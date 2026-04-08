Marathon: Messer-Nerfs und Anpassungen im Nahkampf jetzt live

Mit dem neuen Update 1.0.5.3 hat Bungie mehrere Anpassungen für Marathon auf allen Plattformen veröffentlicht. Im Fokus stehen dabei Balance-Änderungen sowie die Behebung eines bekannten Fehlers.
Besonders das Messer wurde überarbeitet. Die maximale Sprungdistanz fällt nun rund 10 Prozent geringer aus, während der Zielwinkel um etwa 20 Prozent reduziert wurde. Diese Anpassungen sollen die Effektivität der Waffe in Bewegung und im Kampf merklich beeinflussen.
Auch im Bereich Nahkampf gibt es Änderungen. Der maximale Bonusschaden gegen feindliche Runner wurde von bislang 100 Prozent auf 50 Prozent begrenzt. Gegen andere Ziele bleibt der Schaden jedoch unverändert, wodurch sich das Gleichgewicht in bestimmten Kampfsituationen verschiebt.
Darüber hinaus wurde ein Problem behoben, bei dem der Tresor sowie die Waffenkammer zeitweise leer angezeigt wurden. Mit dem Fix sollen diese Bereiche nun zuverlässig ihre Inhalte darstellen und so für eine stabilere Spielerfahrung sorgen.
Kampf
Messer
- Die maximale Sprungdistanz wurde um ca. 10 % verkürzt und der Zielwinkel wurde um ca. 20 % reduziert.
Schildblase
- Die Seltenheit wurde von Luxus (blau) auf Hochwertig (lila) erhöht.
- Die LP der Schildblase wurde um 33 % reduziert.
- Die Anfälligkeit für Volt-Waffenschaden wurde entfernt.
- Der Widerstand gegen UESC-Schaden wurde um 17 % erhöht.
Runner
Stats
- Nahkampfschaden
- Der Höchstwert des Bonusschadens durch den Nahkampfschaden-Stat gegen feindliche Runner wurde von 100 % auf einen Höchstwert von 50 % reduziert. Der Schaden gegen alle anderen Ziele bleibt unverändert.
- ENTWICKLER-ANMERKUNG: Nahkampfangriffe in Marathon sollen mit hohem Risiko einhergehen, aber dennoch eine wirkungsvolle Methode gegen Schusswaffen wie Schrotflinten und Maschinenpistolen mit begrenzter Reichweite sein. Schnelle Nahkampf-Kills sind jedoch im Verlauf der Weiterentwicklung des Nahkampfschaden-Stats zu früh möglich, wodurch es nicht mehr erforderlich ist, zusätzlich in einen Build zu investieren, um das maximal effektive Schadenspotenzial zu erreichen. Wir möchten, dass sich Nahkampfangriffe weiterhin mächtig anfühlen, glauben jedoch, dass das maximale Schadenspotenzial das Ergebnis von bedeutungsvollem Buildcrafting und einer sinnvollen Upgrade-Abfolge sein sollte. Unser Ziel für diese Änderung und die oben genannten Änderungen am Messersprung ist es, dass das Messer weiterhin ein starkes Reservewerkzeug bleibt, aber mit mehr Bedacht behandelt werden muss – sowohl in als auch außerhalb von Runs –, um am effizientesten zu sein.
Thief
- Weitere Exploits in Bezug auf die Slide-Abbruch-Bewegung mit dem Greifhaken wurden beseitigt.
Tresor und Waffenkammer
- Ein Problem wurde behoben, das dazu führte, dass der Tresor und die Waffenkammer manchmal leer erschienen.
- Ein Problem wurde behoben, durch das Aktualisierungen von Gegenständen in der Waffenkammer und tägliche Gratis-Gegenstände nicht immer ordnungsgemäß angezeigt wurden.
Aufträge
Traxus
- Die Bedingung „in einem einzigen Run“ wurde aus dem Traxus-Auftrag „Kapitalerträge [4/5]“ entfernt.
Zonen
Kryo-Archiv
- Ein Problem wurde behoben, durch das ein Exfil-Countdown zurückgesetzt wurde, wenn das Crewmitglied, das den inneren Kreis zuerst betreten hatte, diesen wieder verließ, selbst wenn sich die anderen Crewmitglieder weiterhin im Kreis befanden.
