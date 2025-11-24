Marathon: Nächster Playtest im Dezember

Bungie kündigt einen weiteren Community-Playtest für sein kommendes Spiel Marathon an. Spieler haben im Dezember die Gelegenheit, die neuesten Änderungen selbst auszuprobieren.
Wer teilnehmen möchte, kann sich über die offizielle Bungie-Seite mit seinem Plattform-Account anmelden. Der Playtest wird auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC stattfinden.
Wichtig: Die Teilnahme unterliegt einer Geheimhaltungsvereinbarung (NDA). Bungie gibt zudem die Region Nordamerika als Testgebiet an. Neugierige Fans in anderen Regionen müssen also weiterhin warten, um einen Blick ins Spiel werfen zu können.
Alle ausgewählten Spieler werden rechtzeitig per E-Mail informiert.
Sollen sie mal machen, das wird ein absoluter Flop.
Hoffe sie konnten was verbessern
Ein Concord 2…..
Vielleicht bekommt Bungie mit dem Spiel doch noch die Kurve.
Kein Megaseller, aber ein solider Shooter, der spielerisch richtig bockt. Das können die.
Dem Halo Erfinder alles Gute, auch wenn Marathon eher nichts für mich ist.
Das wird floppen wie Concord. Schade um bungie.
Next big playstation fail.
Macht es dich an, wenn Menschen ihren Job verlieren?
Weit hergeholt, das mich das anmachen soll… 🙄
Wenn sie gut sind finden sie bestimmt was neues.
Only US and Canada😤maaan!! Wollte mich gerade signen.
Hab nach wie vor bock.
Ist den schon Fasnacht ?
Extraktion soll ja mittlerweile ganz gut gehen