Marathon: Free Play Week sorgt für starken Spieleranstieg

Die aktuelle Free Play Week sorgt bei Marathon für einen spürbaren Anstieg der Spielerzahlen. Auf Steam konnte der Extraction-Shooter einen neuen Höchstwert bei den gleichzeitig aktiven Spielern verzeichnen.

Laut den aktuellen Daten erreichte Marathon einen 24-Stunden-Peak von 37.164 gleichzeitig aktiven Spielern. Damit liegt die Aktivität deutlich über den Werten der vergangenen Wochen.

Der starke Anstieg dürfte vor allem auf die laufende Free Play Week zurückzuführen sein, durch die interessierte Spieler den Titel zeitlich begrenzt kostenlos ausprobieren können. Solche Aktionen führen häufig zu einer deutlich höheren Reichweite und locken auch ehemalige Spieler zurück.

Für Bungie ist die Entwicklung ein positives Signal, da die Free Play Week offenbar zahlreiche neue Nutzer auf die Server gebracht hat. Ob sich die gestiegene Spielerzahl auch nach dem Ende der Aktion auf einem höheren Niveau halten kann, bleibt allerdings abzuwarten.

Die kommenden Tage werden zeigen, wie nachhaltig sich der aktuelle Aufschwung auf die langfristige Spielerbasis von Marathon auswirkt.