58 Kommentare AddedMitdiskutieren
Spielt das hier jemand?
Jupp, sogar jetzt gerade in diesem Moment. Ich mach gerade ein Päuschen und freu mich auf die nächsten Runden in diesem SENSATIONELL GUTEN Spiel. Cool, ne?
Dann hab dein Spaß solange es läuft.
Ich hab Spaß daran, solange ich Bock auf das Game hab. Laut Bungie soll Marathon am Leben gehalten werden. Hast du andere Informationen dazu?
Na aber hallo! Stand jetzt 70k Credits,aber Tresorwert nur 160k🥹
Gestern Level 100 erreicht und Platin geholt⚔️
Wayne…mein Beileid
Beileid? Ich habe eigentlich ne Gratulation erwartet💪🏼🤣
GZ zur Platin.
Danke 😂🥳, ist eigentlich voll easy, einfach nur spielen 🤣,also diesbezüglich keine Herausforderung gewesen.
Mir fehlt nur noch Season Level 100 für Platin.
War auch mein erster Gedanke 😅
Seit Reveal war es für mich nicht interessant. Schon allein wegen dem Artstyle. Daher nein.
Jeden Tag, hab über 100h im Spiel. 💪
Knapp 14000 Spieler aktuell auf Steam, mal sehen wie es nachher aussehen wird.
Tendenz ist nach wie vor unverändert fallend in Richtung Keller. Steam Low Peak unter 10k und der High Peak bei unter 28k …
Das wird Sony nicht gefallen…
Es wundert mich , das Sony nicht schon längst den Stecker gezogen hat.
Normalerweise wäre Sony da schneller als die Polizei erlaubt dabei.
Aber man klammert sich eben noch an den Strohhalm das die Spieler nach dem patches zurück kommen werden 🙄
Völlig desillusioniert, wenn es denn so wäre.
Das war die Info die wer genau wissen wollte?
Habe ich mit Dir geschrieben?
#saltyponygetriggert
Die Wahrheit tut eben weh .
Marathon wird nicht mehr lange live sein wenn es weiter abwärts gehen sollte .
Da haben Bungies Versuche die Reviews zu verhindern nicht viel gebracht und das Fixen wird auch nichts mehr retten können.
Marathon wird früher oder später offline gehen.
Ich glaube kaum das Sony da noch groß investieren wird .
🥱
🤡
🧂🤭
„High Peak bei unter 28k …“
Unter der Woche wie bei 99% aller Spiele. Am Osterwochenende waren es deutlich mehr
Im Moment halten die Amis das Spiel künstlich am Leben. In Europa spielt es kaum noch jemand
Bin gespannt wie lange noch.
Gerade auch nur 12k Twitch Zuschauer. Läuft
Richtung Abgrund…
Bei dem Spiel ist einfach Zuviel schief gelaufen .
Es wird nur noch eine Frage der Zeit sein bis Sony die reuskeine ziehen wird.
Aktuell glaube ich nicht einmal mehr daran das Marathon sich bis Ende des Jahres halten wird.
Würde mich auch überraschen, übel wenn man den niedrigen Output der Sony Studios und auch bisherige Schließungen in Betracht zieht.
Sony hat alles auf ihre Live Service / GaaS Strategie gesetzt und bekommen jetzt die entsprechende Antwort .
Bereits nach dem Concord Desaster hätte Sony sofort alles einstellen müssen .
Aber Sony denkt eben immer noch das sie das non Plus Ultra in Sachen Spiele sind und das nur sie wirklich wissen was Spieler wollen.
Dieser Hochmut und diese Arroganz schlägt ihnen jetzt mit voller Wucht ins Gesicht .
Absolut verdient wie ich finde .
Wer sich hinstellt als das einzig wahre im Gaming , muss auch endlich mal in die Realität zurück geworfen werden .
Sony ist leider ein harter Fall, mit der kommenden Abschottung geben die sich den Rest, die schließen lieber Studios als das sie mehr Geld machen mit Multiplattform Veröffentlichungen.
Nicht zu vergessen das sie so gut wie nichts mehr in neue IPs oder generell neue Eigenproduktionen investieren.
Die verbliebenen Studios haben seit Jahren so gut wie nichts mehr zu tun außer die die bereits schon Projekte am laufen hatten.
