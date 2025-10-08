Marathon: Leak: Preis, Deluxe Edition, Season Pass und Waffen zum Launch aufgetaucht

Ein neuer Leak hat angeblich die Preisstruktur und erste Inhalte des kommenden Sci-Fi-Shooters Marathon von Bungie enthüllt. Demnach soll das Basisspiel zum Preis von 40 US-Dollar erscheinen, während die Deluxe Edition 60 US-Dollar kosten soll.

Zusätzlich wird es laut den Informationen einen Season Pass für 10 US-Dollar geben, der ausschließlich kosmetische Inhalte enthält.

Zum Launch sollen Spieler auf insgesamt 28 Waffen Zugriff haben, was auf einen umfangreichen Startinhalt schließen lässt. Obwohl Bungie bislang keine offiziellen Details bestätigt hat, decken sich diese Informationen mit früheren Gerüchten, wonach Marathon ein Live-Service-Titel mit saisonalen Inhalten und optionalen kosmetischen Erweiterungen sein wird.

Marathon entsteht aktuell für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S und markiert Bungies Rückkehr zu seinem Kultklassiker aus den 1990er-Jahren – diesmal als moderner, kompetitiver Sci-Fi-Shooter mit Fokus auf PvPvE-Gameplay.