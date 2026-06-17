Marathon: Neues Update erweitert Waffenkammer und führt exklusive Prämien ein

Bungie erweitert Marathon mit einer neuen Belohnungsinitiative, zusätzlichen Waffenkammer-Inhalten und Anpassungen an der Beuteverteilung.

Marathon hat mit Update 1.1.0.2 neue Inhalte und Gameplay-Anpassungen erhalten. Im Mittelpunkt steht die Rückkehr der CyberAcme-Runner-Rekrutierungs-Initiative, kurz C.A.R.R.I., die Spielern zusätzliche Belohnungsmöglichkeiten bietet.

Im Rahmen der Initiative wird die neue Ressource CyberAcme-Wertschätzungen eingeführt. Diese erhalten Runner für verschiedene Aktivitäten während ihrer Einsätze. Crews verdienen Wertschätzungen durch die Unterstützung von Teammitgliedern bei Auftragszielen, während Solo-Spieler und ROOKs eigene Belohnungswege erhalten. Zusätzliche Boni winken bei gemeinsamen Exfiltrationen mit anderen Spielern.

Die gesammelten Wertschätzungen werden automatisch im Tresor hinterlegt und können anschließend in der neuen C.A.R.R.I.-Waffenkammer gegen spezielle Angebote eingetauscht werden.

Teil der Initiative ist außerdem ein wöchentlich wechselndes Waffen-Showcase. Jede Woche rückt eine andere Waffe in den Mittelpunkt. Spieler erhalten eine optimierte Version kostenlos und können zusätzlich eine exklusive Luxus-Variante erwerben.

Neu sind auch sogenannte Rufpakete, die ausschließlich über die C.A.R.R.I.-Waffenkammer erhältlich sind. Diese gewähren beim Kauf automatisch Rufpunkte für die jeweilige Fraktion.

Darüber hinaus umfasst das Angebot verschiedene Ausrüstungsgegenstände und weitere nützliche Objekte, die während der Saison regelmäßig ausgetauscht werden.

Mit dem Update wurden außerdem wöchentliche Anmeldeprämien in der Waffenkammer ergänzt. Diese finden sich im Bereich „Heutige Sponsoren“ und bieten zusätzliche Belohnungen für regelmäßige Spieler.

Auch am Balancing wurde gearbeitet. Im Gebiet Nachtmoor hat Bungie die Qualität der Beute aus Zertifikat-Behältern leicht reduziert und gleichzeitig den möglichen Gegenstandspool erweitert.

Schaut euch die Patch Notes mit weiteren Änderungen an.

Update 1.1.0.2 – Patch Notes Allgemeines ONI verkündet jetzt die Rückkehr der CyberAcme-Runner-Rekrutierungs-Initiative, kurz C.A.R.R.I. Diese Initiative weist folgende Änderungen und Ergänzungen auf: CyberAcme-Wertschätzungen: Ein neues Material als Belohnung für Runner, die die Werte der C.A.R.R.I. verkörpern. Für Crews: Verdient Wertschätzungen (+4) für jedes Auftragsziel, bei dem ihr Crewmitglieder beim Abschließen unterstützt. Für Solo-Runner (nicht ROOKs): Verdient Wertschätzungen (+6) für jedes Auftragsziel, das ihr abschließt. Ihr verdient Bonus-Wertschätzungen (+5), wenn ihr mit anderen Spieler:innen exfiltriert. Für ROOKs: Verdient Wertschätzungen (+5) für erfolgreiche Exfils. Ihr verdient Bonus-Wertschätzungen (+5), wenn ihr mit anderen Spieler:innen exfiltriert. Alle Wertschätzungsprämien werden nach Abschluss der oben genannten Aktionen direkt in eurem Tresor abgelegt. C.A.R.R.I.-Waffenkammer: Tauscht in CyberAcmes Waffenkammer Wertschätzungen gegen Spezialangebote ein. Waffen-Showcase: Im Rahmen der C.A.R.R.I. steht jede Woche eine neue Waffe im Mittelpunkt. Eine optimiert Waffe wird gratis vergeben, aber Runner können auch ihre eigene verwenden und sogar eine einzigartige Luxus-Variante kaufen. Rufpakete: Können nur in der C.A.R.R.I.-Waffenkammer gekauft werden. Der Kauf eines dieser Pakete gewährt automatisch Ruf für die dazugehörige Fraktion. Spezialangebote: Zudem bietet die C.A.R.R.I. eine Auswahl an nützlichen Gegenständen und Equipment-Teilen. Behaltet die Angebote im Lauf der Saison immer im Blick. Ein Problem wurde behoben, durch das die zuvor ausgewählte Zone nach jedem Run zurückgesetzt wurde. Ein Problem wurde behoben, durch das die Einstellungen für die Crewvervollständigung zwischen Runs nicht beibehalten wurden. Ein Problem wurde behoben, durch das ROOKs als Duo am Spiel teilnehmen konnten. Ein Problem wurde behoben, durch das es Crewmitgliedern nicht möglich war, sich bereit zu machen, wenn sie von Trios zu Duos wechselten. Ein Problem wurde behoben, durch das ein Duo die Spielersuche nicht nutzen konnte, wenn der Leader die Aktivität zu einer Nicht-Duos-Zone änderte. Ein Problem wurde behoben, durch das ein Crewfehler angezeigt wurde, wenn die Crewvervollständigung im Duos-Modus aktiv war.

