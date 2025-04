Marathon: Kein Solomodus zum Launch

Wer gerne Solo spielt, der kann das zwar auch in Marathon, doch einen reinen Modus für Einzelgänger wird der Extraction-Shooter nicht anbieten.

Laut Game Director Joe Ziegler wurden nicht nur die Karten, sondern auch die Runner und die Beute auf Trios und andere Variablen ausgelegt.

Ziegler sagte: „Zum Launch werden wir keine Solo-Warteschlange haben. Was ich damit meine, dass wir keine Solo-Warteschlange haben werden, ist, dass man sich in unserem Spiel alleine in die Warteschlange stellen kann – wir werden nur keine reinen Solo-Lobbys haben. Das liegt unter anderem daran, dass wir die Karten, den Beutepool und die Balance der Runner in einem solchen Modus ziemlich stark anpassen müssten. Im Moment haben wir das Spiel hauptsächlich auf Trios oder Variablen ausgelegt.“