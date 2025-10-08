Marathon: Leak: Preis, Deluxe Edition, Season Pass und Waffen zum Launch aufgetaucht

Ein neuer Leak hat angeblich die Preisstruktur und erste Inhalte des kommenden Sci-Fi-Shooters Marathon von Bungie enthüllt. Demnach soll das Basisspiel zum Preis von 40 US-Dollar erscheinen, während die Deluxe Edition 60 US-Dollar kosten soll.
Zusätzlich wird es laut den Informationen einen Season Pass für 10 US-Dollar geben, der ausschließlich kosmetische Inhalte enthält.
Zum Launch sollen Spieler auf insgesamt 28 Waffen Zugriff haben, was auf einen umfangreichen Startinhalt schließen lässt. Obwohl Bungie bislang keine offiziellen Details bestätigt hat, decken sich diese Informationen mit früheren Gerüchten, wonach Marathon ein Live-Service-Titel mit saisonalen Inhalten und optionalen kosmetischen Erweiterungen sein wird.
Marathon entsteht aktuell für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und markiert Bungies Rückkehr zu seinem Kultklassiker aus den 1990er-Jahren – diesmal als moderner, kompetitiver Sci-Fi-Shooter mit Fokus auf PvPvE-Gameplay.
Das Spiel hat so schon einen großen Imageschaden. Selbst als f2p hätte Marathon es eher schwer. Bei 40 € scheint es mir eigentlich eine Totgeburt zu werden.
Seh ich genauso.
Zumindest eine Art kostenlose Lite-Version oder X Stunden kostenloses Probespielen um die Kritiker ins Spiel zu holen um sich selbst ein Bild vom Spiel zu machen.
Ein Hit wie bei Helldiver II seh ich hier ganz und gar nicht.
Eher die Situation wie bei Concord, das hier ein Spiel für eine Zielgruppe entwickelt wurde die gar nicht existiert
Nach der ganzen Kritik im Vorfeld halte ich es für gewagt das Spiel für 40,- anzubieten.
Das nächste Millionengrab.
Der nächste Flop.
dann wäre Bungie bestimmt weg vom Fenster und würde geschlossen werden, bzw. Bungie würde auf Sparflamme betrieben werden um den Support in Destiny zu sichern.
40€ könnten gefährlich werden. Ich hoffe trotzdem es wird was, bock habe ich auf das Spiel nach wie vor.
Mit dem Spiel wird Bungies Zukunft entschieden…sollte es floppen wird Sony da bestimmt den Stecker ziehen oder die Zügel komplett in die Hand nehmen.
An einen Erfolg glaube ich ehrlich gesagt nicht wirklich ,dafür war vorher schon zuviel um das Spiel und Bungie los.
Da spiel ich lieber arc raiders ehrlich gesagt das spricht mich mehr an.
Ich steh zumindest mal auf das originelle Artdesign und warte ab, was das Game zu bieten hat.