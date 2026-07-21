Marathon: Kein PvP, nur PvE – Bungie überrascht mit zeitlich begrenztem Vault Breaker-Modus

Marathon erweitert sein Spielangebot mit Vault Breaker, dem ersten experimentellen PvE-Modus des Spiels. Das zeitlich begrenzte Event läuft vom 21. Juli bis zum 4. August.
Vault Breaker spielt im Cryo Archive und verzichtet vollständig auf gegnerische Spieler. Statt PvP stehen kooperative Kämpfe gegen KI-Gegner und Sicherheitsmechanismen im Mittelpunkt. Der Modus kann allein, zu zweit oder als Dreierteam gespielt werden.
Im Verlauf mehrerer Durchgänge verbessern Spieler ihre Ausrüstung und Fähigkeiten mithilfe eines Roguelite-Fortschrittssystems, um immer stärkere Herausforderungen zu meistern. Neben Horden der UESC warten auch Sicherheitssysteme des Tresors sowie der Compiler als zusätzliche Bedrohungen.
„Vault Breaker ist der erste experimentelle PvE-Modus von Marathon und spielt im Cryo Archive. Spielt allein, zu zweit oder als Team – ganz ohne gegnerische Spieler. Werdet über mehrere Durchgänge hinweg stärker, um UESC-Horden, Sicherheitssysteme des Tresors und sogar den Compiler zu besiegen.“
Der neue Modus ist vom 21. Juli bis zum 4. August verfügbar und bietet Spielern eine alternative Spielerfahrung abseits des bekannten PvP-Schwerpunkts.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Cryo ist wirklich hart sweaty, da musst du wirklich penibel mit deinem Team zusammenarbeiten und gute Calls machen, aber auch gut zuhören, schön wenn es für Leute die lieber PvE mögen Cryo austesten können. Letzter Arbeitstag heute, morgen Auto zur Werkstatt bringen und dann ZOOOOCKEEEEN!!! YUPPIEEE🎆🎆
Dass das Interesse an dem Spiel immer geringer wird, scheint Bungie wohl nicht zu jucken, immer weiter so 🙈.
Ich denke die haben schon von der Rechtsabteilung sich ausrechnen lassen wann sie den Stecker ziehen können ohne mögliche Klagen/Rückerstattungswellen.
Wenn sie könnten würden sie es sofort machen.
Schade, dass es sowas nicht von Anfang an gab. Würde den Modus schon mal gerne testen.
Die müssten nach den PvE Neuerungen definitiv nochmal eine Free2Play-Week einbauen mit Rabatt auf den Kaufpreis. Retten wird es das Spiel aber eher nicht mehr.
Das schaue ich mir gerne an, ich mag PvE deutlich lieber als PvP. Bin gespannt, wie der Modus konzipiert ist und wie er bei Spielern ankommt.
Durchhaltevermögen haben sie. Das muss man Bungie zu Gute halten. Jetzt noch nen F2P-Wochenende oder vielleicht einen noch längeren Zeitraum und es könnte was werden.
Woow, das werd ich mir auf jeden Fall angucken! Ist doch inzwischen F2P oder? 😂