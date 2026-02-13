Marathon: „Ich hatte eine gute Zeit, f#*k you“ – Streamer gesteht bezahlte Promo

Der Streamer TheBurntPeanut sorgt aktuell für Diskussionen, nachdem er in seinem Livestream offen darüber sprach, dass er Marathon tatsächlich mochte – trotz der negativen Stimmung vieler Zuschauer.
Gleichzeitig bestätigte er, dass er für die Promotion des Spiels bezahlt wurde.
Sein Kommentar fiel deutlich aus: „Ich hatte wirklich Spaß … ich weiß, ihr sagt jetzt: ‘Oh, es ist [bezahlte] Werbung’, aber ich hatte eine gute Zeit, f#*k you.“*
Die Aussage schlägt Wellen, weil sie zwei Dinge gleichzeitig offenlegt: Zum einen die bezahlte Kooperation, zum anderen seine klare Haltung, dass ihm das Spiel unabhängig davon doch gefallen habe. In der Community sorgt das für eine Mischung aus Skepsis, Respekt für die Ehrlichkeit und hitzigen Debatten über Transparenz bei Influencer‑Promotions.
Marathon steht ohnehin unter starker Beobachtung, und solche Momente heizen die Diskussionen rund um das Spiel und seine Wahrnehmung weiter an.
Hier ein weiteres Video von TheBurntPeanut zu Marathon:
Finde nur ich die Kommentare dieses Streamers nervig?
Nope ich liebe ihn zur zeit mit Abstand der beste Streamer
Ja, ist ein nerviges Kauderwelsch, was der so von sich gibt.
Ja , total nervig .
Ein Streamer 🤦🏻♂️mir ist eh egal was die blubbern kommt eh nur zu 90% 💩 bei Raus.
Das mit den streamern nimmt echt überhand… wird auch Zeit das die Bubble mal komplett platzt.
Ist ja grauenvoll mittlerweile
Kann man nur hoffen, eigentlich alles nur Penner die sich am Geld anderer bereichern.
Aber ist nun mal eine neue Unterhaltungsform und statt TV schauen sich die Kiddies so ein Zeug an und investieren dann halt direkt ihr Geld in die Unterhaltung. Zumindest besser als das ÖR😅
Kann es sein das die Seite heute mal wieder Probleme hat?
Ja, bei mir auch. Lange Ladezeiten etc.
Wie viele wurden wohl noch bezahlt, um positive Stimmung zu erzeugen 🤔 ?
Artikel gelesen?!
„ Sein Kommentar fiel deutlich aus: „Ich hatte wirklich Spaß … ich weiß, ihr sagt jetzt: ‘Oh, es ist [bezahlte] Werbung’, aber ich hatte eine gute Zeit, f#*k you.“
Ja hab ich, man muss nicht alles glauben.
Sobald klar ist das irgendwo bezahlt wurde wirds mit der Glaubwürdigkeit halt eng.
Auch in Zukunft.
Es kann natürlich trotzdem gut sein,aber es dauert wohl bis 4 Wochen nach Release bis man etwas tatsächlich glaubwürdiges findet.
Ja, erstmal die Wertungen der normalen Spieler abwarten.
Spätestens nach der Beta Ende des Monats wird man sehen, wohin die Reise geht.
Bezahlte Streamer dürfte so gut wie jedes große Spiel haben, ist nicht unbedingt zu befürworten
Promo hat dieses Spiel auch dringend nötig. Denke immer noch das es floppen wird.
Ich bin ja Sony wesentlich wohler gesonnen als du aber ich glaube auch das es im besten Fall eine Strohfeuer wird, ähnlich zu HighGuard.
Kann ja sein das der ein oder andere Streamer das Spiel auch mag aber die Games sind ja auch direkt auf die Streamer zugeschnitten um kurzweilige Unterhaltung für ihre Zuschauer zu gewährleisten. Man muss nur mal an Shroud erinnern der bei den Awards dazu aufgefordert hat Claire Obscur zu boykottieren weil Live-Service Games unterrepräsentiert sind, da sieht man auch in was für eine Welt die Jungs leben, das hat nicht mehr wirklich was mit Gaming zu tun und leider hören auch zuviele Entwickler auf solche Typen. Mit Storygames können die halt kein Geld machen.
Man sollte auf die ersten „ernsten“ Meinungen warten.