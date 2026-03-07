Marathon: Nach nur einer Stunde: Ninja gibt direkt wieder auf

Der bekannte Streaming-Star Tyler ‚Ninja‚ Blevins hat dem neuen Shooter Marathon von Bungie zum Release noch einmal eine Chance gegeben – allerdings nur kurz.
Während eines Livestreams spielte Ninja den Titel rund eine Stunde, bevor er die Session abbrach. Besonders kritisch äußerte er sich über die KI-Gegner im Spiel. Laut seiner Aussage seien diese teilweise schwieriger als echte Spieler.
„Die KI ist härter als echte Spieler. Ich kann dieses Spiel nicht ausstehen.“
Nach dieser Aussage beendete der Streamer seine Marathon-Runde frühzeitig und wechselte zu anderen Inhalten. Ein klassischer Rage-Quit!
Die Reaktion sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit rund um den Shooter. Marathon steht aktuell ohnehin im Fokus der Community, unter anderem wegen gemischter Spielerzahlen auf Steam und Diskussionen rund um den Launch.
Gerade Stimmen großer Streamer können die öffentliche Wahrnehmung eines Spiels stark beeinflussen – besonders in den ersten Tagen nach Veröffentlichung. Ob sich Marathon langfristig noch stabilisieren kann, bleibt daher abzuwarten. Bisher sieht es aber gut aus.
„AI is harder than real players. I can’t stand this game“
Ninja gave Marathon one more chance on release day. He quit after an hour. It’s over💔pic.twitter.com/f4uOxzMxDB
— ARC Raiders PVP (@ArcRaidersPVP) March 6, 2026
Wow , da wundert es gar nicht , das es bereits Berichte gibt in der Bungie Reviews und Tests untersagt haben soll .
Aber was will man auch erwarten wenn die erste und einzige Beta nur eine Woche vor Release abgehalten wird.
Man hätte wirklich soviel Weitsicht beweisen können und die Beta mindestens 4 Wochen vor Release zu starten um bis zum Release noch Anpassungen vornehmen zu können.
Klingt für mich aufjedenfall nicht gut wenn sogar einer der großen Streamer nach nur einer Stunde bereits das Spiel beendet
Gut dass ich meine Zeit dafür nicht verschwende, sie hätten echt einen Monat vorher eine Beta Phase durchführen sollen, während dieser man die Probleme noch hätte beheben könnte.
Es sollte eigentlich ein No Brainer sein , eine Beta weit vor dem Release anzusetzen.
Und Marathon ist nicht Bungies erstes Spiel , dafür gibt es also keine Ausreden
Eine Beta so kurzfristig anzusetzen ist einfach nur dumm gewesen und Bungie zahlt jetzt den Preis dafür .
„Eine Beta so kurzfristig anzusetzen ist einfach nur dumm gewesen und Bungie zahlt jetzt den Preis dafür .“
Welcher Preis soll das sein?
89% positive Stimmen bei Steam.
Nein, die 39k Spieler. 🙁
Das hat sich Bungie und Sony defintiv anders vorgestellt.
Keine Ahnung was sich Sony und Bungie vorgestellt haben. Außerdem sind Spielerzahlen auf den Konsolen nicht bekannt
Hatten sie doch letztes Jahr. Bis sie dann mit eingekniffenem Schwanz zurück ans Coden und Designen (Der Kopierskandal) sind.
Mit 34 ist er halt auch nicht mehr der Jüngste.
Vielleicht wird er langsam einfach schlechter in solchen Games
Oder viele Games werden schlechter 🤔.
Oder beides
Aber clevere NPC KI klingt doch erstmal gut. 😀
Versteh mal einer die Gamer. 🤯