Marathon: Leak listet 55 Skins für alle Runners

Image: Bungie

Marathon‑Leak zeigt 55 Cosmetics – alle sechs Runners erhalten eigene Skin‑Sets.

Ein neuer Leak liefert einen detaillierten Blick auf die aktuellen Cosmetics in Marathon und zeigt, wie umfangreich die Auswahl bereits in einer frühen Entwicklungsphase ausfällt.

Insgesamt sollen 55 Skins im Spiel vorhanden sein, verteilt auf alle sechs Runners. Die Aufteilung wirkt klar strukturiert: Triage, Destroyer und Recon verfügen jeweils über acht Skins, während Assassin und Thief mit je zehn Varianten etwas breiter aufgestellt sind. Vandal bildet mit elf Skins die Spitze.

Die Designs reichen von schlichten Anpassungen bis hin zu deutlich auffälligeren Varianten. Einige Skins basieren auf einfachen Farbwechseln oder Materialänderungen, während andere markante visuelle Unterschiede aufweisen, die über reine Recolors hinausgehen. Zudem scheint es Hinweise auf mögliche Battle‑Pass‑Skins zu geben, auch wenn dazu bislang nichts bestätigt ist.

Da die Informationen aus einer früheren Version des Spiels stammen, können sich Inhalte und Umfang bis zum Release noch ändern. Der Leak vermittelt dennoch einen ersten Eindruck davon, wie vielfältig die kosmetischen Optionen für die Runners ausfallen könnten.

  1. Drakeline6 188855 XP Battle Rifle God | 13.01.2026 - 10:32 Uhr

    Brauche keine Skins…..naja das Spiel brauch ich jetzt auch nicht 😀
    Lieber nen guten SP.

  2. hellboy 20575 XP Nasenbohrer Level 1 | 13.01.2026 - 10:39 Uhr

    Endlich ein neues Game mit Skins! 😹 Aber mal ehrlich: Wenn mir ein Game gefällt, dann mag ich auch schöne Skins. Halo Infinite dies ganzen Samurai und Flood-Skins waren schon nice. Overwatch oder auch Marvel Rivals! 👍

  4. APR ARTEMIS 11520 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 13.01.2026 - 10:41 Uhr

    Mit Skins und Kostümen haben mich Entwickler immer schnell, Ich mag es wenn man seinen „Avatar“ personalisieren kann.
    Das Spiel selbst gefällt mir vom Artstyle eigentlich auch sehr gut.
    Wie Ich das Spiel aber verstanden habe es ist kein PvE mit optionalen PvP?
    Es ist grundsätzlich ein PvP? Da bin Ich dann nämlich raus….

  5. ObitheWan 41940 XP Hooligan Krauler | 13.01.2026 - 10:42 Uhr

    Also ich kann bis zum heutigen Tag nicht verstehen, wie man über so etwas trivialem wie Texturen und Assets in einem Game gehypt sein kann. Oder noch schlimmer: wie man für so etwas Geld ausgeben kann? Ok, was verständlich ist: ich kauf hier dieses dämliche Paket für 5 EUR, weil ich die Devs supporten will. Ist in Ordnung. Aber darüber hinaus kann ich das nicht verstehen.