Gegenstandsökonomie In der Waffenkammer wurden wöchentliche Anmeldeprämien unter dem „Heutige Sponsoren“-Bereich hinzugefügt.

Im Nachtmoor wurde die Beutequalität von Zertifikat-Behältern leicht reduziert und der Gegenstandspool wurde erweitert.

Die Prestige-Drops von Spitzen-Behältern in gesperrten Prestige-Räumen wurden leicht reduziert.

Ein Problem wurde behoben, durch das Verstärkungskämpfer im Nachtmoor im Lauf eines Runs mehr Beute gewähren konnte als vorgesehen.

Geringfügige Neuausbalancierung von Folianten- und Truhenprämien über alle Gegenstandstypen hinweg.

Ein Problem wurde behoben, durch das UESC-Sponsoren-Kits Kryo-Schlüssel enthalten konnten. Wiege Der EP-Wert einzigartiger Luxus-Waffen wurde von 1.500 auf 700 gesenkt.

Die EP-Werte von hochwertigen und Prestige-Waffenmods wurden reduziert: Hochwertig: von 2.500 auf 1.000 Prestige: von 7.500 auf 3.750

Kampf Waffen Ein Problem wurde behoben, durch das die Stat-Boni von Klappschäften auf Basis ihrer Konfiguration vertauscht waren. Schinder-MP Ein Problem wurde behoben, bei dem das Magazin des als Twitch-Abo-Drop erhältlichen Schinder-Stils nicht mit der Darstellung in der Ankündigung übereinstimmte. BR33-Salvengewehr Ein Problem wurde behoben, durch das der Prestige-Mod „Sperr-Mündungsbremse“ das Feuergeräusch für den Nutzer nicht dämpfte. (Für andere Runner wurde das Feuergeräusch ordnungsgemäß gedämpft.) V22-Volt-Werfer Ein Problem wurde behoben, bei dem das Abfeuern des V22-Volt-Werfers für Crewmitglieder und andere Runner nicht immer zu hören war. Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung Fehlerbenachrichtigungen im „Bereit machen“-Menü zeigen nun deutlicher, für welches Crewmitglied ein Fehler auftritt. Wird mit dem Cursor auf die Fehlermeldung gezeigt, erscheint ein Infotext, der erklärt, wie der Fehler behoben werden kann. Crewfehler (z. B. zu viele/nicht genügend Runner) werden nur in der Nähe der „Bereit machen“-Schaltfläche angezeigt. Ein Problem wurde behoben, durch das die Infotexte mancher Waffenmods flackerten oder nicht angezeigt wurden, wenn Mods mit einem anderen kompatiblen Mod verglichen wurden. Runner Thief Ein Problem wurde behoben, durch das Thief bei Verwendung des „Kasha Yōkai“-Hüllenstils in der Runner-Auswahl oder beim Erleiden von Schaden während eines Runs die falschen Dialogzeilen wiedergab. Aufträge Ein Problem wurde behoben, durch das auf der „Story und Prämien“-Seite bestimmter beschränkter Aufträge die falsche Grafik angezeigt wurde. CyberAcme Ein Problem wurde behoben, durch das manche beschränkte Kryo-Aufträge nach dem wöchentlichen Reset nicht korrekt angezeigt wurden. NuCaloric Ein Problem mit Capstone 2 wurde behoben, durch das Reparatur-Kits und Schildladungen nach dem Abschluss von Standardaufträgen nicht gewährt wurden.

Ein Problem wurde behoben, durch das Antivirus-Packs nicht in der Waffenkammer verfügbar waren, selbst nachdem sie in den Fraktionsupgrades freigeschaltet wurden. Kodex Ein Problem mit dem Eintrag „Ein Schatz für andere …“ wurde behoben, durch das die Herausforderung abgeschlossen werden konnte, ohne einen Gegenstand der Seltenheitsstufe „Prestige“ in der Wiege umzuwandeln.

Die Infotext-Beschreibung für Bungie-Prämien-Einträge wurde aktualisiert und weist nun darauf hin, dass Prämien nach dem Einfordern gekauft werden können.

Ein Problem wurde behoben, durch das manche „Früher VIP-Status“-Einträge aus Saison 1 in Saison 2 nicht ordnungsgemäß freigeschaltet wurden. Zonen Düstermoor (Tag und Nach) Ein Problem wurde behoben, durch das Runner im gesperrten Raum der Bio-Forschung bestimmte Behälter ohne den richtigen Schlüssel plündern konnten.

Ein Problem wurde behoben, durch das der Timer einer gewöhnlichen Exfil derart verlängert werden konnte, dass er den Timer der letzte Exfil überschritt, wodurch Runner aufgrund des Timers starben, selbst wenn sie sich an einem Exfil-Punkt befanden.

Ein Problem wurde behoben, durch das einige Behälter über dem Gewächshaus schwebten. Düstermoor (Nacht) Ein Problem im oberen Komplex wurde behoben, durch das ein Gerät zum Hacken der Tür hinter einem Schrank verborgen war.

Ein Problem wurde behoben, durch das die Taschenlampen anderer Runner nicht sichtbar waren, wenn sie eingeschaltet wurden, bevor die Runner in Sichtweite waren. Düstermoor (Tag) Ein Problem wurde behoben, durch das die zweite Exfil-Welle nicht spawnte.