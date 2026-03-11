Marathon: Nach Kritik: Season Pass erhält im April deutlichen Mehrwert

Warum Bungie nachbessert und welche Inhalte Spieler jetzt zusätzlich im ersten Season Pass von Marathon erhalten.

Bungie hat nach deutlicher Kritik aus der Community konkrete Änderungen am Season Pass von Marathon angekündigt. Ziel ist es, den Wert des Passes spürbar zu erhöhen – sowohl im kostenlosen als auch im Premium‑Track. Die Anpassungen sollen bereits zur Saisonmitte im April live gehen.

Welche Verbesserungen Season 1 erhält

Bungie betont, dass Ausgaben im Spiel „großen Wert“ bieten sollen – egal ob Spiel, Deluxe‑Edition, Rewards Pass oder Store‑Items. Für Season 1 bedeutet das:

Neue Runner‑Shell‑Styles : Drei zusätzliche Styles (Thief, Assassin, Destroyer) landen im Premium‑Track, ein weiterer (Recon) im Free‑Track.

: Drei zusätzliche Styles (Thief, Assassin, Destroyer) landen im Premium‑Track, ein weiterer (Recon) im Free‑Track. Mehr kostenlose Items : Ein WSTR‑Shotgun‑Style und ein Profil‑Emblem werden dem Free‑Track hinzugefügt.

: Ein und ein werden dem Free‑Track hinzugefügt. Arachne‑Shell‑Styles erspielbar : Mitglieder der Disciples of Arachne können bald Arachne‑Styles über den Codex freischalten – ebenfalls ab Mitte April.

: Mitglieder der Disciples of Arachne können bald Arachne‑Styles über den freischalten – ebenfalls ab Mitte April. LUX‑Bundle‑Upgrade: Das 9,99‑Dollar‑Bundle enthält nun 1120 LUX statt 1100. Spieler, die es vorher gekauft haben, wurden rückwirkend mit 20 LUX pro Bundle entschädigt.

Diese Änderungen gelten ausschließlich für Season 1. Bungie kündigt an, den Pass und zukünftige Earned‑Rewards in Season 2 und darüber hinaus weiterzuentwickeln.

Warum Bungie jetzt reagiert

Der Season Pass wurde zum Launch vielfach als zu dünn, zu kosmetikarm und nicht wertig genug kritisiert. Bungie nimmt dieses Feedback ernst und will zeigen, dass man bereit ist, kurzfristig nachzubessern. Die zusätzlichen Runner‑Skins sollen den Pass attraktiver machen, ohne das Balancing zu beeinflussen.

Was Spieler jetzt erwarten können

Sowohl Free‑ als auch Premium‑Spieler erhalten mehr Skins und kosmetische Belohnungen, die das Fortschrittssystem abwechslungsreicher machen. Der erste Preview‑Drop zeigt bereits, dass Bungie stärker auf visuelle Vielfalt setzt – ein Bereich, den viele Fans als essenziell für die Identität von Marathon sehen.