Marathon: Neuer Run-Clip mit erweitertem Gameplay

Bungie hat einen neuen Run-Clip zu Marathon veröffentlicht, der den Fokus auf das Zusammenspiel zwischen einem Zweierteam und seinen Rook-Verbündeten legt.

Im Clip sieht man, wie die Gruppe sowohl gegen die UESC als auch gegen rivalisierende Runner antritt und dabei verschiedene taktische Optionen nutzt.

Der Clip dient als Vorbereitung auf den kommenden Server Slam, der vom 26. Februar bis 2. März stattfindet. Die eingeblendeten Tipps sollen Spielern helfen, sich auf die intensiven Gefechte und das dynamische Teamplay einzustellen.

Mit dem erweiterten Gameplay-Material zeigt Bungie erneut, wie stark Marathon auf kooperative Abläufe und schnelle Entscheidungen setzt.