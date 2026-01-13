Marathon: Leak listet 55 Skins für alle Runners

Ein neuer Leak liefert einen detaillierten Blick auf die aktuellen Cosmetics in Marathon und zeigt, wie umfangreich die Auswahl bereits in einer frühen Entwicklungsphase ausfällt.

Insgesamt sollen 55 Skins im Spiel vorhanden sein, verteilt auf alle sechs Runners. Die Aufteilung wirkt klar strukturiert: Triage, Destroyer und Recon verfügen jeweils über acht Skins, während Assassin und Thief mit je zehn Varianten etwas breiter aufgestellt sind. Vandal bildet mit elf Skins die Spitze.

Die Designs reichen von schlichten Anpassungen bis hin zu deutlich auffälligeren Varianten. Einige Skins basieren auf einfachen Farbwechseln oder Materialänderungen, während andere markante visuelle Unterschiede aufweisen, die über reine Recolors hinausgehen. Zudem scheint es Hinweise auf mögliche Battle‑Pass‑Skins zu geben, auch wenn dazu bislang nichts bestätigt ist.

Da die Informationen aus einer früheren Version des Spiels stammen, können sich Inhalte und Umfang bis zum Release noch ändern. Der Leak vermittelt dennoch einen ersten Eindruck davon, wie vielfältig die kosmetischen Optionen für die Runners ausfallen könnten.