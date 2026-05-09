Marathon: Neue Inhalte und Spielerbasis im Fokus

Der Fokus der Unterstützung von Marathon liegt auf der Veröffnetlichung neuer Inhalte sowie der Etablierung einer eingesessenen Spielerbasis.

Die Übernahme des ehemaligen Halo-Entwicklers Bungie durch SONY ist bisher nicht von Erfolg gekrönt und bescherte dem japanischen Unternehmen ein Minus im hohen dreistelligen Millionenbereich.

Auch der im März dieses Jahres veröffentlichte Extraction-Shooter Marathon konnte noch nicht die Wende bringen. Trotzdem ist eine mehrere Jahre anhaltende Unterstützung geplant.

In einem Q&A anlässlich der jüngst stattgefundenen Bekanntgabe der Geschäftszahlen hebt Sonys Finanzvorstand und Corporate Executive Officer Lin Tao die positiven Resonanzen zu Marathon hervor.

Für die Zukunft liege der Schwerpunkt auf neuen Inhalten, Verbesserungen der Spielmechaniken, dem Aufbau sowie der Etablierung einer größeren Spielerbasis:

„Die Resonanz der Spieler auf Marathon ist stark: Das Spiel erhielt eine Metacritic-Bewertung von 82 und mehr als 90 % der Spielerbewertungen auf Steam sind positiv. Auch die Engagement-Kennzahlen wie die Spielerbindung bleiben auf einem hohen Niveau.“ „Für die Zukunft wollen wir die Leistung des Spiels verbessern, indem wir durch die Einführung zusätzlicher Inhalte, weitere Verbesserungen des Spielerlebnisses und den Ausbau der Nutzerbasis daran arbeiten, unsere besonders engagierten Stammnutzer zu binden.“