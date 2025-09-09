Marathon: Neue Playtests zeigen frischen Charakter, überarbeitete Maps und mehr

Bungies Marathon erhält im Playtest neue Features, bessere Fraktionen-Präsentation und dynamischere Kämpfe – sagt zumindest die Gerüchteküche!

Bungie arbeitet intensiv daran, Marathon zu verbessern, nachdem frühere Playtests auf gemischte Reaktionen stießen und die geplante Veröffentlichung verschoben werden musste.

Laut aktuellen Berichten und Gerüchten zu den neuesten Playtests bringt der Shooter zahlreiche Änderungen mit sich, darunter die Einführung eines neuen Charakters namens Icon.

Dieser Charakter, zuvor unter dem Codenamen Thief bekannt, erweitert das Gameplay um neue Mechaniken wie den Einsatz eines Enterhakens und einer X-Ray-Sicht, mit der Gegner markiert und Loot-Container hervorgehoben werden können. Dadurch sollen die Gefechte in Marathon dynamischer und abwechslungsreicher wirken.

Neben den Gameplay-Verbesserungen wurde auch die Präsentation der Fraktionen überarbeitet. Spieler erhalten nun cineastische Intros, die mehr Atmosphäre und Tiefe vermitteln. Auch an den Maps wurde gearbeitet: Das Outpost-Gebiet erhielt neue Umweltgefahren, während eine zusätzliche Karte auf dem ikonischen Raumschiff UESC Marathon angesiedelt ist. Diese Map kombiniert klassische Shooter-Elemente mit Puzzle-Mechaniken und motiviert Spieler zur Erkundung, ist jedoch laut Berichten noch nicht vollständig fertiggestellt.

Weitere Anpassungen in den Playtests betreffen bessere Beleuchtung, eine höhere Dichte im Leveldesign sowie neue Symbole für das Black-Market-System. Zudem wurde eine neue Scharfschützenwaffe, das V99 Channel Rifle, vorgestellt, die spielerisch an die Sniper aus Team Fortress 2 erinnert.

Die Playtests wurden Ende August fortgesetzt, begleitet von einer 30-tägigen Nutzerstudie, die bis zum 7. Oktober läuft. Teilnehmer, die Marathon täglich mindestens eine Stunde spielen und Umfragen beantworten, erhalten am Ende eine Belohnung in Form einer 500-Dollar-Geschenkkarte, heißt es.

Marathon sollte ursprünglich am 23. September erscheinen, wurde aber aufgrund der negativen Resonanz verschoben. Bungie und Sony nutzen die zusätzliche Entwicklungszeit, um durch weitere Testphasen wertvolles Feedback zu sammeln und das Spiel umfassend zu optimieren.

Derzeit steht noch ein neuer Veröffentlichungstermin aus.