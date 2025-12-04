Marathon: Kontroverse um gestohlene Werke geklärt

Bungie hat die Plagiatsvorwürfe einer unabhängigen Künstlerin im Spiel Marathon beseitigen können.
Die Künstlerin „4nt1r34l“ hatte zuvor öffentlich gemacht, dass ein ehemaliger Mitarbeiter ihre Werke unerlaubt genutzt hatte und diese den Stil des Spiels maßgeblich beeinflussten.
Auf X erklärte sie nun, dass das Problem „zu ihrer Zufriedenheit“ gemeinsam mit Bungie und Sony Interactive Entertainment gelöst wurde.
Einzelheiten zur Art der Einigung wurden nicht genannt.
Schön das es geklärt wurde. Jetzt muss es nur noch gut sein.
Na immerhin konnten sie sich da einigen.
Ein problem weniger 🙂
Bin echt gespannt, wie es für Marathon schlussendlich laufen wird nach den ganzen negativen Meldungen. Gefühlt wird es ziemlich schwierig werden.
Immer gut wenn man sich einigen kann. Zeigt dass beide Seiten Verständnis haben. Ob es dem Spiel hilft wird sich zeigen.
Bin gespannt wie lange es durchhält.
Da muss ich an den letzten, oder vorletzten Resi Teil denken. Da wurden auch Inhalte einer künstlerin „missbraucht“ und das war so eindeutig, da konnte niemand sagen, reiner Zufall das „meins“ genauso aussieht 🙂
Was daraus geworden ist, weiss ich allerdings nicht. Der Zwischenboss mit dem Propeller ist auf jeden Fall noch im Game 🙂