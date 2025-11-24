Marathon: Nächster Playtest im Dezember

Ein weitere Playtest für Marathon findet im Dezember auf Konsolen und PC statt.

Bungie kündigt einen weiteren Community-Playtest für sein kommendes Spiel Marathon an. Spieler haben im Dezember die Gelegenheit, die neuesten Änderungen selbst auszuprobieren.

Wer teilnehmen möchte, kann sich über die offizielle Bungie-Seite mit seinem Plattform-Account anmelden. Der Playtest wird auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC stattfinden.

Wichtig: Die Teilnahme unterliegt einer Geheimhaltungsvereinbarung (NDA). Bungie gibt zudem die Region Nordamerika als Testgebiet an. Neugierige Fans in anderen Regionen müssen also weiterhin warten, um einen Blick ins Spiel werfen zu können.

Alle ausgewählten Spieler werden rechtzeitig per E-Mail informiert.