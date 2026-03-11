Marathon: Nach Kritik: Season Pass erhält im April deutlichen Mehrwert

Bungie hat nach deutlicher Kritik aus der Community konkrete Änderungen am Season Pass von Marathon angekündigt. Ziel ist es, den Wert des Passes spürbar zu erhöhen – sowohl im kostenlosen als auch im Premium‑Track. Die Anpassungen sollen bereits zur Saisonmitte im April live gehen.
Welche Verbesserungen Season 1 erhält
Bungie betont, dass Ausgaben im Spiel „großen Wert“ bieten sollen – egal ob Spiel, Deluxe‑Edition, Rewards Pass oder Store‑Items. Für Season 1 bedeutet das:
- Neue Runner‑Shell‑Styles: Drei zusätzliche Styles (Thief, Assassin, Destroyer) landen im Premium‑Track, ein weiterer (Recon) im Free‑Track.
- Mehr kostenlose Items: Ein WSTR‑Shotgun‑Style und ein Profil‑Emblem werden dem Free‑Track hinzugefügt.
- Arachne‑Shell‑Styles erspielbar: Mitglieder der Disciples of Arachne können bald Arachne‑Styles über den Codex freischalten – ebenfalls ab Mitte April.
- LUX‑Bundle‑Upgrade: Das 9,99‑Dollar‑Bundle enthält nun 1120 LUX statt 1100. Spieler, die es vorher gekauft haben, wurden rückwirkend mit 20 LUX pro Bundle entschädigt.
Diese Änderungen gelten ausschließlich für Season 1. Bungie kündigt an, den Pass und zukünftige Earned‑Rewards in Season 2 und darüber hinaus weiterzuentwickeln.
Warum Bungie jetzt reagiert
Der Season Pass wurde zum Launch vielfach als zu dünn, zu kosmetikarm und nicht wertig genug kritisiert. Bungie nimmt dieses Feedback ernst und will zeigen, dass man bereit ist, kurzfristig nachzubessern. Die zusätzlichen Runner‑Skins sollen den Pass attraktiver machen, ohne das Balancing zu beeinflussen.
Was Spieler jetzt erwarten können
Sowohl Free‑ als auch Premium‑Spieler erhalten mehr Skins und kosmetische Belohnungen, die das Fortschrittssystem abwechslungsreicher machen. Der erste Preview‑Drop zeigt bereits, dass Bungie stärker auf visuelle Vielfalt setzt – ein Bereich, den viele Fans als essenziell für die Identität von Marathon sehen.
21 Kommentare
Yeeeaaah 😅
Spieler, ihr müsst eure Stimme erheben, um der Ungerechtigkeit Einhalt zu gebieten 🙏🏼
Manchmal lohnt sich auch ein „Aufschrei“
🤔 die sollten sich beeilen, nur noch 34.500 Spieler aktuell auf Steam
Warzone/bo7/bo6/bo4 ….26k🤔 ich glaube die brauchen Lichtgeschwindigkeit.
„ Feel free to dislike and pass up any game you want, more power to you, but this is big unemployed, maidenless behavior…“
Ich persönlich bin zufrieden aber mehr ist immer gut. Hauptsache es gibt einen Grund weniger für die Rummaulerei.
Ohne Rummaulerei hätte es den Bonus nicht gegeben 😅
Man muss nicht alles durchgehen lassen sonst ziehen sie ihre Abzocke immer weiter durch.
Mit Rummaulerei meine ich auch keine berechtigte Kritik an einzelnen Punkten, sondern vielmehr die komplette Flamerei, was das Game angeht.
Hätten sie von Anfang an anders machen müssen, unnötig, hat bestimmt schon genug Leute verärgert.
Ob das im April überhaupt noch viele spielen …
Die Spielerzahl wird langsam aber stetig abnehmen. Wenn dann ein Update kommt, wird es wieder einen kleinen Peak geben. Das liegt in der Natur der Sache
Könnte bis dahin echt zu spät sein.
Wie sieht’s eigentlich bei Halo aus? Knapp unter 1000 auf Steam. Na sehen wann das abgeschaltet wird 😉
Halo hat seinen Soll erfüllt, wurde als profitabel eingestuft, während Marathon als reines Live Service Spiel sich bereits jetzt schon auf dem absteigenden Ast befindet, kein guter Vergleich 😉.
Ja. Das kann echt zu spät sein.
Mal sehen wie lange Sony sich das anschaut … Gesicht verlieren und so. Nach Concord sollten Sie ja sensibilisiert sein.
Dieser Tassi schrieb zudem das Marathon hauptsächlich auf dem PC gespielt wird. D.h. auf Konsolen ist die Lage desaströser.
Sie könnten es ja auch künstlich am Leben erhalten, nur damit man nicht sagen kann, dass wieder ein Flop produziert wurde 🤔.
Am Leben erhalten eventuell wenn Sie die Entwickler davon abziehen und F2P gehen könnte man ein paar Gamer halten. So gerade im 5stelligen Bereich. Vielleicht kostendeckend was Server angeht.
Ob dies Sinn macht glaube ich nicht. Eine Lachnummer ist man doch eh schon. #liveservicegescheitert
Auf Opencritic hat Marathon einen Durchschnittswert von 73 Punkten. Kein Top-Hit, aber auch kein Totalausfall.
Für mich nicht wirklich interessant werde es nicht spielen.
Man muss nur genug schreien dann wird auch was gemacht. 😂