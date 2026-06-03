Marathon: Gameplay-Trailer zu Saison 2 enthüllt neue Inhalte und Open-Play-Woche

Marathon startet in Saison 2 mit neuer Zone, zusätzlichem Modus und einer Open-Play-Woche auf allen Plattformen.

Mit Saison 2 erhält Marathon ein umfangreiches Inhaltsupdate, das eine neue Zone, zusätzliche Waffen, Gameplay-Anpassungen und einen zeitlich begrenzten Spielmodus ins Spiel bringt.

Die neue Saison ist ab sofort für alle Spieler verfügbar und erweitert den Extraction-Shooter unter anderem um die Zone „Nachtmoor“, die neue Runner-Hülle „Sentinel“ sowie weitere Waffen und Systeme zur individuellen Anpassung der Runner-Stats.

Darüber hinaus wurde der Fraktionsfortschritt beschleunigt. Mehrere Verbesserungen an der Spielqualität basieren laut Entwicklerangaben direkt auf dem Feedback der Community.

Zu den wichtigsten Neuerungen von Saison 2 für Marathon gehören:

Düstermoor (Nacht) , eine noch düsterere Version des Originals Neue Spielmechaniken, neue Kämpfer und Umgebungsherausforderungen, die Marathon ins Survival-Horror-Genre rücken Neues Equipment speziell fürs Überleben in der Dunkelheit: Taschenlampen, Dunkelsichtvisiere (Nachsicht), Leuchtsignale und mehr Ein neuer Bereich in den oberen Räumen des Komplexes Neue Geheimnisse, Kämpfer und Beute!

, eine noch düsterere Version des Originals Die Runner-Hülle Sentinel , eine defensive Hülle, die dazu dient, Stellungen zu sichern und Teamkameraden zu schützen Das Kit von Sentinel hat eine automatisierte Laserplattform, die anfliegende Granaten und Raketen abschießt und gleichzeitig die Waffenhandhabung der eigenen Crew in der Nähe verbessert; Snare-Minen locken heranstürmende Gegner in die Falle und ein Kurzstrecken-Bewegungssensor erkennt Aktivitäten in der Nähe

, eine defensive Hülle, die dazu dient, Stellungen zu sichern und Teamkameraden zu schützen Die Wiege , die neue Möglichkeiten bietet, die Stats der Runner-Hülle zu verbessern, ohne Einschränkungen durch den Fraktionsfortschritt Die Upgrades werden auf alle Runner-Hüllen übertragen, können jederzeit neu konfiguriert werden (ohne Strafen); zudem schalten die Spieler beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte zusätzliche Perks frei, wodurch sie mehr Kontrolle darüber haben, wie sie ihre Charaktere im Laufe der Saison aufbauen und anpassen

, die neue Möglichkeiten bietet, die Stats der Runner-Hülle zu verbessern, ohne Einschränkungen durch den Fraktionsfortschritt

Erstmals vorgestellt wurde der Gameplay-Trailer zu Saison 2 während der aktuellen State of Play. Dort standen insbesondere die neue Region Nachtmoor und die zusätzlichen Gameplay-Optionen im Mittelpunkt.

Vom 2. bis 9. Juni ergänzt zudem der experimentelle Modus „Überleben – Gesponsert“ das Spiel. In diesem asymmetrischen Spieltyp erkundet zunächst eine einzelne Crew mit speziellen Sponsoren-Kits das nächtliche Düstermoor, sammelt Beute und stellt sich der UESC sowie neuen Gegnern. Anschließend muss das Team gemeinsam mit ROOK-Einheiten die finale Exfiltration erreichen.

Parallel dazu läuft die erste Open-Play-Woche von Marathon auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam. Zwischen dem 2. und 9. Juni können Interessierte das vollständige Spiel ausprobieren. Sämtliche während dieses Zeitraums erzielten Fortschritte werden beim späteren Kauf von Saison 2 übernommen.