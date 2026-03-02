Marathon: Im PSN-Store nur auf Platz 55 bei meistverkauften Spielen

Der heute endende Server-Slam zu Marathon hat sich offenbar nicht positiv auf die Verkaufszahlen im PSN-Store ausgewirkt.

Heute um 19:00 Uhr endet der Server‑Slam zu Marathon, bei dem Spieler auf allen Plattformen den Extraction‑Shooter ausprobieren konnten. Die Testphase sollte einen Eindruck vom neuen Titel der Bungie‑Macher vermitteln und erste Reaktionen sichtbar machen, ehe er am 5. März offiziell erscheint.

Ein Blick in den deutschen PlayStation Store zeigt, dass Marathon unter den meistverkauften Spielen aktuell nur auf der dritten Seite auf Platz 55 steht.

Auf Steam fällt das Bild etwas positiver aus, dort rangiert der Shooter bei den Topsellern auf Platz 19.

Diese Platzierungen geben einen ersten Hinweis darauf, wie der Testlauf bei den Spielern angekommen ist.

Wie lautet euer Fazit nach der Testphase?