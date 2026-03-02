Marathon: Im PSN-Store nur auf Platz 55 bei meistverkauften Spielen

Heute um 19:00 Uhr endet der Server‑Slam zu Marathon, bei dem Spieler auf allen Plattformen den Extraction‑Shooter ausprobieren konnten. Die Testphase sollte einen Eindruck vom neuen Titel der Bungie‑Macher vermitteln und erste Reaktionen sichtbar machen, ehe er am 5. März offiziell erscheint.
Ein Blick in den deutschen PlayStation Store zeigt, dass Marathon unter den meistverkauften Spielen aktuell nur auf der dritten Seite auf Platz 55 steht.
Auf Steam fällt das Bild etwas positiver aus, dort rangiert der Shooter bei den Topsellern auf Platz 19.
Diese Platzierungen geben einen ersten Hinweis darauf, wie der Testlauf bei den Spielern angekommen ist.
Wie lautet euer Fazit nach der Testphase?
Und bei Steam stehen sie deutlich besser da, bei Vorbesteller-Spielen sogar vor Crimson Desert auf Platz 1.
Also was genau soll diese News, krampfhaft etwas Negatives zu Spiel posten?
Das ist genau wie mit dem Artstyle, da singen einige nur deswegen den Abgesang auf das Spiel – scheinbar ohne sich mal richtig umzusehen, denn dann würden sie erkennen, dass es ebenso viele Leute gibt, die gerade diesen Artstyle sehr positiv hervorheben.
Verstehe ich hier was falsch in den Vorrbestellercharts ist die Deluxe Edition auf Platz 6 und die Standard auf 9.
Auf Steam aktuell Platz 6
Die unterscheiden zwischen Vorbesteller und Topseller.
Alles erschienene zb Resi zählt nicht zu den Vorbesteller.
Wir hatten bereits am Donnerstag reingespielt und uns endgültig dagegen entschieden. Der Style ist Geschmacksache, uns konnte er aber überhaupt nicht überzeugen. Allgemein das Spiel so lala. Todesurteil war am Ende die schlimme UI und die Menüs. Das ging gar nicht für uns.
Das Spiel mag sicherlich seine Fans finden und vielleicht sogar seine 100k Spieler zum Release erreichen. Langfristig sehe ich da aber kein Potential und schwindende Zahlen schon kurze Zeit nach Release.
Wir investieren die 40,- Euro jetzt in Toxic Commando und werden zusammen Multiplayer spielen. Langweiliger als Marathon wird es schon nicht kommen und da haben wir wenigstens eine Zeit lang Koop-Spaß zusammen 😎