Marathon: Messer-Nerfs und Anpassungen im Nahkampf jetzt live

Mit dem neuen Update 1.0.5.3 hat Bungie mehrere Anpassungen für Marathon auf allen Plattformen veröffentlicht. Im Fokus stehen dabei Balance-Änderungen sowie die Behebung eines bekannten Fehlers.

Besonders das Messer wurde überarbeitet. Die maximale Sprungdistanz fällt nun rund 10 Prozent geringer aus, während der Zielwinkel um etwa 20 Prozent reduziert wurde. Diese Anpassungen sollen die Effektivität der Waffe in Bewegung und im Kampf merklich beeinflussen.

Auch im Bereich Nahkampf gibt es Änderungen. Der maximale Bonusschaden gegen feindliche Runner wurde von bislang 100 Prozent auf 50 Prozent begrenzt. Gegen andere Ziele bleibt der Schaden jedoch unverändert, wodurch sich das Gleichgewicht in bestimmten Kampfsituationen verschiebt.

Darüber hinaus wurde ein Problem behoben, bei dem der Tresor sowie die Waffenkammer zeitweise leer angezeigt wurden. Mit dem Fix sollen diese Bereiche nun zuverlässig ihre Inhalte darstellen und so für eine stabilere Spielerfahrung sorgen.

Update 1.0.5.3 – Patch Notes Kampf Messer Die maximale Sprungdistanz wurde um ca. 10 % verkürzt und der Zielwinkel wurde um ca. 20 % reduziert. Schildblase Die Seltenheit wurde von Luxus (blau) auf Hochwertig (lila) erhöht.

Die LP der Schildblase wurde um 33 % reduziert.

Die Anfälligkeit für Volt-Waffenschaden wurde entfernt.

Der Widerstand gegen UESC-Schaden wurde um 17 % erhöht. Runner Stats Nahkampfschaden Der Höchstwert des Bonusschadens durch den Nahkampfschaden-Stat gegen feindliche Runner wurde von 100 % auf einen Höchstwert von 50 % reduziert. Der Schaden gegen alle anderen Ziele bleibt unverändert. ENTWICKLER-ANMERKUNG: Nahkampfangriffe in Marathon sollen mit hohem Risiko einhergehen, aber dennoch eine wirkungsvolle Methode gegen Schusswaffen wie Schrotflinten und Maschinenpistolen mit begrenzter Reichweite sein. Schnelle Nahkampf-Kills sind jedoch im Verlauf der Weiterentwicklung des Nahkampfschaden-Stats zu früh möglich, wodurch es nicht mehr erforderlich ist, zusätzlich in einen Build zu investieren, um das maximal effektive Schadenspotenzial zu erreichen. Wir möchten, dass sich Nahkampfangriffe weiterhin mächtig anfühlen, glauben jedoch, dass das maximale Schadenspotenzial das Ergebnis von bedeutungsvollem Buildcrafting und einer sinnvollen Upgrade-Abfolge sein sollte. Unser Ziel für diese Änderung und die oben genannten Änderungen am Messersprung ist es, dass das Messer weiterhin ein starkes Reservewerkzeug bleibt, aber mit mehr Bedacht behandelt werden muss – sowohl in als auch außerhalb von Runs –, um am effizientesten zu sein.

Thief Weitere Exploits in Bezug auf die Slide-Abbruch-Bewegung mit dem Greifhaken wurden beseitigt. Tresor und Waffenkammer Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der Tresor und die Waffenkammer manchmal leer erschienen.

Ein Problem wurde behoben, durch das Aktualisierungen von Gegenständen in der Waffenkammer und tägliche Gratis-Gegenstände nicht immer ordnungsgemäß angezeigt wurden. Aufträge Traxus Die Bedingung „in einem einzigen Run“ wurde aus dem Traxus-Auftrag „Kapitalerträge [4/5]“ entfernt. Zonen Kryo-Archiv Ein Problem wurde behoben, durch das ein Exfil-Countdown zurückgesetzt wurde, wenn das Crewmitglied, das den inneren Kreis zuerst betreten hatte, diesen wieder verließ, selbst wenn sich die anderen Crewmitglieder weiterhin im Kreis befanden.