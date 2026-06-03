Marathon: Gameplay-Trailer zu Saison 2 enthüllt neue Inhalte und Open-Play-Woche

Mit Saison 2 erhält Marathon ein umfangreiches Inhaltsupdate, das eine neue Zone, zusätzliche Waffen, Gameplay-Anpassungen und einen zeitlich begrenzten Spielmodus ins Spiel bringt.
Die neue Saison ist ab sofort für alle Spieler verfügbar und erweitert den Extraction-Shooter unter anderem um die Zone „Nachtmoor“, die neue Runner-Hülle „Sentinel“ sowie weitere Waffen und Systeme zur individuellen Anpassung der Runner-Stats.
Darüber hinaus wurde der Fraktionsfortschritt beschleunigt. Mehrere Verbesserungen an der Spielqualität basieren laut Entwicklerangaben direkt auf dem Feedback der Community.
Zu den wichtigsten Neuerungen von Saison 2 für Marathon gehören:
- Düstermoor (Nacht), eine noch düsterere Version des Originals
- Neue Spielmechaniken, neue Kämpfer und Umgebungsherausforderungen, die Marathon ins Survival-Horror-Genre rücken
- Neues Equipment speziell fürs Überleben in der Dunkelheit: Taschenlampen, Dunkelsichtvisiere (Nachsicht), Leuchtsignale und mehr
- Ein neuer Bereich in den oberen Räumen des Komplexes
- Neue Geheimnisse, Kämpfer und Beute!
- Die Runner-Hülle Sentinel, eine defensive Hülle, die dazu dient, Stellungen zu sichern und Teamkameraden zu schützen
- Das Kit von Sentinel hat eine automatisierte Laserplattform, die anfliegende Granaten und Raketen abschießt und gleichzeitig die Waffenhandhabung der eigenen Crew in der Nähe verbessert; Snare-Minen locken heranstürmende Gegner in die Falle und ein Kurzstrecken-Bewegungssensor erkennt Aktivitäten in der Nähe
- Die Wiege, die neue Möglichkeiten bietet, die Stats der Runner-Hülle zu verbessern, ohne Einschränkungen durch den Fraktionsfortschritt
- Die Upgrades werden auf alle Runner-Hüllen übertragen, können jederzeit neu konfiguriert werden (ohne Strafen); zudem schalten die Spieler beim Erreichen bestimmter Schwellenwerte zusätzliche Perks frei, wodurch sie mehr Kontrolle darüber haben, wie sie ihre Charaktere im Laufe der Saison aufbauen und anpassen
Erstmals vorgestellt wurde der Gameplay-Trailer zu Saison 2 während der aktuellen State of Play. Dort standen insbesondere die neue Region Nachtmoor und die zusätzlichen Gameplay-Optionen im Mittelpunkt.
Vom 2. bis 9. Juni ergänzt zudem der experimentelle Modus „Überleben – Gesponsert“ das Spiel. In diesem asymmetrischen Spieltyp erkundet zunächst eine einzelne Crew mit speziellen Sponsoren-Kits das nächtliche Düstermoor, sammelt Beute und stellt sich der UESC sowie neuen Gegnern. Anschließend muss das Team gemeinsam mit ROOK-Einheiten die finale Exfiltration erreichen.
Parallel dazu läuft die erste Open-Play-Woche von Marathon auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam. Zwischen dem 2. und 9. Juni können Interessierte das vollständige Spiel ausprobieren. Sämtliche während dieses Zeitraums erzielten Fortschritte werden beim späteren Kauf von Saison 2 übernommen.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich lade aktuell die Testversion runter
Ich habe es grad gespielt und merke ich bin einfach zu alt für diese ART von Spiel um es länger zu spielen.
Macht es Spaß ? schwierig.. Das schießen ja, der rest ist mir einfach zu kompliziert.
Jetzt nach insgesamt 4 Stunden muss ich sagen, das es nun aber auch reicht.
Vor allem das ich da in der Intro Quest schon einmal von NPC getötet worden bin und dann bei der ersten „Normalen“ Runde auch direkt von NPCs auseinander genommen wurde, ist dann auch für viele denen es ähnlich ging, wohl schon der Deinstallier Knopf schnell gedrückt.
Haha fühle ich Dude. Mit meinen 48 Jahren mache ich auch mittlerweile ein Bogen um online-Games. Nur noch Coop-Games wie Borderlands.
Forza 6 erfolgreich herunter geladen
@Kitomy Klingt wie ein gang durch die Hölle.
Die Server seien auch am Anschlag, ich glaube aber eher nicht wegen der neuen Season 😉
Naja, gestern soll es wohl Probleme gegeben haben, heute soll doch alles Normal laufen? Oder habe ich irgend etwas verpasst?
Bungie konnte die Server Problem bereits um 2.00 Uhr Morgens lösen können ja.
Versuchen doch jeden Trick um noch nen Hype zu generieren.
Dabei fahren die doch die Server schon langsam runter.
Jetzt gilt es für Marathon.
Wird die gratis Woche ein Flop , ist Bungie und Marathon geliefert .
Aber ich glaube kaum , das eine gratis Woche viele zur Rückkehr bewegen wird.
Ich bleibe jedenfalls Marathon fern.
Hab jetzt mit FF7 Rebirth mehr als genug zu tun.
Und Forza Horizon 6 will auch noch weiter gespielt werden.
Von daher allen die diese Woche nutzen wollen viel Spaß .
Ich werde nicht dazu gehören .
Peak ist zumindest hoch. Mal sehen ob er sich hält…
dreimal kannst du raten… glaube aber einmal reicht 😉
Am Ende zählt was von der gratis Woche übrig bleibt.
Gratis nehmen das viele natürlich mit .
Wir werden sehen was nach der gratis Woche passieren wird .
Was Marathon angeht bin ich auch skeptisch, da wird die Probewoche auch nichts reissen.
Die Rückkehrer sind nicht mal das wichtigste wie ich finde, sondern neue Spieler für sich gewinnen.
Genaueres werden wir dann nächste Woche Mittwoch sehen.
Den Start gestern haben sie ja schon einmal ziemlich versaut…das war nix.
Aber der PVE Modus macht wirklich Spaß …das ist total cool.
Mal sehen wie es weitergeht… Aufträge sind ja fast identisch zur ersten season…das finde ich nun alles andere als gut.
Das ist ja nur ein PVE lite Modus.
Der komplette soll ja erst Mitte/Ende der Season kommen.
Ist aber voll okay so…macht echt Spaß. Und mit den paar Rooks dazu ist es sogar ganz witzig.
Wäre cool wenn der volle PVE mode dann noch Mehr Bosse und Gegner Variationen bereithält.
Wie gehabt ich passe aber wünsche allen viel Spaß beim zocken
Diese Leichenfledderei muss nicht sein.