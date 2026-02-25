Marathon: Neuer Rook-Cinematic-Trailer stimmt auf den Release ein

Bald kostenlos ausprobieren! Marathon öffnet seine Tore für alle – Cross‑Play, Cross‑Save und ein brandneuer Cinematic vor dem Launch.

Bungie heizt die Vorfreude auf Marathon weiter an: Mit dem neuen „Rook“ Cinematic und einem offenen Server‑Slam‑Preview‑Wochenende können Spieler weltweit schon vor dem offiziellen Release in die Sci‑Fi‑Extraktionswelt eintauchen.

Der Testlauf findet vom 26. Februar 2026 bis 2. März 2026 statt.