Marathon: Millionen Spieler zum Start – PC lässt PS5 deutlich hinter sich

Der Multiplayer-Shooter Marathon von Bungie hat laut einer Analyse von Ampere Analysis im ersten Verkaufsmonat rund 2,2 Millionen einzigartige Spieler über alle Plattformen hinweg erreicht.
Die Verteilung fällt dabei deutlich zugunsten des PCs aus: Rund 1,1 Millionen Spieler entfallen auf den PC, während die PlayStation 5 auf etwa 660.000 Spieler kommt. Die Xbox-Version erreicht laut den Daten rund 525.000 Spieler.
Damit stellt der PC rund die Hälfte der gesamten Spielerschaft und liegt deutlich vor der PlayStation 5, obwohl Marathon als Titel eines Sony-nahen Studios mit starker Konsolenvermarktung gestartet ist.
Auf Steam erreichte das Spiel zudem einen Spitzenwert von rund 88.000 gleichzeitigen Spielern, was den stärksten Moment der aktiven Nutzerzahlen im Launch-Zeitraum markiert. Aktuell ist der Wert auf 16.500 eingebrochen.
Die Daten zeigen eine klare Verschiebung der Spielerbasis hin zum PC, trotz der ursprünglich stark konsolenorientierten Erwartungshaltung rund um den Titel.
34 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich glaube die User aus dem kostenlosen Server Slam sind da irgendwie in die Berechnung mit eingeflossen….war ja ebenfalls im Launch-Monat und hatte allein auf Steam rund 144k erreicht.
Sind zwar nur zwei Tage, aber denke ich auch.
Solch ein Genre läuft in der Regel auch besser auf dem PC wäre also nicht verwunderlich.
„erreicht“
Das sagt alles aus….
Verkäufe ist das was zählt….
hier wird höchstwahrscheinlich der Server Slam inkludiert sein.
Das wars auch schon mit dem Spiel. Alle haben es mal probiert, war nix.
Diese Extraction Shooter sind auf auf Konsole schwieriger zu bedienen. Sehe ich auch bei Arc Raiders. Mal eben kurz Inventar aufrufen und auf die Schnelle paar Sachen hin und her schieben geht einfach nicht mit Controller. Fällt besonders auf, wenn man gerade in Action ist.