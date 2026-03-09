Marathon: Monetarisierung: Bungie rudert nach Fan‑Aufschrei zurück

Bungie plant nur wenige Tage nach dem Launch von Marathon erste Anpassungen an der In‑Game‑Währung und reagiert damit auf deutliche Kritik aus der Community.
Konkret wird das 10‑Dollar‑Lux‑Bundle künftig 1.120 statt 1.100 Lux enthalten. Damit lässt sich ein Runner‑Skin, der genau 1.120 Lux kostet, ohne zusätzliche Käufe erwerben.
Bislang mussten Spieler erst 10 Dollar für 1.100 Lux und anschließend weitere 5 Dollar für ein 500‑Lux‑Paket ausgeben, was für erheblichen Unmut sorgte.
Bungie will allen, die das 10‑Dollar‑Bundle vor der Änderung gekauft haben, rückwirkend 20 Lux gutschreiben.
Neben der Währungsstruktur steht auch der Battle Pass in der Kritik. Viele Spieler bemängeln, dass der 10‑Dollar‑Pass zu wenig Gegenwert bietet, da die Items als wenig attraktiv gelten und keine Premiumwährung zurückgegeben wird.
Auch die limitierten Sticker sorgen für Frust, weil sie nicht auf allen Waffen genutzt werden können. Bungie erklärte, man nehme das Feedback zu kosmetischen Inhalten ernst und arbeite daran, dass Ausgaben im Spiel künftig „nach großem Wert“ wirken.
Die schnelle Reaktion zeigt, wie sensibel Bungie auf die Stimmung rund um den neuen Extraction‑Shooter reagiert. Monetarisierung ist ein zentrales Thema für Live‑Service‑Titel, und ein früher Vertrauensverlust könnte langfristig schaden.
27 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann man ja mal machen 😅
Es hat mich noch kein Battle Pass so enttäuscht wie der von Overwatch 2. Da war wirklich überhaupt kein Item drinne was mir gefallen hat
👏👏👏👍
This is for the payers!
Ganz toll, Bungie.
Und? Wie sehen die Tests aus?
Oh, es gibt sie noch nicht. 🙊
Aber, es ist alles in bester Ordnung. 🤗
hat wirklich jemand was anderes erwartet? Das haben die schon bei Destiny 2 abgezogen und das ziehen die auch da ab, war doch klar.
Gaaanz gefährliches Terain Bungie .
Aber ihre Reaktion zeigt , das für sie wirklich alles auf dem Spiel steht , der schnellen Reaktion zu urteilen.
In den Premium Pässen sollten zumindest soviel ingame Währung freispielbar sein um im besten Falle die Spieler zu motivieren entweder den nächsten pass dann damit freischalten zu können oder sich was schönes an Skins oder so leisten zu können. So bleiben Spieler auch am Ende auch am pass dran.
Jaaa… Kann man mal versuchen. Hätte ja auch klappen können. 😎
Sie wurden übrigens wegen ihrer Ahnung von der Monetarisierung von Sony gekauft… 😅
Da die Blauen eh an geistiger Umnachtung leiden, helfen auch keine 20 Lux mehr.. 😉
Mein einziger Wunsch wäre momentan, dass sie die Ladezeiten noch straffen. Die sind eindeutig zu lang und stören meinen Spielfluss.
OK brauche ich zum Glück nicht 😅