Marathon: Neuer Run-Clip mit erweitertem Gameplay

Bungie hat einen neuen Run-Clip zu Marathon veröffentlicht, der den Fokus auf das Zusammenspiel zwischen einem Zweierteam und seinen Rook-Verbündeten legt.
Im Clip sieht man, wie die Gruppe sowohl gegen die UESC als auch gegen rivalisierende Runner antritt und dabei verschiedene taktische Optionen nutzt.
Der Clip dient als Vorbereitung auf den kommenden Server Slam, der vom 26. Februar bis 2. März stattfindet. Die eingeblendeten Tipps sollen Spielern helfen, sich auf die intensiven Gefechte und das dynamische Teamplay einzustellen.
Mit dem erweiterten Gameplay-Material zeigt Bungie erneut, wie stark Marathon auf kooperative Abläufe und schnelle Entscheidungen setzt.
Hab schon richtig Bock es nochmal auszuprobieren.
Die Änderungen und Features klingen wirklich gut.
Bin auch ziemlich angetan, kommt aber erst nach RE9 und Tokyo Xtreme Racer in die Konsole.
Hm gefällt mir immernoch nicht.😅 Aber es wir schon seine Fans finden.
Alllter das wird sooo ein Fest maaaan!!!! Ich freue mich so krass, das sieht so gut aus und nein, das ist mein vollkommener ernst und hat nix mit Bungie/Sony oder sonst was zutun.
Sieht schon verdammt geil aus.
Bungie ist immer noch King wenns um Shooter Gameplay geht.
Game of the Year eindeutig, mein Neid hat meine Wahrnehmung getrübt, sieht weltklasse aus, Bungie besser denn je.
Oh man das schaut schon fast wie ein generisches Handyspiel aus. Das wird nichts mehr.
Starkes Video. Leider liegt es noch nicht in 4k vor.
Ich bin gespannt wie Marathon auf der Pro in 5K>PSSR>4K aussieht.