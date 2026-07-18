Marathon: Game Director verlässt Bungie

In einer emotionalen Nachricht verkündet Marathon Game Director Joe Ziegler seinen sofortigen Abschied von Bungie. Nachfolger wird Del Chafe III der gemeinsam mit Creative Director Julia Nardin die Zukunft des Extraction-Shooters vorantreiben wird.

Zu seiner eigenen Zukunft abseits von Marathon und Bungie scheint Ziegler bereits feste Pläne zu haben, möchte diese aber erst zu gegebener Zeit offenbaren:

„Hallo zusammen, ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Heute, am Freitag, dem 17. Juli, ist mein letzter Tag bei Bungie, und ich werde das Amt des Game Directors an den äußerst fähigen und großartigen Del Chafe III übergeben, der das Spiel gemeinsam mit der Creative Directorin Julia Nardin weiter vorantreiben wird. Beide haben das Team bisher mit großer Führungsstärke geleitet und sind bereit, Marathon in das nächste Kapitel zu führen – mit einer noch besseren und vielversprechenderen Zukunft. Ich bin stolz auf sie und freue mich darauf, zu sehen, wie sie die Zukunft dieser verrückten kleinen Welt gestalten, die wir gemeinsam erschaffen haben.“

„Was mich betrifft, so werde ich mich neuen Herausforderungen an einem anderen Ort widmen und euch bald darüber informieren, wo und was genau. Ich möchte euch allen von ganzem Herzen dafür danken, dass ihr mich und Marathon“bei unserer abenteuerlichen Mission unterstützt habt, eine düstere und furchterregende Weltraum-Survival-Welt auf eure Bildschirme zu bringen.“

„Die Mission wird auf neue und überraschende Weise fortgesetzt – bleibt also gespannt darauf, was dieses Team für euch bereithält! Es war mir eine Freude, all die Geschichten zu sehen, die ihr erschaffen habt, und all die cleveren Methoden, mit denen ihr Wege gefunden habt, Roboter und einander zu ermorden. Hoffentlich begleitet ihr mich auch bei diesen neuen Abenteuern, wenn ich mich neuen Herausforderungen zuwende. Viele liebe Grüße an die Marathon-Community und an alle meine Freunde und Kollegen bei Bungie. Mögen sich unsere Wege wieder kreuzen. Bleibt schräg, bleibt authentisch.“