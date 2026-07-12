Marathon: Nach Millionen-Klage gegen Bungie und Sony – Direktor Christopher Barrett erzielt Einigung

Der Rechtsstreit zwischen Christopher Barrett, ehemaligem Game Director von Marathon und Destiny 2, sowie Bungie und Sony ist beendet. Barrett hat bestätigt, dass eine Einigung mit beiden Unternehmen erzielt wurde.
Barrett war über zwei Jahrzehnte bei Bungie tätig und begann seine Karriere dort 1999 als Art Director. Später übernahm er leitende Rollen bei verschiedenen Projekten und war unter anderem als Game Director für Marathon sowie Destiny 2 verantwortlich.
Sein überraschender Abschied von Bungie im Frühjahr 2024 führte anschließend zu einem öffentlichen Konflikt. Nach seiner Trennung vom Studio hatte Barrett eine Klage gegen Bungie und Sony eingereicht und dabei eine Schadensersatzforderung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar geltend gemacht.
Barrett erklärte damals, dass er entlassen worden sei, um eine vertraglich zugesicherte Zahlung von rund 45 Millionen US-Dollar zu vermeiden. Bungie und Sony wiesen diese Darstellung zurück und verwiesen auf eigene Vorwürfe im Zusammenhang mit seinem Verhalten gegenüber Mitarbeiterinnen.
Nun teilte Barrett über LinkedIn mit, dass eine Vereinbarung mit beiden Unternehmen getroffen wurde. Details zu den Bedingungen der Einigung wurden nicht veröffentlicht.
„Ich freue mich, das Ergebnis mitteilen zu können. Es ist eines, mit dem ich sehr zufrieden bin.“
Damit endet ein Rechtsstreit, der nach Barretts Ausscheiden bei Bungie für erhebliche Aufmerksamkeit in der Gaming-Branche gesorgt hatte.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist bestimmt sein Geld Wert gewesen.
War seine Arbeit wirklich so gut das er dafür 45 Millionen bekommen soll.
Bei solchen summen wird einem ja schwindelig.
Eine Klatsche nach der anderen für Bungie und Sony.
Schon krass was manche Menschen verdienen und womit.. 45 Millionen und das klang ja wie Bonuszahlung..
Ein Durchschnittsdeutscher verdient in seinem ganzen Arbeitsleben gerade mal 1-2+ Millionen.
Die Einigung lag sicherlich zwischen 45 und 200 Millionen..
Marathon ist am Ende ein ganz schön teures Unterfangen für Sony und Bungie geworden. Das sie noch daran festhalten ist faszinierend.
Faszinierend dumm würde ich eher sagen.
👍🏼
That’s America. Geht um 45 Mio und geklagt wird auf 200 Mio. Nun sieht Sony keine Aussucht zu gewinnen und muss vergleichen heißt er bekommt mindestens 45 Mio von potentiellen 200. Sony zählt munter weiter für das Marathon Desaster nochmal 45+ Mio zu den Kosten dazu. Einfach unglaublich wie Sony weiterhin Millionen verplempert aber Gebühren und Hardwarepreise erhöht um den Mist aufzufangen.