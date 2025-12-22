Marathon: Leak: Über 20 Minuten neues Gameplay aus Testphase aufgetaucht

Zu Bungies kommendem Extraction‑Shooter Marathon sind über 20 Minuten neues Gameplay aus den internen Testphasen vom Oktober und Dezember aufgetaucht.

Mehrere Videos kursieren aktuell online, einige davon wurden zwar bereits entfernt, doch ein paar Clips sind weiterhin verfügbar und zeigen erstmals umfangreiche Spielszenen, die Sony offenbar noch nicht vollständig offline genommen hat.

Die geleakten Aufnahmen geben euch einen seltenen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand des Sci‑Fi‑Shooters. Zu sehen sind frühe Versionen der Maps, Bewegungsabläufe, Gunplay‑Mechaniken und UI‑Elemente, die deutlich machen, wie stark Marathon auf Geschwindigkeit, vertikale Bewegung und taktische Team‑Koordination setzt. Auch das charakteristische, farbintensive Art‑Design ist klar erkennbar und erinnert an Bungies frühere Arbeiten, kombiniert mit einem modernen Extraction‑Shooter‑Ansatz.

Die Videos stammen offenbar aus geschlossenen Playtests, die intern bei Bungie und ausgewählten Testspielern durchgeführt wurden. Da es sich um Material aus einer frühen Entwicklungsphase handelt, sind viele Elemente noch unfertig, Platzhalter‑Assets sichtbar und Animationen teilweise nicht final. Dennoch liefern die Clips einen der bisher umfassendsten Eindrücke davon, wie Marathon sich tatsächlich spielt – etwas, das Bungie bislang nur in kurzen Teasern angedeutet hatte.

Obwohl Sony und Bungie versuchen, die Leaks zu entfernen, verbreiten sich die Videos weiterhin in sozialen Netzwerken und Foren. Offizielle Kommentare gibt es bislang nicht, doch die Community diskutiert bereits intensiv über das Movement‑System, die Time‑to‑Kill, die Extraktionsmechaniken und die mögliche Nähe zu Titeln wie Escape from Tarkov oder Destiny 2.