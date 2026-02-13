Marathon: Exklusive Waffentalismane für PlayStation Plus enthüllt

Bungie stellt neue PlayStation‑Plus‑Prämien für Marathon vor und setzt dabei auf drei markante Waffentalismane, die jeweils eine Hommage an große PlayStation‑Marken darstellen. Die Talismane greifen Stil, Stimmung und Symbolik ihrer Vorbilder auf und bieten Spielern eine zusätzliche Möglichkeit, ihre Ausrüstung zu personalisieren.
Die drei PlayStation‑Plus‑Waffentalismane im Überblick
- Helldivers 2 – Für die Freiheit
- Death Stranding 2 – Kampfgitarre
- Ghost of Yōtei – Onryō
Diese exklusiven Gegenstände können von PlayStation‑Plus‑Abonnenten ab dem 5. März, also zum Launch von Marathon, über die Seite „Exklusive Pakete mit PlayStation Plus“ eingelöst werden.
Spieler auf Xbox und Steam müssen sich noch etwas gedulden: Bungie kündigt an, dass Informationen zu entsprechenden Waffentalismanen für diese Plattformen in Kürze folgen.
Marathon erweitert damit sein kosmetisches Angebot um drei starke Fan‑Favoriten – und setzt gleichzeitig ein Zeichen für plattformübergreifende Vielfalt, da weitere Belohnungen bereits in Vorbereitung sind.
Da werden sich die Playstation Spieler bestimmt freuen ich gönne es jeden 👍🏻
Sehen ganz cool aus…
Nette Idee für die jeweilige Plattform solche Talismane zu veröffentlichen, wird bestimmt was zu Halo (Energieschwert), Gears (Lancer) und eventuell Fallout (Vault Boy) kommen auf Xbox.
Mitnehmen und gut is.