Angebot um drei starke Fan‑Favoriten – und setzt gleichzeitig ein Zeichen für plattformübergreifende Vielfalt, da weitere Belohnungen bereits in Vorbereitung sind.