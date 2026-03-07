Marathon: Nach nur einer Stunde: Ninja gibt direkt wieder auf

Streamer Ninja bricht Marathon-Session früh ab und kritisiert vor allem die KI-Gegner.

Der bekannte Streaming-Star Tyler ‚Ninja‚ Blevins hat dem neuen Shooter Marathon von Bungie zum Release noch einmal eine Chance gegeben – allerdings nur kurz.

Während eines Livestreams spielte Ninja den Titel rund eine Stunde, bevor er die Session abbrach. Besonders kritisch äußerte er sich über die KI-Gegner im Spiel. Laut seiner Aussage seien diese teilweise schwieriger als echte Spieler.

„Die KI ist härter als echte Spieler. Ich kann dieses Spiel nicht ausstehen.“

Nach dieser Aussage beendete der Streamer seine Marathon-Runde frühzeitig und wechselte zu anderen Inhalten. Ein klassischer Rage-Quit!

Die Reaktion sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit rund um den Shooter. Marathon steht aktuell ohnehin im Fokus der Community, unter anderem wegen gemischter Spielerzahlen auf Steam und Diskussionen rund um den Launch.

Gerade Stimmen großer Streamer können die öffentliche Wahrnehmung eines Spiels stark beeinflussen – besonders in den ersten Tagen nach Veröffentlichung. Ob sich Marathon langfristig noch stabilisieren kann, bleibt daher abzuwarten. Bisher sieht es aber gut aus.

„AI is harder than real players. I can’t stand this game“ Ninja gave Marathon one more chance on release day. He quit after an hour. It’s over💔pic.twitter.com/f4uOxzMxDB — ARC Raiders PVP (@ArcRaidersPVP) March 6, 2026