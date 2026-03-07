Marathon: Neues Gameplay-Video zeigt einen Run im Extraction-Shooter

In einem neuen Video könnt ihr euch Spielszenen aus Marathon auf der Xbox Series X anschauen und euch einen ersten Eindruck vom Extraction-Shooter verschaffen.

In Marathon schlüpft ihr in die Rolle sogenannter Runner, cybernetischer Söldner, die auf dem Planeten Tau Ceti IV nach wertvollen Ressourcen, Ausrüstung und Daten suchen.

Jede Mission folgt dabei dem typischen Extraction-Prinzip. Ihr landet auf der Karte, durchsucht verschiedene Bereiche nach Loot und versucht anschließend lebend zu einem Extraktionspunkt zu gelangen.

Während eurer Runs seid ihr jedoch nie allein unterwegs. Neben Gegnern aus der Spielwelt trefft ihr auch auf andere Spieler, die ebenfalls versuchen, wertvolle Ausrüstung zu sichern. Dadurch entstehen dynamische PvPvE-Gefechte, bei denen jederzeit ein Hinterhalt oder ein unerwarteter Kampf entstehen kann.

Ein wichtiger Bestandteil von Marathon ist außerdem die Anpassung eurer Runner. Ihr könnt eure Ausrüstung, Waffen und Fähigkeiten individuell zusammenstellen und euren Spielstil entsprechend anpassen.

Je nachdem, wie ihr euren Runner ausstattet, könnt ihr aggressiv in Kämpfe gehen, taktisch aus der Distanz agieren oder euch stärker auf Bewegung und Aufklärung konzentrieren.

