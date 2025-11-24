Marathon: Nächster Playtest im Dezember

Marathon
Image: Bungie

Ein weitere Playtest für Marathon findet im Dezember auf Konsolen und PC statt.

Bungie kündigt einen weiteren Community-Playtest für sein kommendes Spiel Marathon an. Spieler haben im Dezember die Gelegenheit, die neuesten Änderungen selbst auszuprobieren.

Wer teilnehmen möchte, kann sich über die offizielle Bungie-Seite mit seinem Plattform-Account anmelden. Der Playtest wird auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC stattfinden.

Wichtig: Die Teilnahme unterliegt einer Geheimhaltungsvereinbarung (NDA). Bungie gibt zudem die Region Nordamerika als Testgebiet an. Neugierige Fans in anderen Regionen müssen also weiterhin warten, um einen Blick ins Spiel werfen zu können.

Alle ausgewählten Spieler werden rechtzeitig per E-Mail informiert.

  4. Senseo Mike 89675 XP Untouchable Star 4 | 24.11.2025 - 19:25 Uhr

    Vielleicht bekommt Bungie mit dem Spiel doch noch die Kurve.
    Kein Megaseller, aber ein solider Shooter, der spielerisch richtig bockt. Das können die.
    Dem Halo Erfinder alles Gute, auch wenn Marathon eher nichts für mich ist.

