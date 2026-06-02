Marathon: Insider erwartet mögliche Entlassungen nach schwachem Start

Neue Aussagen von Branchen-Insider Tom Henderson sorgen rund um Marathon für Diskussionen. Er spricht über die wirtschaftliche Lage des Spiels und äußert Zweifel daran, dass das Projekt überhaupt vor der Kostendeckung steht.

Henderson erklärte, er könne sich nicht mehr exakt an das Budget erinnern, betonte jedoch, dass Marathon sich nach seiner Einschätzung nicht in der Nähe eines Break-even-Punkts befinde. Damit deutet er an, dass die Entwicklungskosten bislang nicht durch entsprechende Einnahmen ausgeglichen wurden.

Zusätzlich äußerte er die Erwartung, dass es in Zukunft möglicherweise zu größeren strukturellen Maßnahmen kommen könnte. Konkret schließt er auch mögliche Entlassungen im Umfeld des Projekts bei Bungie nicht aus, sollte sich die wirtschaftliche Situation nicht verbessern.

Offizielle Bestätigungen seitens des Entwicklers liegen dazu nicht vor.