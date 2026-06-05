Marathon: Free Play Week sorgt für starken Spieleranstieg

Die aktuelle Free Play Week sorgt bei Marathon für einen spürbaren Anstieg der Spielerzahlen. Auf Steam konnte der Extraction-Shooter einen neuen Höchstwert bei den gleichzeitig aktiven Spielern verzeichnen.
Laut den aktuellen Daten erreichte Marathon einen 24-Stunden-Peak von 37.164 gleichzeitig aktiven Spielern. Damit liegt die Aktivität deutlich über den Werten der vergangenen Wochen.
Der starke Anstieg dürfte vor allem auf die laufende Free Play Week zurückzuführen sein, durch die interessierte Spieler den Titel zeitlich begrenzt kostenlos ausprobieren können. Solche Aktionen führen häufig zu einer deutlich höheren Reichweite und locken auch ehemalige Spieler zurück.
Für Bungie ist die Entwicklung ein positives Signal, da die Free Play Week offenbar zahlreiche neue Nutzer auf die Server gebracht hat. Ob sich die gestiegene Spielerzahl auch nach dem Ende der Aktion auf einem höheren Niveau halten kann, bleibt allerdings abzuwarten.
Die kommenden Tage werden zeigen, wie nachhaltig sich der aktuelle Aufschwung auf die langfristige Spielerbasis von Marathon auswirkt.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schön das es welche gibt um es auszuprobieren
Die Free Play Days sind immer ne tolle Sache,meistens reicht sowas ja um sich ein gutes Bild von einem Spiel zu machen oder sogar durchzuspielen.
Glaube nicht das man damit viele Spieler zum Kauf bewegen kann,zumal sie ja auch cosmetics kaufen müssen sonst funktioniert das System nicht 🤷🏻♂️
War doch zu erwarten. Die kostenlose Woche wurde sicherlich parallel zur neuen Saison geplant, weil Bungie gerade der Arsch wegen der Spielerzahlen auf Grundeis geht. Nach einem Monat werden die Zahlen sicherlich wieder stark nach unten gehen. Denke dann wied komplett das Model auf Free To Play umgestellt.
Mich überzeugt das Spiel immer noch nicht. Mal abwarten, wann Bungi die fehlenden Texturen nach patched 🤣
Bei einer kostenlosen Spiel Woche ist es nicht verwunderlich das die Spielerzahlen steigen .
Die Frage ist : wie wird es nach der kostenlosen Aktion aussehen ?
Hab insgesamt 4 Stunden gespielt.
Es ist einfach nicht meins.
Dafür das es ein Mainstream Game sein sollte ist der Einstieg viel viel zu schwer/kompliziert.
Da werden gerade die, die jetzt in der FreeWeek das Game ausprobieren eher von abgeschreckt werden.
Man hat sich seiten Entwickler keinerlei Gedanken gemacht wie man ein gutes Oberfläche, UI(Symbole) und Co umsetzen tut.
Das einzige was von Anhieb funktioniert ist das Gunplay. Das ist aber nun mal viel zu wenig um das Mainstream Publikum zu erreichen.
Wenn ich das so in betracht ziehe, ist das für mich ein potentielles Spiel wo die Rückgabe Qoute in den ersten 2 Stunden bei Steam sehr hoch sein könnte.
Mich interessiert das Spiel absolut nicht.
Bei free to play hätte man meiner Meinung nach viel viel mehr spieler erreichen müssen. 🤷
Ja, ganz klein wenig hat es geholfen die Verkäufe sind auch gestiegen auf steam.
Die müssten das Ding einfach kostenlos machen und dann versuchen so viele Spieler wie möglich bei Stange zu halten. Irgendwann bekämen sie mit MTAs oder kostenpflichtigen DLCs eventuell die Kohle wieder raus.
Hab es auf Xbox nicht mal gefunden als Testversion😂
Ich bin wohl blind …
Ich lade es jetzt gerad bei der Pöay Station runter
Ich werde es aus reiner Neugier wohl auch mal antesten.