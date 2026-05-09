Marathon: Neue Inhalte und Spielerbasis im Fokus

Die Übernahme des ehemaligen Halo-Entwicklers Bungie durch SONY ist bisher nicht von Erfolg gekrönt und bescherte dem japanischen Unternehmen ein Minus im hohen dreistelligen Millionenbereich.
Auch der im März dieses Jahres veröffentlichte Extraction-Shooter Marathon konnte noch nicht die Wende bringen. Trotzdem ist eine mehrere Jahre anhaltende Unterstützung geplant.
In einem Q&A anlässlich der jüngst stattgefundenen Bekanntgabe der Geschäftszahlen hebt Sonys Finanzvorstand und Corporate Executive Officer Lin Tao die positiven Resonanzen zu Marathon hervor.
Für die Zukunft liege der Schwerpunkt auf neuen Inhalten, Verbesserungen der Spielmechaniken, dem Aufbau sowie der Etablierung einer größeren Spielerbasis:
„Die Resonanz der Spieler auf Marathon ist stark: Das Spiel erhielt eine Metacritic-Bewertung von 82 und mehr als 90 % der Spielerbewertungen auf Steam sind positiv. Auch die Engagement-Kennzahlen wie die Spielerbindung bleiben auf einem hohen Niveau.“
„Für die Zukunft wollen wir die Leistung des Spiels verbessern, indem wir durch die Einführung zusätzlicher Inhalte, weitere Verbesserungen des Spielerlebnisses und den Ausbau der Nutzerbasis daran arbeiten, unsere besonders engagierten Stammnutzer zu binden.“
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Auch hier wieder nur beschwichtigendes Gelaber, damit man keine Rückerstattungen durchführen muss, sobald man ein gewisses Zeitfenster überschritten hat, wird das Spiel fallen gelassen.
Ab wann sollten keine Rückerstattung mehr statt finden, halbes Jahr, ein Jahr? Wird noch ne lange Zeit für Bungie und Sony und jeder Tag kostet und kostet und kostet 😅
Dafür gibt es dann noch länger Marathon Artikel hier auf der Seite, win-win Situation würde ich sagen 🤪👍.
Ich gehe schon davon aus das man da erstmal eine Zeit braucht, ohne Angst zu haben das es eine dicke Klage aus den USA gibt.
Aufbau der Spielerbasis fängt leider mit dem Release an und da haben sie schon relativ durchwachsen gestartet, fällt ihnen wie immer früh ein sich vernünftig um die Spielerbasis zu kümmern.
Wenn ich mal überlege welche Spiele es aus einem schlechten Start geschafft haben, da fällt mir nur No man’s Skies ein aber das war auch nicht das erwartete Spiel und sie haben alles dafür getan dass das Spiel so wird wie versprochen, das haben die Gamer dann auch positiv angenommen aber bei Marathon, das ist ja einfach schon das Spiel das man erwartet hat, was soll sich da noch positiv ändern…
Seit Release läuft doch der Abbau der Spielerbasis…😄
Es steht alles Kopf bei Sony und auch Bungie 🤡.
Ich vermute das selbst nach diesem Fiasko diese Vollidioten nichts daraus lernen
Das hat man doch schon bei D2 gesehen.
Dort hat man ja auch schon gegen die Spielerschaft gehandelt.
Naja was bringen die ach so tollen Bewertungen wenn das Spiel so wenig Spieler hat und gar nicht rentabel ist? Das Spiel scheint ja die Spieler nicht gerade an der Stange zu halten. Ich bezweifle das man jetzt noch eine größere Spielerbasis abholen kann.
Von den Spieletestern die Sonys “Bitte” gefolgt sind und nen Monat mit den Wertungen gewartet haben … so Vertrauenswürdig wie der Orange Diktator.
Ja das war ja eine Aktion. Sagt schon alles über die Qualität des Spiels aus.
Ja das verstehe ich auch nicht und beweist eigentlich auch das diese sogenannten Fachpresse nicht neutral berichtet .
Denn ich sehe da kein Unterschied zwischen einem Embargo das erst mit Release fällt.
Da hebt die Spielepresse ja immer den Finger: schlechtes Zeichen…
Einfach nur Heuchelei
Die Spielerbasis scheint aber nicht sehr groß zu sein
Das geile ist ja auch das die jetzt auf Erfolg ihrer Singleplayer Games hoffen um den Bungie Mist gegen zu finanzieren und eigentlich sollte es doch so sein das diese GaaS die Singleplayer Games finanzieren, verkehrte Welt 😆
Ist echt witzig. Was aber auch nicht so funktioniert. Saros ist wohl nicht gerade der Überbringer für Sony geworden. Bleibt nur noch Wolverine. Das wird sich recht gut verkaufen denke ich. Am Ende enttäuscht Sony auf ganzer Linie.
Wolverine wird es auch sehr schwer haben.
Im release Fenster von EA-FC, CoD mit neuer Engine, Control und und und… Fable soll ja auch noch dieses Jahr kommen.
Und das Spiele Jahr endet ja im Oktober.
Ah danke dir für die Info. Ja, hast du schon recht. Ist von der Liste auch der uninteressanteste Titel. Fable und Control 2 Resonant sind da meine Highlights🙂
Da will sich wohl jemand einen Flop nicht eingestehen.😄
Siehst Du doch tagtäglich hier schon …
Das wird die 7 Spieler echt freuen …