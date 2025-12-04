Marathon: Kontroverse um gestohlene Werke geklärt

Es gab einige Einigung zwischen Bungie und einer Künstlerin, deren Werke unerlaubt im Spiel Marathon verwendet wurden.

Bungie hat die Plagiatsvorwürfe einer unabhängigen Künstlerin im Spiel Marathon beseitigen können.

Die Künstlerin „4nt1r34l“ hatte zuvor öffentlich gemacht, dass ein ehemaliger Mitarbeiter ihre Werke unerlaubt genutzt hatte und diese den Stil des Spiels maßgeblich beeinflussten.

Auf X erklärte sie nun, dass das Problem „zu ihrer Zufriedenheit“ gemeinsam mit Bungie und Sony Interactive Entertainment gelöst wurde.

Einzelheiten zur Art der Einigung wurden nicht genannt.