Wenn Soros , Wolverine und Intercalactic draußen sind , wäre es intersannt zu wissen ob da noch was in Planung ist .
Fairgames habe ich bewusst da raus gelassen , da ja aktuell noch nicht einmal bekannt ist ob da überhaupt noch was passiert
Und du bist natürlich deutlich glaubwürdiger, als Bungie selber.
Besonders weil die jetzt wieder dabei zuschauen können, wie Nintendo mit seinem ersten richtigen F2P Servicegame Millionen scheffelt. Das wird auch nichtmal ein Zehntel des Budgets von Marathon gekostet haben.
Das hat nämlich knapp 70K Twitch Zuschauer.^^
Pokemon Champions, oder ?
Finde ich auf jeden Fall viel interessanter als Marathon.
Ja, genau.^^ das Spiel ist ganz gut geworden aber es fehlt noch Content.
Das Team das ich in den Ring schicken wollte geht leider noch nicht. xD jetzt muss ich umdenken.^^
Ich freu mich auch auf die spätere Handy Umsetzung davon, perfekt für die Arbeit. ^^
Guter Nerf, war schon heftig. Ich war öfters im Nachteil und das Messer hats dann geregelt.
Nur gegen Runner, aber glaube das war für die meisten eh das Hauptproblem 😂
Kombi Messer und Assassin⚰️
Ja, hat man sich richtig schlecht gefühlt 🙂
Jau, die Kombi aus geilen Loot zu haben und dann mit Rauch und dem Messer vom schimmernden Assassin gedownt zu werden ist 🫠😡
Wurde ich bisher von verschont, habe ich aber bei anderen gebracht und es fühlt sich wirklich nicht gut an. Das meinte ich eigentlich mit „schlecht fühlen“.
Ahsooo, nee nee, wenn ich könnte, würde ich, ausser er schließt mit mir einen Friedensvertrag😂
Es geht weiter Bergab …
Steam: Marathon (Spielerzahlen)
Aktuelle Spieler: 12.770
24-Stunden-Peak (Tageshöchstwert): 27.559
Und das konstant seit dem Launch …
Konstant abwärts
Das aktuelle Cheater Problem könnte den Verfall noch beschleunigen …
Na da wünsche ich Bungie viel Spaß XD
Da werden sie noch bis zum abschalten zu kämpfen haben , was wohl nicht mehr lange dauern dürfte .
Hahaha 😂
Scheint ja ne News über die Steam Spielerzahlen zu sein 😅
Oh whait…doch nicht.
Aber spannend wie so viele immer dahin rennen bei einem Spiel das sie so gar nicht interessiert.
Haben wohl nix zu zocken 😉 Sagt man hier doch so wenn man sich über Dinge äußert die komplett außerhalb der eigenen Bubble sind und einen nicht zu interessieren haben oder? 😊
Naja, hab es auch schon ne Weile nicht gespielt aber der Nerf vom Messer war wirklich überfällig….total Banane war das.
Gewagte These. Woher nimmst du die Annahme?
Ist hier weitestgehend Konsens…musst du nur paar mehr Kommentare lesen, wirst bestimmt fündig.
Ok, also es gibt keine Erklärung. Verallgemeinern und alle über ein Kamm scheren, weil man die Wahrheit nicht sehen möchte. Stempeln wir dein Kommentar also auch als Belanglos ab.
Du haust ja echt mega coole Kommentare raus 😅
Und das mit 4800 XP … lieber „Neu-Account“. Ach das ist übrigens hier auch Konsens…das viele Usern mit so wenig XP keine Beachtung schenken (ich natürlich nicht 😉)
Wenn du lange genug hier bleibst liest du das bestimmt auch raus.
Du schaffst das bestimmt 😙
Nicht nur hier. Abseits der kleinen blauen Bubble ist den informierten Gamern bewusst das Marathon ein Flop ist … da hilft auch keine biased “Fachpresse” die Sony hörig war.
Kann sehr gut sein…
Aber darum geht es weder in der News noch in meinem Kommentar. Darauf wollte ich nur hinaus.
Dasxwar sowieso ein großer Fehler seitens Bungie.
Die Fachpresse zu bitten Reviews zu verschieben trotz Release ist nie ein gutes Zeichen für ein Spiel .
Aber es ist eben Sony , da ist sowas natürlich ganz inordnung 🙄