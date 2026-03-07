Marathon: Neues Gameplay-Video zeigt einen Run im Extraction-Shooter

In Marathon schlüpft ihr in die Rolle sogenannter Runner, cybernetischer Söldner, die auf dem Planeten Tau Ceti IV nach wertvollen Ressourcen, Ausrüstung und Daten suchen.
Jede Mission folgt dabei dem typischen Extraction-Prinzip. Ihr landet auf der Karte, durchsucht verschiedene Bereiche nach Loot und versucht anschließend lebend zu einem Extraktionspunkt zu gelangen.
Während eurer Runs seid ihr jedoch nie allein unterwegs. Neben Gegnern aus der Spielwelt trefft ihr auch auf andere Spieler, die ebenfalls versuchen, wertvolle Ausrüstung zu sichern. Dadurch entstehen dynamische PvPvE-Gefechte, bei denen jederzeit ein Hinterhalt oder ein unerwarteter Kampf entstehen kann.
Ein wichtiger Bestandteil von Marathon ist außerdem die Anpassung eurer Runner. Ihr könnt eure Ausrüstung, Waffen und Fähigkeiten individuell zusammenstellen und euren Spielstil entsprechend anpassen.
Je nachdem, wie ihr euren Runner ausstattet, könnt ihr aggressiv in Kämpfe gehen, taktisch aus der Distanz agieren oder euch stärker auf Bewegung und Aufklärung konzentrieren.
7 Kommentare
Marathon hat mir viel Spaß gemacht beim Server Slam , vlt hol ich’s mal im Sale
Kann mir bitte einer erklären wie scheiße das Game ist? Ich glaub, ich hab das immer noch nicht richtig kapiert.
Selten so ein langweiliges Gameplay erlebt .
Ich hab mir die vollen 20 Minuten gegeben und mich gefragt was ich hier gerade schaue.
Also für mich sah das eher aus wie ein Ressourcen Manager / Walking Simulator .
Immer wenn die Stimme meint es Käme zu erhöhter Gegner Präsenz , geschah nichts .
Und wenn man mal Gegner sah wirkten sie eher wie Bots / KI statt andere Spieler .
Also für mich ist es definitiv nichts , da war ja in Destiny mehr los
Ich verstehe auch die Lore nicht bzw finde es ziemlich hanebüchen.
Wieso sollte man zu einer gescheiterten Kolonie in einem total lebensfeindlichen Planeten. Die verbrauchen dabei doch wesentlich mehr Energie als sie dort finden.
Die Lore hab ich auch nicht verstanden.
Keine Ahnung .
Top Game.
Hab schon 38h durchgeballert. 💪
Bin auch voll drin. Selten hat mich so ein Spiel gefesselt. Bisher haben das nur Hunt Showdown, Texas Chainsaw Massacre und Rainbow Six geschafft