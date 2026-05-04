Marathon: Mehrjährige narrative Ausrichtung von Bungie geplant

Für Marathon hat Bungie bereits eine mehrjährige Story-Planung ausgearbeitet, die den Shooter langfristig begleiten soll und gleichzeitig Raum für Anpassungen durch die Community lässt.
Creative Director Julia Nardin erklärte in einem Interview mit GamesRadar, dass der grobe Handlungsrahmen für die kommenden Jahre feststeht, die konkrete Ausgestaltung jedoch nicht vollständig vorgegeben ist. Ziel sei es, Spieler aktiv in die Weiterentwicklung der Geschichte einzubeziehen und deren Feedback in zukünftige Inhalte einfließen zu lassen.
Ein zentraler Bestandteil bleibt dabei die Hintergrundgeschichte rund um Tau Ceti, deren grundlegende Ereignisse fest definiert sind. Weitere Details sollen nach und nach ergänzt werden, während sich das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt.
Gleichzeitig legt Bungie großen Wert darauf, den Einstieg für neue Spieler möglichst zugänglich zu halten. Anders als bei früheren Projekten sollen Inhalte nicht entfernt werden, sodass neue Spieler jederzeit in die Handlung einsteigen und die Zusammenhänge nachvollziehen können.
Auch bei der Content-Strategie verfolgt das Studio einen klaren Ansatz: Statt großer, seltener Updates sollen regelmäßig kleinere Verbesserungen und Inhalte veröffentlicht werden, um das Spiel kontinuierlich weiterzuentwickeln.
65 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die reden ja so, als ob das spiel in ein paar jahren noch mehr als 100 mann gespielt wird 🙁
Mehrere Jahre, und das bei den sinkenden und schlechten Spielerzahlen? Puuh, sehr ambitioniert würde ich sagen. Die 10 Spieler in ein paar Jahren werden sich sicher drüber freuen.
Naja, um es mal mit einem Flop von MS zu vergleichen: Forza Motorsport 2023 war ja auch als mehrjähriges Projekt geplant, aber dann gingen halt die Lichter aus.
Aber das verkündete T10 eben noch bei Release des Spiels und nicht erst, als das Spiel bereits floppte, so wie Bungie jetzt – also völlig an der Realität vorbei und irgendwie fragt man sich, ob Bungie den Schuss nicht hört, bzw. sich die Spielerzahlen überhaupt anschaut.
Ich prognostiziere, dass bei Bungie bald gar nichts mehr geht, mit Marathon schon 10x nicht.
Alles an dieser News klingt schon nach „Flickenteppich“… „Wir liefern eine Story nach, die dann nebenher die Spiele begleitet“. Man könnte mir nicht deutlicher sagen, wie irrlevant diese Geschichte sein wird.
Bungie hat wie viele Mitarbeiter? 300? Wenn sie den Abwärtstrend nicht gestoppt kriegen, werden sie die Entwicklung für so Pläne in ein Niedriglohnland verlagern müssen.