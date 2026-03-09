Marathon: Monetarisierung: Bungie rudert nach Fan‑Aufschrei zurück

Nach Kritik an „Abzock‑Währungspaketen“ und einem enttäuschenden Battle Pass kündigt Bungie nur Tage nach Release erste Änderungen für Marathon an.

Bungie plant nur wenige Tage nach dem Launch von Marathon erste Anpassungen an der In‑Game‑Währung und reagiert damit auf deutliche Kritik aus der Community.

Konkret wird das 10‑Dollar‑Lux‑Bundle künftig 1.120 statt 1.100 Lux enthalten. Damit lässt sich ein Runner‑Skin, der genau 1.120 Lux kostet, ohne zusätzliche Käufe erwerben.

Bislang mussten Spieler erst 10 Dollar für 1.100 Lux und anschließend weitere 5 Dollar für ein 500‑Lux‑Paket ausgeben, was für erheblichen Unmut sorgte.

Bungie will allen, die das 10‑Dollar‑Bundle vor der Änderung gekauft haben, rückwirkend 20 Lux gutschreiben.

Neben der Währungsstruktur steht auch der Battle Pass in der Kritik. Viele Spieler bemängeln, dass der 10‑Dollar‑Pass zu wenig Gegenwert bietet, da die Items als wenig attraktiv gelten und keine Premiumwährung zurückgegeben wird.

Auch die limitierten Sticker sorgen für Frust, weil sie nicht auf allen Waffen genutzt werden können. Bungie erklärte, man nehme das Feedback zu kosmetischen Inhalten ernst und arbeite daran, dass Ausgaben im Spiel künftig „nach großem Wert“ wirken.

Die schnelle Reaktion zeigt, wie sensibel Bungie auf die Stimmung rund um den neuen Extraction‑Shooter reagiert. Monetarisierung ist ein zentrales Thema für Live‑Service‑Titel, und ein früher Vertrauensverlust könnte langfristig schaden.