Marathon: Millionen Spieler zum Start – PC lässt PS5 deutlich hinter sich

Der Multiplayer-Shooter Marathon von Bungie hat laut einer Analyse von Ampere Analysis im ersten Verkaufsmonat rund 2,2 Millionen einzigartige Spieler über alle Plattformen hinweg erreicht.

Die Verteilung fällt dabei deutlich zugunsten des PCs aus: Rund 1,1 Millionen Spieler entfallen auf den PC, während die PlayStation 5 auf etwa 660.000 Spieler kommt. Die Xbox-Version erreicht laut den Daten rund 525.000 Spieler.

Damit stellt der PC rund die Hälfte der gesamten Spielerschaft und liegt deutlich vor der PlayStation 5, obwohl Marathon als Titel eines Sony-nahen Studios mit starker Konsolenvermarktung gestartet ist.

Auf Steam erreichte das Spiel zudem einen Spitzenwert von rund 88.000 gleichzeitigen Spielern, was den stärksten Moment der aktiven Nutzerzahlen im Launch-Zeitraum markiert. Aktuell ist der Wert auf 16.500 eingebrochen.

Die Daten zeigen eine klare Verschiebung der Spielerbasis hin zum PC, trotz der ursprünglich stark konsolenorientierten Erwartungshaltung rund um den Titel.