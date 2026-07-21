Marathon: Kein PvP, nur PvE – Bungie überrascht mit zeitlich begrenztem Vault Breaker-Modus

Marathon erweitert sein Spielangebot mit Vault Breaker, dem ersten experimentellen PvE-Modus des Spiels. Das zeitlich begrenzte Event läuft vom 21. Juli bis zum 4. August.

Vault Breaker spielt im Cryo Archive und verzichtet vollständig auf gegnerische Spieler. Statt PvP stehen kooperative Kämpfe gegen KI-Gegner und Sicherheitsmechanismen im Mittelpunkt. Der Modus kann allein, zu zweit oder als Dreierteam gespielt werden.

Im Verlauf mehrerer Durchgänge verbessern Spieler ihre Ausrüstung und Fähigkeiten mithilfe eines Roguelite-Fortschrittssystems, um immer stärkere Herausforderungen zu meistern. Neben Horden der UESC warten auch Sicherheitssysteme des Tresors sowie der Compiler als zusätzliche Bedrohungen.

„Vault Breaker ist der erste experimentelle PvE-Modus von Marathon und spielt im Cryo Archive. Spielt allein, zu zweit oder als Team – ganz ohne gegnerische Spieler. Werdet über mehrere Durchgänge hinweg stärker, um UESC-Horden, Sicherheitssysteme des Tresors und sogar den Compiler zu besiegen.“

Der neue Modus ist vom 21. Juli bis zum 4. August verfügbar und bietet Spielern eine alternative Spielerfahrung abseits des bekannten PvP-Schwerpunkts.