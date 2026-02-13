Marathon: „Ich hatte eine gute Zeit, f#*k you“ – Streamer gesteht bezahlte Promo

„Ich hatte eine gute Zeit, f#*k you!“ – Streamer gesteht bezahlte Promo, bleibt aber dabei: Marathon hat ihm wirklich gefallen.

Der Streamer TheBurntPeanut sorgt aktuell für Diskussionen, nachdem er in seinem Livestream offen darüber sprach, dass er Marathon tatsächlich mochte – trotz der negativen Stimmung vieler Zuschauer.

Gleichzeitig bestätigte er, dass er für die Promotion des Spiels bezahlt wurde.

Sein Kommentar fiel deutlich aus: „Ich hatte wirklich Spaß … ich weiß, ihr sagt jetzt: ‘Oh, es ist [bezahlte] Werbung’, aber ich hatte eine gute Zeit, f#*k you.“*

Die Aussage schlägt Wellen, weil sie zwei Dinge gleichzeitig offenlegt: Zum einen die bezahlte Kooperation, zum anderen seine klare Haltung, dass ihm das Spiel unabhängig davon doch gefallen habe. In der Community sorgt das für eine Mischung aus Skepsis, Respekt für die Ehrlichkeit und hitzigen Debatten über Transparenz bei Influencer‑Promotions.

Marathon steht ohnehin unter starker Beobachtung, und solche Momente heizen die Diskussionen rund um das Spiel und seine Wahrnehmung weiter an.

Hier ein weiteres Video von TheBurntPeanut zu Marathon: