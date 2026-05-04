Marathon: Mehrjährige narrative Ausrichtung von Bungie geplant

Für Marathon hat Bungie bereits eine mehrjährige Story-Planung ausgearbeitet, die den Shooter langfristig begleiten soll und gleichzeitig Raum für Anpassungen durch die Community lässt.

Creative Director Julia Nardin erklärte in einem Interview mit GamesRadar, dass der grobe Handlungsrahmen für die kommenden Jahre feststeht, die konkrete Ausgestaltung jedoch nicht vollständig vorgegeben ist. Ziel sei es, Spieler aktiv in die Weiterentwicklung der Geschichte einzubeziehen und deren Feedback in zukünftige Inhalte einfließen zu lassen.

Ein zentraler Bestandteil bleibt dabei die Hintergrundgeschichte rund um Tau Ceti, deren grundlegende Ereignisse fest definiert sind. Weitere Details sollen nach und nach ergänzt werden, während sich das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt.

Gleichzeitig legt Bungie großen Wert darauf, den Einstieg für neue Spieler möglichst zugänglich zu halten. Anders als bei früheren Projekten sollen Inhalte nicht entfernt werden, sodass neue Spieler jederzeit in die Handlung einsteigen und die Zusammenhänge nachvollziehen können.

Auch bei der Content-Strategie verfolgt das Studio einen klaren Ansatz: Statt großer, seltener Updates sollen regelmäßig kleinere Verbesserungen und Inhalte veröffentlicht werden, um das Spiel kontinuierlich weiterzuentwickeln.