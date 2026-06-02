Marathon: Insider erwartet mögliche Entlassungen nach schwachem Start

Neue Aussagen von Branchen-Insider Tom Henderson sorgen rund um Marathon für Diskussionen. Er spricht über die wirtschaftliche Lage des Spiels und äußert Zweifel daran, dass das Projekt überhaupt vor der Kostendeckung steht.
Henderson erklärte, er könne sich nicht mehr exakt an das Budget erinnern, betonte jedoch, dass Marathon sich nach seiner Einschätzung nicht in der Nähe eines Break-even-Punkts befinde. Damit deutet er an, dass die Entwicklungskosten bislang nicht durch entsprechende Einnahmen ausgeglichen wurden.
Zusätzlich äußerte er die Erwartung, dass es in Zukunft möglicherweise zu größeren strukturellen Maßnahmen kommen könnte. Konkret schließt er auch mögliche Entlassungen im Umfeld des Projekts bei Bungie nicht aus, sollte sich die wirtschaftliche Situation nicht verbessern.
Offizielle Bestätigungen seitens des Entwicklers liegen dazu nicht vor.
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Ich glaube, man erkennt nur die Strategie nicht, die Sony finanziell fährt: Sie haben Bungie deswegen gekauft, um mehr Verluste geltend zu machen und somit Steuern sparen zu können! Genial.
Was anderes würde mich auch überraschen, Bungie kann froh sein, wenn sie weiter existieren dürfen.
Marathon wird das Jahr nicht überstehen.
Mitte November wird das Spiel eh spätestens sterben.
Wahrscheinlich schon im Oktober zum CoD Release.
Wer erwartet das nicht? Muss mein kein Prophet sein.
Wer hätte damit gerechnet. Schon schade wie schlecht alles unter Sony läuft. Am Ende baden es die Entwickler wieder aus.
Wie immer bei Sony .
Die Chefetage gibt die Richtung vor .
Die Studios setzen die Richtung um.
Die Richtung schlägt fehl .
Die Studios und Entwickler zahlen den Preis .
Ist eben nur blöd wenn man jahrelang nur eine einzige Richtung wählt und keine Alternativen bietet.
Das war Sonys größter Fehler .
Ryan gab die Richtung vor und verschwand mit einer dicken Abfindung in die Nacht .
Und Sony war zu stur oder eingebildet diese eingeschlagene Richtung neu zu bewerten und notfalls aufzugeben.
Und jetzt stehen sie mit runtergelassenen Hosen da .
Na das ist doch überall und nicht nur bei der Gaming-Branche so. Die Bosse entscheiden etwas aber geht es schief sind sie es nicht welche es ausbaden müssen.
Dazu kommt auch das Games-Entwicklung echt teuer und so unglaublich lange dauert. Selbst wenn die Weichen nun auf komplett Kurs Änderung gestellt wurden dauert das ein paar Jahre bis da mal wieder was kommt.
Mal so ganz ehrlich Robbi…
Glaubst du wirklich das hätte anders ausgesehen wenn Sony die nicht aufgekauft hätte?
Wir reden hier von bungie. Möglichst wenig tun und liefern, dafür viel kassieren.
Wenn man deren Haltung im Laufe der Jahre bedenkt dann könnte man fast schon sagen das Sony vielleicht dafür gesorgt hat das das Spiel überhaupt jemand gekauft hat wenn man sich so an die Meinungen bezüglich der Alphaspieler erinnert.
Zumal ich einfach mal wage zu Behaupten das ohne den Aufkauf von Sony bungie schon längst Pleite gewesen wäre.
Ich mecker ja auch gerne über Sony, wenn sie es verdient haben, aber in diesem Fall wird denen glaube ich viel zu viel zugesprochen als das sie wirklichen Einfluss gehabt hätten die letzten Jahre bis zu dem Etat welches mit der Alphaspielern kam.
Ich habe gelesen das Sony einem Destiny 3 eine Absage erteilt hat. Also Einfluss haben sie definitiv. Aber ja, beide sind im Endeffekt schuld. Allein schon weil sie an dem Spiel festgehalten haben. Die ersten Play-Tests waren ja schon kritikreich. Alles war von Anfang an zum scheitern verurteilt.
Ja, jetzt, was nur logisch ist.
Destiny 3 hätte vor Jahren rauskommen müssen.
Spätestens 1 Jahr nach dem Ende der Hauptstory von Destiny 2. Und da hätte man dann auch Spieler noch gewinnen können.
Aber heute? Wer soll das kaufen? Die alten Spieler wissen was sie dann erwarten wird und die neuen schauen sich 1 und 2 und sind auch nicht wirklich überzeugt.
Bungie hat Destiny über die Jahre immer und immer wieder an die Wand gefahren, da gibts nicht mehr viel zu retten dran.
Vor allem weil man, wenn man jetzt anfangen würde, noch mindestens 5 Jahre drauf warten müsste. Wenns bungie macht ehr 7-8 und dann kommt auch nur ein Klon von Teil 1 und 2 dabei raus wo niemand zum xten Mal die selben Maps haben will 🙁
Das Destiny Universum ist Tod, da gibts nichts dran zu rütteln, außer man würde nen riesigen Zeitsprung machen und vor allem alles neu aufziehen.
Und bezüglich Einfluss:
Als Sony die gekauft hat hat bungie sich seine „Vorherrschaft“ gesichert mit Marathon. Sony war ganz oben in der deutlichen Unterzahl und konnte bungie zwar assistieren, aber nichts wirklich was ändern. Da marathon aber gefloppt ist ist das jetzt vorbei und die Führungsetage hat sich zum Vorteil Sonys geändert. Hatte bisher Bungie noch das Hausrecht hat es wegen dem Flop jetzt Sony. Aber sie hatten es eben vorher nicht.
Alles was jetzt (nach Release von marathon) kommt kann man wirklich Sony anlasten. Aber aus ner Ruine macht man eben nicht mal eben ne Millionenvilla wenn man den ganzen Schutt nicht entsporgt.
Traurig was aus Bungie geworden ist.
Das war aber schon vor der Übernahme so.
Weswegen es mehr als dumm war, die zu kaufen. Jeder Gelegenheitsspieler wusste, dass die die 3,6 Milliarden niemals wert waren, nur Sony nicht.
Sony hat aber nur die theoretischen Zahlen gesehen. Speil fast 10 Jahre am Laufen, wirft immer noch Geld ab, wenig kosten, gute Einnahmen etc.
Hätten da Spieler Einfluss gehabt hätte man es kommen sehen können, aber man will ja mit wenig Aufwand viel Einnahmen über Jahre hinweg und das hat destiny angeblich geliefert.
Und marathon wurde garantiert auch als das dicke Ding angepriesen welches ja sobald es draußen ist ganz wenig kosten wird, aber Millionen Spieler anziehen wird.
Gier frisst eben immer wieder Hirn.
Alles andere wäre eine Überraschung. Marathon kann mit diesen geringen Spielerzahlen mal definitiv nicht ein Studio mit 800 Mitarbeitern finanzieren.
Das wird wohl die logische Konsequenz sein.
Damit hätte ich auch wirklich nicht gerechnet.