Marathon: „Ich hatte eine gute Zeit, f#*k you“ – Streamer gesteht bezahlte Promo

18 Autor: , in News / Marathon
Image: Bungie

„Ich hatte eine gute Zeit, f#*k you!“ – Streamer gesteht bezahlte Promo, bleibt aber dabei: Marathon hat ihm wirklich gefallen.

Der Streamer TheBurntPeanut sorgt aktuell für Diskussionen, nachdem er in seinem Livestream offen darüber sprach, dass er Marathon tatsächlich mochte – trotz der negativen Stimmung vieler Zuschauer.

Gleichzeitig bestätigte er, dass er für die Promotion des Spiels bezahlt wurde.

Sein Kommentar fiel deutlich aus: „Ich hatte wirklich Spaß … ich weiß, ihr sagt jetzt: ‘Oh, es ist [bezahlte] Werbung’, aber ich hatte eine gute Zeit, f#*k you.“*

Die Aussage schlägt Wellen, weil sie zwei Dinge gleichzeitig offenlegt: Zum einen die bezahlte Kooperation, zum anderen seine klare Haltung, dass ihm das Spiel unabhängig davon doch gefallen habe. In der Community sorgt das für eine Mischung aus Skepsis, Respekt für die Ehrlichkeit und hitzigen Debatten über Transparenz bei Influencer‑Promotions.

Marathon steht ohnehin unter starker Beobachtung, und solche Momente heizen die Diskussionen rund um das Spiel und seine Wahrnehmung weiter an.

Hier ein weiteres Video von TheBurntPeanut zu Marathon:

  1. pdm 6820 XP Beginner Level 3 | 13.02.2026 - 18:00 Uhr

    Finde nur ich die Kommentare dieses Streamers nervig?

    2
  2. Ralle89 84940 XP Untouchable Star 2 | 13.02.2026 - 18:07 Uhr

    Ein Streamer 🤦🏻‍♂️mir ist eh egal was die blubbern kommt eh nur zu 90% 💩 bei Raus.

    0
  3. Wartenaufwunder 151510 XP God-at-Arms Bronze | 13.02.2026 - 18:21 Uhr

    Das mit den streamern nimmt echt überhand… wird auch Zeit das die Bubble mal komplett platzt.

    Ist ja grauenvoll mittlerweile

    0
    • de Maja 324395 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 18:41 Uhr
      Antwort auf Wartenaufwunder

      Kann man nur hoffen, eigentlich alles nur Penner die sich am Geld anderer bereichern.
      Aber ist nun mal eine neue Unterhaltungsform und statt TV schauen sich die Kiddies so ein Zeug an und investieren dann halt direkt ihr Geld in die Unterhaltung. Zumindest besser als das ÖR😅

      Kann es sein das die Seite heute mal wieder Probleme hat?

      0
    • Venom 21460 XP Nasenbohrer Level 1 | 13.02.2026 - 18:41 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Artikel gelesen?!

      „ Sein Kommentar fiel deutlich aus: „Ich hatte wirklich Spaß … ich weiß, ihr sagt jetzt: ‘Oh, es ist [bezahlte] Werbung’, aber ich hatte eine gute Zeit, f#*k you.“

      0
    • Ash2X 315320 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 18:55 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Sobald klar ist das irgendwo bezahlt wurde wirds mit der Glaubwürdigkeit halt eng.
      Auch in Zukunft.
      Es kann natürlich trotzdem gut sein,aber es dauert wohl bis 4 Wochen nach Release bis man etwas tatsächlich glaubwürdiges findet.

      1
  5. bk493 39030 XP Bobby Car Rennfahrer | 13.02.2026 - 18:34 Uhr

    Spätestens nach der Beta Ende des Monats wird man sehen, wohin die Reise geht.
    Bezahlte Streamer dürfte so gut wie jedes große Spiel haben, ist nicht unbedingt zu befürworten

    0
  6. Robilein 1216650 XP Xboxdynasty Legend Platin | 13.02.2026 - 18:36 Uhr

    Promo hat dieses Spiel auch dringend nötig. Denke immer noch das es floppen wird.

    0
    • khrim 9020 XP Beginner Level 4 | 13.02.2026 - 18:52 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Ich bin ja Sony wesentlich wohler gesonnen als du aber ich glaube auch das es im besten Fall eine Strohfeuer wird, ähnlich zu HighGuard.

      0
  7. de Maja 324395 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 18:37 Uhr

    Kann ja sein das der ein oder andere Streamer das Spiel auch mag aber die Games sind ja auch direkt auf die Streamer zugeschnitten um kurzweilige Unterhaltung für ihre Zuschauer zu gewährleisten. Man muss nur mal an Shroud erinnern der bei den Awards dazu aufgefordert hat Claire Obscur zu boykottieren weil Live-Service Games unterrepräsentiert sind, da sieht man auch in was für eine Welt die Jungs leben, das hat nicht mehr wirklich was mit Gaming zu tun und leider hören auch zuviele Entwickler auf solche Typen. Mit Storygames können die halt kein Geld machen.

    0
  8. buimui 450210 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 13.02.2026 - 19:23 Uhr

    Man sollte auf die ersten „ernsten“ Meinungen warten.

    0

